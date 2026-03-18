פוקס לקניונים הגדולים: מקפיאים את תשלום דמי השכירות

קבוצת פוקס פנתה היום (ד') לקניונים הגדולים והודיעה כי היא מתכוונת לשלם רק את דמי הניהול של החודש, ותעצור את הוראת הקבע של דמי השכירות - זאת, בשל אובדן ימי העבודה והירידה בפדיונות שספגה מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" לפני כשבועיים, כך מאשר גורם בענף המסחר.

● ראיון | "בעם כלביא החשש שיתק את המשק. עכשיו הציבור יוצא החוצה"

● שנת שיא למליסרון וביג: "הדלקנו את השאלטר בכל המרכזים המסחריים"

לפי אותו גורם, מדובר ב"מהלך פתיחה למשא ומתן" בין קבוצת האופנה לבין בעלי הקניונים. בסביבת פוקס בחרו שלא להגיב לדברים. על רקע המהלך, עומדים, כאמור, פדיונות נמוכים במיוחד בענף האופנה, שנפגע מהמצב הביטחוני ומהירידה בתנועת הקונים במרכזי המסחר.

ההתפתחות הזו מגיעה במקביל לפרסום דוחות הקבוצה וחברות הבנות של קבוצת פוקס-ויזל, שמציגים תמונה מורכבת: המשך צמיחה בפעילות הבין־לאומית והדיגיטלית, לצד סימני חולשה בפעילות הקמעונאית המסורתית.

כך, ריטיילורס , זרוע הקמעונאות הבין־לאומית של הקבוצה, מסכמת את 2025 עם עלייה של כ-6.7% בהכנסות לכ-2.57 מיליארד שקל, בעיקר בזכות הרחבת פעילות נייקי באירופה, הכניסה של המותג לצרפת והמשך התרחבות באוסטרליה וניו זילנד. עם זאת, הרווח התפעולי ירד ל-170 מיליון שקל, לעומת 216 מיליון שקל בשנת 2024, בעיקר בשל גידול בהוצאות תפעול ושיווק הנלוות להתרחבות. במקביל, נרשמה ירידה חדה במכירות חנויות זהות - כ-15.3% במגזר נייקי - נתון המעיד על חולשה בביצועים האורגניים, על רקע "מגמות עולמיות".

מנגד, פעילות האונליין של הקבוצה ממשיכה להתחזק. טרמינל איקס הציגה ב-2025 צמיחה של כ-13.8% בהכנסות לכ-560 מיליון שקל, לצד עלייה של כ-12% ברווח הנקי לכ-32 מיליון שקל. החברה מציגה גם גידול עקבי במספר העסקאות, בתנועת הגולשים (על פי נתוני SimilarWeb, ללא כניסות דרך האפליקציה) ובבסיס הלקוחות, ומדגישה את יכולתה להתחרות מול אתרי אופנה בין־לאומיים דוגמת שיין, אסוס ונקסט.

מגמה רחבה של האטה במכירות בענף

ברקע הענפי הרחב יותר, גם דוחות קבוצת קסטרו-הודיס והחברה הבת אורבניקה מצביעים על לחץ מתמשך בתחום האופנה. אורבניקה אמנם רשמה ב-2025 גידול מתון של כ-3.3% בהכנסות לכ-984 מיליון שקל, אך הרווח הנקי ירד לכ-63.6 מיליון שקל - כמעט חצי מהרמה בשנה הקודמת. ברבעון הרביעי, נרשמה ירידה בהכנסות לצד שחיקה חדה ברווחיות, כשהרווח הנקי הסתכם בכ-25.3 מיליון שקל בלבד. במקביל, מכירות החנויות הזהות ירדו בכ-10.8%, ובתחום ההלבשה אף בשיעור דו־ספרתי, תוך שחיקה בשיעור הרווח הגולמי ועלייה בהנחות.

גם ברמת הקבוצה כולה, קסטרו-הודיס מציגה תמונה דומה: עלייה מתונה בלבד של כ-2% בהכנסות לכ-2.1-2.2 מיליארד שקל, לצד ירידה חדה ברווח הנקי לכ-64 מיליון שקל, לעומת יותר מ-130 מיליון שקל בשנה הקודמת. ברבעון הרביעי, נרשמה ירידה של כ-3.4% בהכנסות וצניחה ברווח הנקי לכ-15.6 מיליון שקל. הנתונים משקפים ירידה חדה במכירות חנויות זהות - כ-8.9% ברבעון - ובמיוחד בתחום ההלבשה, שבו נרשמו ירידות דו־ספרתיות.

גם פילוח המגזרים מצביע על חולשה: מגזר אופנת ההלבשה הציג ירידה במכירות וברווחיות, בעוד תחום האביזרים אמנם צמח, אך לא הצליח לקזז את הפגיעה, ובתחום הקוסמטיקה נרשמה ירידה חדה אף יותר.