קבוצת סוגת , שהשלימה בדצמבר האחרון הנפקה ראשונה בבורסה בתל אביב לפי שווי של כ־1.2 מיליארד שקל, מפרסמת כעת את דוחותיה הראשונים כחברה ציבורית - במקביל להאצת פעילות המיזוגים והרכישות. מאז ההנפקה חתמה החברה על רכישת חברת פילטונה בכ־55 מיליון שקל, ובמקביל היא מקדמת עסקאות נוספות, במסגרת אסטרטגיית התרחבות לקטגוריות מזון נוספות.

סוגת מתמודדת בשוק תחרותי מאוד, בין היתר בשווקי הטונה שנכנסו אליו עם הרכישה של פילטונה מול מפיצים ותיקים כמו דיפלומט עם ריו מארה, ובתחומים אחרים שאליהם החברה חדרה בשנים האחרונות.

על־פי הדוחות, הכנסות הקבוצה בשנת 2025 הסתכמו בכ־939.5 מיליון שקל, לעומת כ־947.5 מיליון שקל בשנת 2024.

סוגת מציינת כי חלק מהותי מהמחזור מושפע ממחירי הסוכר, בעוד הרווח מפעילות זו כמעט ואינו מושפע, בשל מדיניות גידור והאופן שבו התעשייה מתנהלת, בעסקאות שנתיות או חצי־שנתיות - מכירה במחיר בורסה פלוס פרמיה, כשהכול מגודר, בשל הירידה הקבועה במחירי הגלם. בחלוקה למגזרי הפעילות למעלה מ־20% מהפעילות של החברה הוא ממכירות סוכר.

תחלק דיבידנד

לצד זאת, דירקטוריון החברה החליט לאשר חלוקת דיבידנד בהיקף של כ־51 מיליון שקל, בשיעור של כ-50% מהרווח הנקי של הקבוצה. ההון העצמי של החברה הסתכם בסוף השנה בכ־798 מיליון שקל, כ־61% מסך המאזן.

בחלוקה למגזרים, במגזר הקמעונאות עלו ההכנסות לכ־651 מיליון שקל, לעומת כ־637.5 מיליון שקל בשנת 2024, והתרומה המגזרית עלתה בכ־15% לכ־199 מיליון שקל. מנגד, במגזר התעשייה ירדו ההכנסות לכ־288.5 מיליון שקל, לעומת כ־310 מיליון שקל, בעוד התרומה המגזרית עלתה לכ־77 מיליון שקל.

הרווח התפעולי בשנת 2025 הסתכם בכ־166 מיליון שקל, לעומת כ־53 מיליון שקל בשנת 2024. החברה מציינת כי הרווח הושפע בין היתר מרישום רווח הון של כ־91 מיליון שקל בעקבות פשרה עם רשות מקרקעי ישראל. בנטרול אירוע זה, הרווח התפעולי עמד על כ־75 מיליון שקל.

הנתון החשוב יותר, על־פי החברה, הוא ה־EBITDA המתואם בשנת 2025 שעלה בכ־26% לכ־115 מיליון שקל, לעומת כ־92 מיליון שקל בשנת 2024. הרווח הנקי המדווח הסתכם בכ־103 מיליון שקל, בעוד הרווח הנקי המתואם עלה בכ־65% לכ־66 מיליון שקל, לעומת כ־40 מיליון שקל בשנת 2024.

ברבעון הרביעי של השנה הסתכמו ההכנסות בכ־223 מיליון שקל, לעומת כ־221 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה-EBITDA המתואם ברבעון עלה בכ־66% לכ־30 מיליון שקל. הרווח הנקי המתואם ברבעון עמד על כ־20 מיליון שקל, לעומת כ־6 מיליון שקל ברבעון המקביל.

רכישות נוספות בדרך

במקביל לדוחות, עדכנה סוגת על התקשרות עם חברת Landa Labs להטמעת טכנולוגיה לייצור פתיתי מלח מופחתי נתרן, וכן על בחינת רכישת שליטה בחברה נוספת בתחום המזון, עם מחזור מכירות שנתי מוערך של 250-300 מיליון שקל.

"מאז ההנפקה המשכנו לפעול ליישום אסטרטגיית הצמיחה, שמתבססת בין היתר על רכישות ומיזוגים, וחתמנו על הסכם לרכישת חברת פילטונה, ופעלנו, כפי שהודענו, לקידום עסקות רכישה נוספות", מסר גיא פרופר, מנכ"ל קבוצת סוגת.

לדבריו, "אנו צופים כי רכישות אלה, כמו גם רכישות נוספות שבכוונתנו לבצע בהמשך, יביאו, עם השלמתן, למימוש סינרגיות תפעוליות במערכי המכירה וההפצה שלנו ובמערכים נוספים, ויניבו לקבוצה ערך בשנים הקרובות. בצד פעילות הפיתוח העסקי ממשיכה החברה, בהתאם לתקציב 2026 שהציגה, לשפר את רווחיות פעילותה האורגנית תוך הרחבת מגוון מוצריה".