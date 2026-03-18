הדוחות הכספיים החזקים וצבר ההזמנות הגבוה של החברה הביטחונית אלביט מערכות , הקפיצו את מניית החברה בנאסד"ק ביום פרסום הדוחות השבוע (ג') ב-16% לשיא של למעלה מ-1,000 דולר (אם כי למחרת נחלשה).

בכך המניה הלוהטת כבר רושמת זינוק של 75% מתחילת השנה הנוכחית ועלייה של כמעט פי 6 במחיר תוך תקופה של שלוש שנים. בשווי שוק של 47 מיליארד דולר אלביט היא כיום החברה הישראלית בעלת השווי הגבוה ביותר.

המרוויח העיקרי ("על הנייר") הוא כמובן בעל השליטה מיקי פדרמן, ששווי החזקתו (42.1%) מגיע לכמעט 20 מיליארד דולר - רווח "על הנייר" של מעל 8.5 מיליארד דולר רק מתחילת השנה.

עם זאת, יש מרוויחים נוספים. לפי הדוח המורחב של אלביט לשנת 2025 שפורסם השבוע, בסוף אותה שנה היו בידי עובדי אלביט כ-2.4 מיליון אופציות שניתנות למימוש, במחיר מימוש ממוצע של כ-209 דולר. כתוצאה מכך, שווי ההטבה המגולם באופציות האלה עומד כעת על לא פחות מ-1.9 מיליארד דולר. נכון לסוף 2025, אלביט העסיקה 20,537 עובדים, מתוכם 14,805 בישראל ו-3,267 בארה"ב.

עוד עולה מהנתונים בדוח המורחב של אלביט, כי עובדי החברה מימשו במהלך שנת 2025 כ-545 אלף אופציות, במחיר מימוש ממוצע של כ-158 דולר, בעוד שהמחיר הממוצע בשנה זו היה מעל 400 דולר. שווי ההטבה במקרה זה מוערך ביותר מ-140 מיליון דולר.

מי שעוד נהנה מהגאות בעסקי החברה ובמנייתה הוא נשיא ומנכ"ל אלביט, בצלאל (בוצי) מכליס, שמנהל את החברה משנת 2013. בשנת 2025, עלות התגמולים של מכליס הסתכמה ב-10.2 מיליון דולר, מתוכם 5.7 מיליון דולר תגמול הוני, ובונוס בסך כ-2.9 מיליון דולר. לשם השוואה, ב-2024 עלות התגמולים שלו עמדה על 5.4 מיליון דולר (כשהשכר היה גבוה יותר אך הבונוס והתגמול ההוני נמוכים יותר).

"המודל מכתיב הורדת המלצה"

השאלה שעולה היא לאן הולכת מכאן מניית אלביט. הריצה הגדולה במחיר המניה לא משתקף בהמלצות האנליסטים, והיא עקפה מזמן את מחירי היעד שלהם. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, רוב האנליסטים מחזיקים בהמלצות נייטרליות על המניה ומחיר היעד הממוצע הוא כ-580 דולר, דיסקאונט של 42.8% על מחיר המניה לאחר פרסום הדוחות השבוע.

בבית ההשקעות אי.בי.אי הורידו לאחר הדוחות את ההמלצה למניית אלביט ל"תשואת חסר" במחיר יעד של 730 דולר, שמשקף דיסקאונט של 28% על מחיר הנעילה לאחר פרסום הדוחות. לירן לובלין, מנהל מחלקת המחקר באי.בי.אי, מסביר כי "ישנם רגעים נדירים בשוק ההון שבהם המודלים המסורתיים של הערכת שווי מתקשים להדביק את קצב המציאות ולנמק את תמחור המניה. אלביט מערכות נמצאת כיום בנקודה הזו, שבה סביבת הפעילות, העוצמה התפעולית, הצמיחה הפנומנלית בצבר ההזמנות וההזדמנויות שעוד יגיעו יוצרות מומנטום שחורג מהנתונים היבשים".

עם זאת, לובלין מוסיף כי "אלביט היא חברה מצוינת במומנטום מדהים ותמשיך להציג תוצאות פנומנליות גם בשנים הבאות, אבל הניסיון להסביר את שווי המניה באמצעות כלים מסורתיים עד כה מעלה חרס".

לדבריו, "על אף שנה מצוינת ופוטנציאל משמעותי נוסף בעתיד - המודל מכתיב הורדת המלצה", והוא מוסיף כי המניה פתחה פער עצום מקבוצת ההשוואה בעקבות הזינוק האחרון במניה, ולכן "על אף הצמיחה המהותית והפוטנציאל העתידי, פער המכפילים גדול מדי בכדי להצדיק החזקה באלביט במשקל יתר".