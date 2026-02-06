קבוצה של בלוג'ן, דקל (שתיהן של ג'נריישן קפיטל ) וקבוצת שפיר זכו במכרז של החשב הכללי באוצר על הקמת מתקן המרת זבל לאנרגיה הגדול בישראל, שיוקם באזור התעשייה נאות חובב. המתקן יטפל בכל הפסולת של באר שבע, ויוכל לחתום עסקאות נפרדות עם הרשויות המקומיות לטיפול בפסולת שלהן. עלות המתקן תעמוד על 1.5 מיליארד שקל, הוא יכניס 230 מיליון שקל בשנה, והסבסוד מ"קרן הניקיון" של המשרד להגנת הסביבה יעמוד על 12 מיליון שקל בשנה, בנוסף ל-100 מיליון שקל חד־פעמיים כמענק הקמה.

על־פי הודעת החברות, המתקן יכלול "מיון להפרדת רכיבים למחזור, כאשר שאריות הפסולת שאינן ניתנות למחזור יישרפו לצורך ייצור קיטור והפקת חשמל. במתקן יטפלו בכ-300 אלף טונות פסולת בשנה תוך ייצור אנרגיה בהספק של כ-60 מגה־וואט, לאורך כל שעות היממה". יש לציין שלפי הודעת משרד האוצר, המתקן אמור לייצר אנרגיה בהספק של כ-50 מגה־וואט. כך או כך, מדובר בתחנת כוח קטנה יחסית, שעיקר התועלת ממנה לא יהיה ממכירת האנרגיה, אלא בהיפטרות מהזבל של תושבי הדרום.

כיום, 80% מהזבל בישראל מוטמן, בצורה שגם מבזבזת קרקע, שנמצאת במחסור, וגם גורמת לזיהום קרקע. בעוד שגם ייצור חשמל מזבל יוצר זיהום אוויר, הנזק הסביבתי הוא נמוך בהרבה מאשר בהטמנה. 80 אחוזי ההטמנה נחשבים נתון גרוע במיוחד ביחס לרוב מדינות ה-OECD, כאשר הממוצע בהן הוא ש-40% בלבד מהזבל עובר להטמנה. גם ייצור הפסולת לנפש בישראל הוא מהגבוהים בעולם המפותח, ועומד על ממוצע של כ-1.8 ק"ג לאדם ליום - גבוה בכ-30% מהממוצע במדינות האיחוד האירופי, העומד על כ-1.4 ק"ג לנפש בלבד.

גם בצפון הוקם לאחרונה מתקן להמרת פסולת לאנרגיה

כפי שפורסם בגלובס, לפי נתונים שפרסם מכון טאוב, מדי שנה, מדווחות למערך הכבאות כ-13 אלף שריפות פסולת, כמעט 40 שריפות ביום בממוצע. כמות הפסולת הנשרפת מוערכת בכ-250 אלף טונות כל שנה. מרבית השריפות, שגורמות לזיהום אוויר כבד ומזהמות גם את הקרקע ואת מקורות המים, מתרחשות בפריפריה ובשטחי יהודה ושומרון, מקומות שהמשילות מהם והלאה.

למרות הנזק הסביבתי ובזבוז הקרקע, הטמנה נחשבת היום מעט יותר זולה מאשר שריפת הזבל לכדי אנרגיה חשמלית. לכן, במכרז החשכ"ל הובטח למתקן החדש 3 מיליון שקל מדי רבעון בסבסוד ממשלתי, כלומר 12 מיליון בשנה, יחד עם 100 מיליון שקל מענק הקמה. בנוסף, הוא צפוי להכניס 230 מיליון שקל בשנה, מה שצפוי להחזיר בתוך מספר שנים את עלויות ההקמה שלו, שמוערכות סביב 1.5 מיליארד שקל. בנוסף, המכרז כבר כולל התחייבות של עיריית באר שבע להפנות את כל הזבל שלה למתקן, ועל־פי החברות "צפויים הסכמים עם רשויות מקומיות נוספות". המתקן יהיה בעל קיבולת לשרוף פסולת במשקל 300 אלף טונות בשנה.

המתקן ייבנה בשיטת BOT (בנה, הפעל, העבר). כלומר, הזוכים יבנו את המתקן, יפעילו אותו במשך 25 שנה, ולאחר מכן יעבירו אותו לידי המדינה. אז היא תוכל להחליט האם להמשיך להפעיל אותו בעצמה, או יותר סביר - להוציא אותו למכרז חדש.

קרן התשתיות ג'נריישן קפיטל הודיעו לאחרונה על מיזוג כלל פעילות הטיפול בפסולת שלהם תחת "בלוג'ן". החברה המאוחדת תכלול את כלל הפעילות של "ק.מ.מ מפעלי מחזור בע"מ, פעילות חברת דקל תשתיות הכוללת, בין היתר, את מתקני גרינט ירושלים, גרין דקל בחירייה וגרינסויל ברמת חובב ואת אחזקת הקרן בפרויקט סמארט וויסט שהינו פארק מיון טכנולוגי וחדשני באזור השפדן".

במקביל, באזור הצפון החל לקום לאחרונה מפעל דומה להמרת פסולת לאנרגיה, ביוזמת תגיד "מילואות" של 25 קיבוצים ומושבים בגליל המערבי, שיפנה את הפסולת של יישובי הסביבה, לרבות עכו. למרות שמדובר ביוזמה מהשטח ולא של המדינה, בחשב הכללי מעריכים שגם הוא יזדקק לסבסוד כלשהו כדי לשמור על רווחיות.

על־פי שר האוצר בצלאל סמוטריץ', "מהלך זה מבטיח לאזרחי המדינה, ולתושבי הדרום בפרט, שיפור ממשי באיכות החיים; זאת באמצעות החלפת שיטת ההטמנה המזהמת בטכנולוגיית טיפול מתקדמת, המצמצמת מפגעים סביבתיים ומבטיחה סביבת מגורים נקייה, והפחתת העלות לאזרח בקצה".

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן אמרה כי "מפסיקים להטמין פסולת! אחרי שנים של היעדר התקדמות ומחלוקות, סוף סוף יוקם מתקן מודרני לטיפול בפסולת והפיכתה לאנרגיה, שיצמצם הטמנה בדרום. זהו עידן חדש בניהול הפסולת, וישראל מצטרפת למדינות אירופה".

ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', ציין כי "באר שבע מובילה מהלך לאומי פורץ דרך בניהול פסולת, המציב אותנו בחזית החדשנות הסביבתית וצפוי להשפיע על המדינה כולה. המתקן להשבת אנרגיה בנאות חובב יהפוך את הפסולת למשאב יקר ערך, יצמצם את ההטמנה המזהמת וישמור על בריאות הציבור ועל איכות החיים של תושבי הדרום".