שטראוס מתרחבת בברזיל: רוכשת חברת מזון בכ-475 מיליון שקל

קבוצת שטראוס מרחיבה את פעילותה בברזיל ומבצעת עסקה משמעותית, כך דווח היום (ג'). החברה הודיעה כי המיזם המשותף שלה במדינה, 3 corações, חתם על הסכם לרכישת חברת המזון Yoki מידי תאגיד המזון האמריקאי General Mills בעסקה בהיקף של כ-800 מיליון ריאל ברזילאי - כ-475 מיליון שקל.

Yoki נחשבת לאחת מחברות המזון הבולטות בברזיל, עם מחזור מכירות שנתי של כ-2 מיליארד ריאל (כ-1.2 מיליארד שקל), ומחזיקה במותגים מקומיים ותיקים כמו Yoki וKitano-. יעילותה מתמקדת במזון יבש, חטיפים, פתרונות בישול ותיבול, כאשר כ-65% מהמכירות מגיעות מקטגוריות מובילות בהן היא פועלת. מוצרי החברה מגיעים כיום לכ-100 אלף נקודות מכירה ברחבי ברזיל.

מאחורי העסקה עומדת לא רק הרחבת פעילות, אלא גם ניסיון לגוון סיכונים: corações 3, שנחשבת לחברת הקפה הגדולה בברזיל, פועלת עד היום בעיקר בתחום הקפה - שוק תנודתי התלוי במחירי הקפה הירוק. רכישת Yoki צפויה להרחיב את סל המוצרים לתחומי מזון נוספים, ובכך להפחית את התלות בקטגוריה אחת ולבסס מנועי צמיחה חדשים. בעוד Yoki פועלת כיום עם מערך הפצה חיצוני שמגיע לכ-100 אלף נקודות מכירה, corações 3 מפעילה פלטפורמת הפצה רחבה בהרבה - עם נוכחות בלמעלה מ-400 אלף נקודות מכירה ברחבי ברזיל.

המהלך מצטרף לשורת רכישות שביצעה corações 3 בשנים האחרונות, כחלק מאסטרטגיה להעמקת האחיזה בשוק הברזילאי. מנכ"ל ונשיא קבוצת שטראוס, שי באב"ד, ציין כי "ברזיל היא שוק אסטרטגי עבורנו", והדגיש את הכוונה להתרחב באמצעות מותגים מקומיים מובילים. גם בשטראוס קפה בינלאומי רואים בעסקה צעד שיכול למצב את corações 3 כשחקן משמעותי יותר גם בשוק המזון היבש.

מנכ"ל שטראוס קפה בינלאומי, הלל קרמר, מוסיף כי "באמצעות הפלטפורמה החזקה של corações 3, החברה תוכל להגדיל משמעותית את היקף ההפצה של מוצרי Yoki, לנצל סינרגיות ולבנות מנועי צמיחה חדשים בשוק הברזילאי. כחלק ממסע החברה, היא תוכל להפוך לאחת מחברות המזון היבש הגדולות בברזיל".

העסקה צפויה להיות ממומנת ממקורותיה העצמיים של 3 corações, והשלמתה מתוכננת עד סוף 2026, בכפוף לאישורים רגולטוריים בברזיל ולתנאים מתלים נוספים. דויטשה בנק שימש כיועץ הפיננסי הבלעדי בעסקה.