כבר בתלוש השכר הקרוב, שכירים רבים המשתכרים יותר מ-16,150 שקל, צפויים לקבל כמה מאות שקלים כ"מתנת חג". זאת, בעקבות כניסתן לתוקף של מדרגות השכר החדשות שיזם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואשר נכנסו לחקיקה במסגרת אישור חוק התקציב.

● בנק ישראל על סבסוד המשכנתאות: "מנוסים בחוקי הכנסת, וזה אחד מהגרועים"

● אחרי שאושר: נתניהו מבטיח להתערב במתווה החל"ת. מה הוא יכול לעשות?

באופן כללי, מדרגות המס בישראל נועדו למסות בשיעור מס גבוה יותר את מי שמשתכרים יותר לעומת מי שמשתכר מעט. כך, עד גובה הכנסה של 10,000 שקל, משלמים 10% מס, אחר כך באה מדרגה של 14% ומדרגות נוספות עד 47% (מעל לסכום הכנסה שנתית של 721,560 שקל יש גם מס יסף של 3%).

החוק שאושר משנה את טווח ההכנסות של שתי מדרגות מס: 20% ו-31%, לעומת טווח ההכנסות כפי שהיו עד כה. מדרגת המס של 20% תורחב, כך שבמקום שהטווח שלה יהיה בין הכנסה של 10,061 ל-16,150 שקל לחודש היא תורחב עד ל-19,000 שקל בחודש.

בהמשך לכך, מדרגת המס הבאה, 31%, תחל מ-19,001 שקל בחודש ובמקום שתהיה עד 22,440 שקל בחודש היא תורחב עד ל-25,100 שקל בחודש. בהתאם לכך, מדרגת המס הבאה - 35%, תחל ב-25,101 שקל בחודש.

העדכון של המדרגות אמור להתבצע אוטומטית במערכות השכר של המעסיקים במשק, כך שהחל מהשכר הקרוב לחודש מרץ, המשולם באפריל, שכירים רבים כבר אמורים לראות את ההשפעה של ריווח מדרגות המס על הנטו שלהם.

מה גובה ההחזר שתקבלו בעקבות שינוי מדרגות המס?* עד משכורת של 16,150 שקל - אין שינוי בהכנסות

עד משכורת של 17,000 שקל - תוספת של 93 שקל בחודש

עד משכורת של 18,000 שקל - תוספת של 203 שקל בחודש

עד משכורת של 20,000 שקל - תוספת של 313 שקל בחודש

עד משכורת של 23,000 שקל - תוספת של 336 שקל בחודש

עד משכורת 25,100 שקל ומעלה - תוספת של 420 שקל בחודש *(המדרגות החדשות חלות רטרואקטיבית מתחילת ינואר)

עובדים זכאים להחזר רטרואקטיבי

ברשות המסים סבורים כי חלק מהמעסיקים יכניסו את העדכון רק במשכורות אפריל, ואולם הדבר לא ישפיע לרעה על העובדים שכן העדכון חל רטרואקטיבית החל מחודש ינואר. המשמעות היא שהחל מהחודש ניכויי המס מהשכר אמורים להיות נמוכים עבור מי שנכנס למדרגות המס החדשות.

"מערכות השכר כבר תוקנו למדרגות החדשות", מסביר רו"ח יורם שיפר שותף במשרד רו"ח זיו, שיפר ושות'. "בחישוב המצטבר, לאחר שינוי מדרגות המס, נגיע למצב שמראה שהמס שנגבה בחודשים הראשונים של השנה גבוה יותר מהמס שהיה צריך לשלם, ולכן במשכורת של חודש מרץ יהיה החזר לכל שכיר שהכנסתו נכנסת לקטגוריה של הריווח, החל ממשכורת של 16,150 שקל. כל מי שהמשכורת שלו נמוכה מ-16 אלף ברוטו לא יושפע מריווח מדרגות השכר".

מה יהיה גובה ההחזר?

"על משכורת של עד 16,150 שקל אין חיסכון מס, על משכורת של 18,000 יהיה החזר של 203 שקל לחודש; על משכורת של 20 אלף - 313 שקל; על משכורת של 24 אלף - 375 שקל, ועל משכורת של 25,100 - 420 שקל. מעל 25,100 זה עדיין נשאר 420 שקל. כיוון שמחזירים את הסכום רטרואקטיבית גם על ינואר ופברואר, בתלוש של אפריל אנשים עשויים לראות החזר של 1,200 שקל".

יש השפעה גם על עצמאים?

"עצמאים לא יראו שינוי. הם צריכים לעשות בדיקה של מקדמות המס שהם משלמים אל מול ההכנסה המשוערת. יכול להיות שעצמאי יכול להפחית ב-5,000 שקל את המקדמות שהוא משלם וכדאי שהוא יעשה את הבדיקה הזאת".

רו''ח יורם שיפר שותף במשרד רו''ח זיו, שיפר ושות' / צילום: טוהר בן אור

תיאומי מס: הרשות תבצע עדכון יזום

השבוע שלחה רשות המסים הנחיות גם בנוגע לתיאומי המס לשנת 2026, בעקבות ריווח מדרגות מס הכנסה. היא הבהירה כי שכירים שביצעו תיאום מס במהלך שנת 2026, אינם נדרשים לעדכן אותו בעקבות ריווח המדרגות. אם הכנסתם השנתית הצפויה נמוכה מ-193,800 אלף שקל - הם לא יושפעו מהחקיקה. אם הכנסתם השנתית הצפויה גבוהה מ-193,800 אלף שקל - רשות המסים תבצע עבורם את העדכון הנדרש באופן יזום.

שכירים שלא ביצעו תיאום מס בשנת 2026, על אף שהם נדרשים לו - מתבקשים להמתין עם ביצועו עד שתתקבל הודעה במערכת תיאומי המס על עדכון המערכת בהתאם לחקיקה החדשה. בשל חג הפסח החליטה רשות המסים על הארכת תוקפם של תיאומי המס משנת 2025 - עד ל-13 במאי השנה