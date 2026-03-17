בימים האחרונים החלו קמעונאיות המזון הגדולות לשווק מוצרי נון-פוד וחשמל במחירים נמוכים במיוחד לקראת חג הפסח. מתנור מטבח ב-399 שקל ברשת יוחננוף ועד שואב אבק שארפ ב-300 שקל ברשת ויקטורי, לצד מכשירים סלולריים - פרקטיקת היבוא המקביל צוברת תאוצה ומתרחבת לעוד ועוד סגמנטים, במטרה לתת מענה מוחץ ליבואנים הרשמיים. כן, גם כעת, בזמן המבצע האיראני.

לצורך הכתבה בדקנו היכן ניתן לקנות את המוצרים המובילים במחירים הזולים ביותר, ואיך זה משנה את הרגלי הקניות של הישראלים. אחת הרשתות הבולטות בתחום, ששמה עלה לכותרות רבות בהקשר לזה בשנה החולפת, היא אושר עד.

השבוע החלה הרשת לשווק בסניפיה את מכשירי הגלקסי החדשים של סמסונג, דגמי S-26 במחיר של 2,499 שקל לדגם הבסיסי, כאשר אפילו באילת המחיר גבוה יותר. לשם השוואה, אצל היבואן הרשמי נמכר דגם הבסיס ב-3,899 שקל.

מכשיר הטיגון באוויר של נינג'ה (הדגם הדו-קומתי) מוצע ב-699 שקל, לעומת כ-900 שקל ברוב החנויות המתמחות. מעבדי מזון מוצעים במחירים שנמוכים בעשרות אחוזים מהרשתות השונות, ומגיעים עד פחות מ-300 שקל ליחידה.

גם ברשת רמי לוי מפרסמים מבצעים מיוחדים על קטגוריות הנון-פוד. כך, למשל, מנגל גריל גז 3 להבות נמכר ב-299 שקל. מחירו של מעבד מזון מתוצרת בראון עומד ברשת על 199 שקל, שואב שוטף חכם ב-399 שקל, מכשיר שטיפה וניקוי ספות ב-449 שקל, וכיסא גיימרים ב-179 שקל. במקרים מסוימים, מדובר במחירים שהם פחות מחצי ממחיר השוק הרגיל.

בשופרסל מחלקים קופונים למימוש באתר האונליין של הרשת, שבאמצעותם ניתן לרכוש מעבד מזון ב-89 שקל במקום ב-300 שקל, ושואב אבק אלחוטי ב-69 שקל במקום 150 שקל.

מי יודע מי היבואן?

הרבה מהמבצעים ומההנחות האלו מתאפשרים בזכות מלאי זמין, שנשען ברובו על יבוא מקביל, שלא דרך היבואן הרשמי. לכך ניתן להוסיף את עודפי המלאי, והקושי בהבאת סחורות חדשות בצל המלחמה, הירידה בשער הדולר והרצון לייצר אטרקטיביות לקראת הפסח.

חברות שנשענות לא מעט על יבוא מקביל גם בימי שגרה, כמו עולם הקולנוע והחשמל, חותכות את המחירים בעשרות אחוזים אף הן. כך, מחירי מוצרי קו לבן (מכונות כביסה, מייבשים, מקררים ועוד) יורדים ב-35% בממוצע, ומחירי טלוויזיות גדולות (מעל 80 אינץ') של היצרניות המוכרות יורדים ביותר מ-30%.

"בעידן שבו עליאקספרס כה פופולרי, הצרכנים קונים 'דומה', ולאו דווקא את המוצר הרשמי. המחיר הוא הגורם המכריע, והרגישות אליו אולטרה גבוהה", מסביר אורי אוברוצקי, פרסומאי ומרצה בבית הספר למנהל עסקים ותקשורת במכללה האקדמית נתניה. "פחות מעניין איך המוצר הגיע, או האם מדובר בדגם הכי חדש.

"ראינו את זה כשאושר עד הביאו אוזניות שנחטפו, או כשרמי לוי דיבר על יבוא מקביל של רכב - הציבור פשוט נוהר לכל הנחה. בעבר היה חשוב לקנות מותגים דרך יבואן רשמי, מתוך שיקולי שירות וחלפים; היום רבים מניחים שאם משהו מתקלקל, פשוט יקנו חדש או יזמינו חלק מחו"ל. רוב הצרכנים גם לא יודעים מי היבואן, וזה כבר לא באמת מעניין אותם - כל עוד המוצר עצמו אטרקטיבי.

"במקביל, יש הבדל תרבותי בין ישראל לעולם: בארה"ב צריכה מבוססת יותר על תשלומים וליסינג, בעוד שבישראל יש נטייה חזקה לבעלות - בין אם במוצרים, ובין אם בדיור. גם הרקע הכלכלי הגלובלי הלא יציב מחזק את המגמות האלה, שנבנו מאז עידן הדיגיטל".

עם הפנים לחודש מאי

במקביל למבצעים המשמעותיים בקמעונאיות המזון, גם השחקניות הבולטות בקטגוריות מוצרי החשמל מציעות את המבצעים שלהן. במחסני חשמל, למשל, מחיר מקרר ארבע דלתות של אלקטרה ירד מ-2,299 שקל ל-1,749 שקל - הנחה של כ-30%. שואב האבק הרובוטי Dreame L40 נמכר ב-2,990 שקל אחרי כ-26% הנחה.

"בנוסף להנחות המחיר, אנו מציעים גם הטבות כמו הרחבות אחריות משמעותיות", אומר יורם בדש, מנכ"ל משותף של מחסני חשמל. "לדוגמה, במסכי סמסונג המוצעים בתקופה זו אנו מעניקים חמש שנות אחריות" (מהלך דומה ביצעה ניופאן עם מוצרי Haier, שעליהם מוצעות ארבע שנות אחריות ב-99 שקל).

לדבריו, "נכון לעכשיו שרשרת האספקה פועלת כסדרה. ההובלות הימיות מהמזרח ממשיכות להתנהל בהתאם ללוחות הזמנים, והמוצרים מגיעים לישראל כמתוכנן. עם זאת, אנו צופים כי החל מחודש מאי עשויה להירשם עלייה של 50%-100% במחירי ההובלה הימית, וכן התייקרות בפרמיות הביטוח להובלה. המגמה הזו עלולה להשפיע בהמשך על רמת המחירים בשוק מוצרי החשמל".

מגמה מעניינת שעליה מצביע בדש קשורה לאופן אספקת המוצרים. "יותר לקוחות מעדיפים לאסוף את המוצר ישירות מהחנות, במקום להמתין למשלוח", הוא מספר. "זה חייב אותנו להגדיל משמעותית את היקפי המלאי בסניפים, ולשנע מוצרים מהמחסנים המרכזיים לחנויות - לעיתים אף על חשבון שטחי תצוגה ורצפת מכירה".

אסי ארביב, מנכ"ל קבוצת קלינטון סחר שמייבאת בין היתר את מוצרי TEKA לישראל (בעיקר מוצרים למטבח), מעריך כי "אם המצב יירגע מעט, בשבוע האחרון לפני פסח נרגיש את החג בצורה חדה הרבה יותר מעכשיו. הצרכן הישראלי מסמן באופן מסורתי את פסח כנקודת החלפה לכיריים ותנור, ואני מאמין שגם השנה הוא לא יוותר על כך".

לשאלה מדוע המחיר של מרבית מכשירי החשמל יורדים במחיר לעומת התייקרות הסחורות, הוא משיב כי "זה נשמע הפוך להיגיון, כי מחיר הנחושת עלה ב-20% והאלומיניום ב-14%. אבל השוק הישראלי זכה להגנה, כאשר התחזקות השקל מול סל המטבעות בלמה את ההתייקרויות האלו".

"כלכלת התבצרות"

גם המספרים של חברת שבא, מנהלת ומפתחת מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי אשראי, חושפים זינוק של כ-63% ברכישת מוצרי חשמל בתוך שבוע אחד בלבד, בזמן מבצע "שאגת הארי". "אנחנו עדים ל'כלכלת התבצרות' בשיאה", מסביר מוטי אזולאי, חוקר התנהגות צרכנים ומרצה במכללה למנהל.

"כשהמרחב הציבורי מאיים וחסר ודאות, הבית הופך למבצר האחרון, והצרכן הישראלי משקיע כל שקל בשיפור המרחב הפרטי שלו. זה לא שופינג של פינוק, אלא ניסיון נואש להחזיר את השליטה לידיים.

"הישראלי מעדיף להשקיע במסך משופר או במכונת קפה יוקרתית לא כי הוא נהנתן, אלא כי זה העוגן המוחשי היחיד שלו בתוך מציאות לא רציונלית", הוא מוסיף. "הצרכן אולי ויתר זמנית על החלום הגדול, אבל הוא ממש לא מוכן לוותר על השפיות שמתחילה בתוך המזגן ונגמרת בכוס קפה איכותית".