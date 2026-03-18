קרן התשתיות קיסטון בניהולו של נבות בר מציפה ערך בהשקעה המרכזית שלה - חברת האוטובוסים אגד. הקרן מוכרת 10% משותפות השולטת באגד (קיסטון-אגד) לידי מיטב גמל ופנסיה (של בית ההשקעות מיטב), תמורת 375 מיליון שקל בעסקה המשקפת שווי של 6 מיליארד שקל לאגד (כולל חוב).

מדובר בשווי גבוה מזה שבו מוערכת כיום אגד בספרי קיסטון - 5.5 מיליארד שקל (לא כולל דיבידנדים במיליארד שקל שחולקו מאז ההשתלטות עליה). בקיסטון מציינים שהעסקה תציף לקרן רווח משיערוך של כ-385 מיליון שקל, שיירשם בדוחות ל־2025 שיפורסמו בקרוב. התשואה הכוללת לקיסטון ממועד הרכישה של אגד לפני כארבע שנים עומדת על 63%.

קיסטון-אגד היא שותפות של הקרן עם קרנות המורים והגננות שמחזיקה כיום ב־91.4% מחברת התחבורה הציבורית. יתרת המניות מוחזקת בידי חברי אגד שבחרו להמשיך ולהחזיק בהן. את העסקה הובילו מצד מיטב גמל ופנסיה בכירי החברה - גיא מני, אבי ברקוביץ וניר טורנר.

אגד נרכשה על ידי שותפות קיסטון־אגד במאי 2022, לאחר מכרז שבו השתתפו כמה גופים מובילים במשק. השווי שהוענק אז לאגד נשמע חלומי - 4.9 מיליארד שקל, אולם קיסטון הצליחה להשביח אותה בהדרגה. בעסקה המקורית רכשה השותפות 60% ממניות החברה, ומאז הגדילה את החזקותיה באגד באמצעות רכישת מניות נוספות מידי החברים.

גיא מני, מנהל ההשקעות הראשי במיטב גמל ופנסיה / צילום: רועי מזרחי

לאגד נתח של 55% מהתחבורה הציבורית בישראל. הכנסותיה בתשעת החודשים הראשונים של 2025 הסתכמו ב־4.3 מיליארד שקל, עלייה קלה ביחס לתקופה המקבילה שנה קודם לכן. הרווח הנקי רשם יציבות ועמד על 262 מיליון שקל. לחברה מצבת של 2,835 אוטובוסים והיא מעסיקה 6,703 עובדים, מתוכם 4,972 נהגים. בנוסף יש לה החזקות בקו האדום של הרכבת הקלה וכן בפעילות נדל"ן ותחבורה באירופה.

בקיסטון ציינו כי התמורה בעסקה הנוכחית משקפת את מהלכי ההתייעלות וההשבחה שביצעה באגד. לאחר השלמת העסקה תחזיק קיסטון בכ־71% ממניות השותפות, המקנות לה בשרשור כ־65% ממניות אגד. מניית קיסטון, הנמצאת בשליטה בפועל של המייסדים - המנכ"ל בר וצמד שותפיו, גיל דויטש ורוני בירם, עלתה ב־100% בשנה החולפת והיא נסחרת לפי שווי של 3 מיליארד שקל כיום.

שתי חברות האוטובוסים הגדולות משנות מבנה בעלות אגד

הרוכשת: מיטב

המוכרת: קרן קיסטון

היקף העסקה: 375 מיליון שקל עבור 10% (שווי של 6 מיליארד שקל)

תשואה למוכרת: 63% בארבע שנים דן תחבורה

הרוכשים: קבוצה בהובלת המנכ"ל אופיר קרני יחד עם כלל, לאומי פרטנרס ומזרחי טפחות אינווסט

המוכרת: קרן ווליו LBH

היקף העסקה: 2.1 מיליארד שקל עבור 75% (שווי של 2.8%)

תשואה למוכרת: 400% לפי הערכות בשש שנים (כולל הנדל"ן)

להיט בעולם ההשקעות

עסקת מיטב־אגד לא לבד. ותחום התחבורה הציבורית כבר הוכיח בתקופה האחרונה שהוא יודע לייצר רווחים נאים למשקיעים בו. רק בחודש שעבר נמכרה השליטה בחברת התחבורה דן בעסקה המסדרת לבעלת השליטה בה, קבוצת ווליו־LBH, רווח מרשים המשקף תשואה של קרוב לפי 5 על השקעתה, בתוך שש שנים בלבד.

ווליו־LBH מוכרת את חלקה (50%) בחברה שכוללת את פעילות התחבורה הציבורית של דן, תמורת 1.4 מיליארד שקל ולפי שווי של 2.8 מיליארד שקל. הרוכשים בעסקה הם מספר גופים פיננסיים בהובלת מנכ"ל דן, אופיר קרני, שיהפוך לבעל שליטה בפועל. דן מפעילה 2,600 אוטובוסים והינה חברת התחבורה השנייה בגודלה במשק.

תשואה של מאות אחוזים בתחבורה הציבורית רשמו גם קרן התשתיות ג'נריישן קפיטל (בחברת ההיסעים בון תור) וענקית הבנייה אלקטרה (בשותפות אלקטרה אפיקים). מאז נכנסה ג'נריישן לבון תור בשנת 2018, קפץ שוויה של חברת ההיסעים ביותר מפי 6 ומוערך בכ־1.2 מיליארד שקל. בון טור, המפעילה 2,100 כלי תחבורה, רשמה הכנסות של 1.6 מיליארד שקל בינואר־ספטמבר אשתקד.

גם אלקטרה הקימה לעצמה בשנים האחרונות זרוע תחבורה ציבורית בשם אלקטרה אפיקים עם איש העסקים אמנון סלע. אשתקד סיכמה קרן התשתיות תש"י על רכישת שליש מהפעילות התחבורתית ב־250 מיליון שקל, לפי שווי של כ־750 מיליון שקל המשקף השבחה של מאות אחוזים באלקטרה אפיקים, המפעילה צי של 1,250 אוטובוסים.