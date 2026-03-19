מניית רשת אופנת הספורט ריטיילורס , שבשליטת פוקס , מזנקת במהלך המסחר בבורסה בצהרי היום (ה') בכ-20%. כך, היא משלימה עלייה דו-יומית של כ-40%, ומוסיפה כ-570 מיליון שקל לשווי השוק שלה, שעומד כעת על כ-2 מיליארד שקל. גם מחזור המסחר, שעומד בצהרי יום חמישי על 10 מיליון שקל, הוא כפול מהממוצע היומי של המסחר במניה בשנה החולפת. הדוחות הכספיים שפרסמה החברה לסיכום שנת 2025, אמנם דווחו ביום שלישי אחר הצהריים והראלי התחיל למחרת. אבל הרווח הנקי בדוחות לא זינק בשיעור חריג, אלא דווקא נפל ב-40% ל-66 מיליון שקל אשתקד. גם המכירות בחנויות הזהות נשחקו.

ריטיילורס נשלטת על ידי פוקס (58%) ומנוהלת על ידי תומר צ'פניק. החברה מפעילה 179 חנויות נייקי בארץ ובחו"ל, ולצידן גם 89 חנויות של רשת פוט לוקר. בחנויות נייקי, ההכנסות אמנם גדלו אשתקד ל-1.8 מיליארד שקל - עלייה של 7% - אך זו נבעה מהתרחבות הרשת ומפתיחת סניפים חדשים. המכירות של החנויות הזהות נשחקו ב-15%, והרווח התפעולי מפעילות נייקי בארץ ובעולם נפל ב-27% ל-127 מיליון שקל.

הסיבה לעליות החריגות במחיר המניה נובעת, ככל הנראה, מכך שמשקיעים החליטו שהיא נפלה יותר מדי. גם לאחר הזינוק הדו־יומי במחיר המניה, מניית ריטיילורס נחתכה בכ-50% בשנה החולפת. שווי השוק עמד בשיאו בשנה החולפת על 4.4 מיליארד שקל במאי אשתקד, מאז נפלה המניה עד עתה בכ-53%.

הטרנד השלילי במניה נגע בעיקר לפעילות העיקרית של ריטיילורס, מכירת מוצרי חברת נייקי בארץ ובמדינות נוספות בעולם. בשנה החולפת, סבלה מניית נייקי מטרנד שלילי, על רקע חולשה עולמית במותג. בסיכום השנה החולפת, ירדה מניית נייקי ב-27%, ולא ניכר כי יש טרנד של התאוששות במחירה לפי שעה. שווי השוק הנוכחי של נייקי עומד על כ-80 מיליארד דולר.

בשוק ההון יש מי שסבור שמדובר היה בתיקון חד מדי, ולמרות שהדוחות הכספיים לסיכום שנת 2025 לא היו מוצלחים, הם פשוט היו יותר טובים מהתחזיות הגרועות של המשקיעים. "מניית ריטיילורס מוחקת חלק מהירידות החדות שרשמה בשנה החולפת", אומר גורם בשוק ההון שעוקב אחרי החברה. "ככל שידוע לי, אין סיבה אמיתית לעליות, חוץ מזה שהמניה ירדה בחדות למטה. לפעמים יש עניין של תשומת לב של המשקיעים, פתאום המניה הזאת בפוקוס של עוד משקיעים. הדוח הכספי לסיכום שנת 2025 לא היה גרוע כמו שציפו, המניה הזאת פשוט התגלשה יותר מדי".