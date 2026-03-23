פוקס

מניית פוקס מגיבה בחיוב לדוחות, אך הניבה תשואה אפסית בשלוש שנים

ענקית האופנה פוקס סיימה את שנת 2025 עם ירידה של 21% ברווח הנקי • מציינת כי הגיעה להסכמות עם חלק מהמשכירים ותמשיך לפעול על-מנת להגיע להסכמות מול יתר המשכירים בישראל כי לא ישולמו תשלומי שכירות ודמי ניהול – באופן חלקי או מלא

שירי חביב ולדהורן 12:48
הראל ויזל, בעלים ומנכ''ל קבוצת פוקס / צילום: כדיה לוי
הראל ויזל, בעלים ומנכ''ל קבוצת פוקס / צילום: כדיה לוי

קבוצת האופנה פוקס מסכמת את שנת 2025 עם עלייה של 10.2% בהכנסות לכ-7.1 מיליארד שקל, ירידה של 4.5% ברווח התפעולי ל-622 מיליון שקל וירידה של 21% ברווח הנקי שהסתכם ב-229 מיליון שקל.

מניית פוקס מגיבה בחיוב לדוחות, אך מתחילת השנה הנוכחית היא ירדה ב-14%, ובשלוש השנים האחרונות היא מדשדשת במקום - זאת בזמן שמניותיהן של המתחרות המקומיות, קסטרו ודלתא מותגים, זינקו בכ-200% כל אחת באותו זמן.

שיא כל הזמנים: האם מקס סטוק הופכת למניה דפנסיבית לשעת מלחמה?
מניית ריטיילורס זינקה במעל 40% בפחות מיומיים: "התגלשה יותר מדי - והמשקיעים התעוררו"
פוקס לקניונים הגדולים: מקפיאים את תשלום דמי השכירות

פוקס, שנסחרת כעת בשווי של 3.8 מיליארד שקל, מתייחסת בדוחות הכספיים למבצע "שאגת הארי" שהתחיל בסוף פברואר (אחרי תקופת הדוח), ומציינת כי חנויות הקבוצה נסגרו מ-28 בפברואר עד 4 במרץ, ונפתחו במתכונת מצומצמת בהתאם לתנועת הקונים והנחיות פיקוד העורף מ-5 במרץ. מטה החברה פועל במתכונת מצומצמת.

בשבוע שעבר הודיעה פוקס הודיעה לקניונים הגדולים כי היא עוצרת את תשלום דמי השכירות המשולמים להם. החברה מציינת בדוחות כי "הגיעה להסכמות עם חלק מהמשכירים ביחס למתווה תשלומי שכירות ודמי ניהול, ותמשיך לפעול על-מנת להגיע להסכמות מול יתר המשכירים בישראל כי לא ישולמו תשלומי שכירות ודמי ניהול (באופן חלקי או מלא) בגין התקופה בה נאסרה פעילות החנויות; וכן לתשלום דמי שכירות ודמי ניהול מופחתים בתקופה שלאחר חזרת החנויות לפעילות במתכונת מצומצמת".

ירידה ברווח התפעולי

בינתיים, בשנת 2025 (שבה נערך מבצע "עם כלביא" בו החנויות בארץ נסגרו), הכנסות פוקס הסתכמו כאמור ב-7.1 מיליארד שקל, מתוך זה, כ-2.56 מיליארד שקל מתחום חנויות הספורט (35.6% מסך ההכנסות), וכ-2.2 מיליארד שקל אופנה ואופנת הבית בישראל (כ-31.4%).

פעילות האופנה ואופנת הבית בחו"ל הניבה הכנסות של 149 אלף שקל, צמיחה של 24.8% לעומת שנה קודמת, אך זהו התחום היחיד בקבוצה שמניב לה הפסד תפעולי, שהסתכם ב-29.9 מיליון שקל ב-2025 (צמצום לעומת 2024). הרווח התפעולי של כלל הקבוצה עמד אשתקד על 622 מיליון שקל - ירידה של 4.6% לעומת 2024.

פוקס מספקת נתונים על מכירות חנויות זהות שצמחו ב-2025 בשיעורים של 2.2%-3.8% במגזרי אופנה ואופנת הבית, מוצרי אווירה וטיפוח ואחרים, אך ירדו ב-11% במגזר הספורט (ריטיילורס, זכיינית המותג נייקי, שמוחזקת 58.4% על-ידי פוקס, שההכנסות בה צמחו אך לא בהשוואה של חנויות זהות). בסוף שנת 2025 היו לקבוצה 1,153 חנויות, לעומת 1,039 בסוף שנת 2024.

תמלוגים של 8.65 מיליון שקל לויזל

עוד עולה מהדוחות כי בשנת 2025 עלות התגמולים למנכ"ל ובעל השליטה בקבוצה, הראל ויזל, הסתכמה ב-8.65 מיליון שקל, מתוך זה מענק של 3.55 מיליון שקל ותגמול מבוסס מניות בהיקף כ-1.3 מיליון שקל.

אלעד ורד, משנה בכיר למנכ"ל רכש ולוגיסטיקה וחתנו של בעל השליטה, קיבל תגמולים בכ-3.5 מיליון שקל.

בין קרובי המשפחה האחרים - אסף ויזל (אחיו של הראל), המשמש כמנכ"ל פוקס ישראל, קיבל תגמולים בכ-2.9 מיליון שקל; ואילו ירדן ויזל (בתו של הראל), המשמשת כמנכ"לית חברה-בת, קיבלה תגמולים בכ-1.36 מיליון שקל.