רשות התחרות אישרה: המיזוג בין מחלבות גד ומשק ויילר יוצא לדרך

הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, אישרה היום (ד') את המיזוג בין מחלבות גד לבין משק ויילר, בעסקה שבמסגרתה תרכוש גד 51% ממניות ויילר תמורת כ-46 מיליון שקל ותהפוך לבעלת השליטה בה. האישור ניתן לאחר בדיקה של שוקי הטופו ותחליפי החלב, וללא תנאים - קביעה שמסמנת שינוי גישה רגולטורי לעומת התנגדויות עבר בשוק הצומח של המזון הצמחי.

העסקה עם שטראוס הסתיימה בקנס. הרכישה החדשה תשנה בעיניו את פני השוק: "זה מתבקש"



מחלבות גד, חברה ציבורית הפועלת בייצור, יבוא ושיווק מוצרי חלב לשוק הקמעונאי והמוסדי, נכנסת דרך העסקה באופן עמוק יותר לקטגוריית תחליפי החלב. לצד פעילותה המסורתית, החברה כבר משווקת את Remilk - משקה מבוסס חלבונים מותססים - וכעת צפויה להרחיב את אחיזתה גם בתחום הצומח.

משק ויילר, מנגד, פועלת בשוק מוצרי הטופו והמשקאות הצמחיים, הן תחת מותג עצמאי והן כיצרנית עבור מותגים פרטיים. בשנים האחרונות ייצרה ויילר גם משקאות עבור שטראוס תחת המותג "אלפרו", אולם פעילות זו צפויה להסתיים בקרוב בעקבות המעבר של שטראוס לייצור עצמי - מהלך שמחליש את תלותה של ויילר בלקוח מרכזי ומקל על כניסת שותף אסטרטגי חדש.

ברשות התחרות מציינים כי הבדיקה כללה איסוף נתונים כמותיים ואיכותיים ושיחות עם שחקנים בשוק, ובסופה נקבע כי אין בזיקות בין הצדדים שמעוררות חשש לפגיעה בתחרות. לכן, נקבע כי המיזוג אינו צפוי להביא לפגיעה משמעותית בציבור או בשוק.

המיזוג עם שטראוס נבלם

עם זאת, הרקע לעסקה הנוכחית מורכב יותר. בשנת 2022 בלמה הממונה על התחרות מיזוג בין שטראוס לבין ויילר, לאחר שמצאה חששות לפגיעה בתחרות בשוק הטופו והמשקאות הצמחיים. בהמשך אף התברר כי החברות כללו בהסכמים ביניהן סעיפים שהגבילו את פעילות ויילר עוד לפני קבלת אישור רגולטורי - מה שנחשב להפרה של חוק התחרות.

הפרשה הובילה להטלת עיצומים כספיים כבדים: באוקטובר 2024 נקנסה שטראוס בכ-111 מיליון שקל, בעוד ויילר נקנסה בכמיליון שקל, לצד קנסות אישיים על נושאי משרה.

על הרקע הזה, האישור הנוכחי למיזוג עם גד עשוי להצביע על כך שרשות התחרות מזהה מבנה תחרותי שונה בעסקה הנוכחית - כזה שאינו יוצר ריכוזיות או חסמי כניסה דומים.