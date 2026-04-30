תוספת של מאות שקלים לנטו, החל ממחר: כך זה יעבוד

בימים האחרונים מקבלים עובדים רבים בישראל הודעה חגיגית ממחלקות כוח האדם בחברה המבשרת להם, כי "בתלוש משכורת אפריל תתבטא לטובה הוראת מס הכנסה במסגרת חוק התייעלות כלכלית 2026, לפיה מרחיבים את מדרגות המס לשכירים רטרואקטיבית מתחילת השנה". המשמעות לעובדים הרלבנטיים - שכירים המשתכרים יותר מ-16,150 שקל - היא כי שכר הנטו שלהם יגדל בתלוש הקרוב, וגם באופן שוטף בתלושים הבאים.

זאת, בעקבות כניסתן לתוקף ויישומן בפועל החל מחודש מרץ של מדרגות השכר החדשות שיזם, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ואשר נכנסו לחקיקה במסגרת אישור חוק התקציב.

מדרגות המס בישראל בנויות באופן מדורג על פי גובה השכר, ומיועדות למסות בשיעור מס גבוה יותר את מי שמשתכרים יותר לעומת מי שמשתכר מעט. כך, עד גובה הכנסה של 10,000 שקל, משלמים 10% מס, אחר כך באה מדרגה של 14% ומדרגות נוספות עד 47% (מעל לסכום הכנסה שנתית של 721,560 שקל יש גם מס יסף של 3%).

מה גובה ההחזר שתקבלו בעקבות שינוי מדרגות המס?* עד משכורת של 16,150 שקל - אין שינוי בהכנסות

משכורת של 17,000 שקל - תוספת של 93 שקל בחודש

משכורת של 18,000 שקל - תוספת של 203 שקל בחודש

משכורת של 20,000 שקל - תוספת של 313 שקל בחודש

משכורת של 23,000 שקל - תוספת של 336 שקל בחודש

ממשכורת של 25,100 שקל - תוספת של 420 שקל בחודש *(המדרגות החדשות חלות רטרואקטיבית מתחילת ינואר)

כך השינוי יקרה בפועל

החוק שאושר שינה רטרואקטיבית את טווח ההכנסות של שתי מדרגות מס החל מינואר 2026 ואילך: 20% ו-31%, לעומת טווח ההכנסות כפי שהיו עד כה. מדרגת המס של 20% תורחב, כך שבמקום שהטווח שלה יהיה בין הכנסה של 10,061 ל-16,150 שקל לחודש היא תורחב עד ל-19,000 שקל בחודש.

בהמשך לכך, מדרגת המס הבאה, 31%, תחל מ-19,001 שקל בחודש ובמקום שתהיה עד 22,440 שקל בחודש היא תורחב עד ל-25,100 שקל בחודש. בהתאם לכך, מדרגת המס הבאה - 35%, תחל ב-25,101 שקל בחודש .

העדכון של המדרגות מתבצע אוטומטית במערכות השכר של המעסיקים במשק, כך שחלק מהעובדים כבר החלו לראות את השפעת החקיקה החל מהשכר של חודש מרץ, אשר שולם באפריל, בעוד שכירים רבים אחרים יראו את השינויים וההשפעה של ריווח מדרגות המס על הנטו שלהם בתלוש השכר הקרוב לחודש אפריל שיתקבל במאי. העדכון כאמור חל רטרואקטיבית החל מחודש ינואר. המשמעות היא שהחל מהחודש בו הוחלו מדרגות המס החדשות ניכויי המס מהשכר אמורים להיות נמוכים עבור מי שנכנס למדרגות המס החדשות.

לאור הרטרואקטיביות של החקיקה, בחודש העדכון הראשון יראו העובדים קפיצה משמעותית יותר בשכר לעומת החודשים הבאים. עו"ד איתי ברכה, מומחה למיסוי, מסביר כי "ציבור העובדים בישראל יזכה בתלוש השכר הקרוב לבשורה טובה, לפיה יעודכנו הטבות המס באופן רטרואקטיבי מתחילת שנת המס הנוכחית, כך שהנטו של כל אחד מהעובדים יגדל בתלוש הקרוב בסכום של מאות שקלים ואף יותר, באופן חד פעמי עבור ארבעת חודשי העבודה הראשונים של השנה. ולאחר מכן העלייה בנטו תתייצב על סכום של עשרות שקלים מידי חודש לעובד, בהשוואה לשכר הנטו שקדם לשינוי".