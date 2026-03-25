תוכנית ההתייעלות ברשת המזון קרפור ישראל שבשליטת אלקטרה צריכה (49.5%) ממשיכה לתת את אותותיה. הרשת השלימה את הסבת הסניפים שלה (מיינות ביתן ומגה), וכעת יש לה 151 סניפים, והיא רושמת לעצמה הישג נוסף - כשלמרות ירידה בהכנסות החנויות הזהות (חנויות שפעלו בשתי התקופות), היא הצליחה לסיים את שנת 2025 ברווח של 15.5 מיליון שקל, לעומת הפסד כבד של 47 מיליון שקל בשנה שלפניה.

● להשקיע בבית ההשקעות במקום לנהל בו את הכסף? התשובה המפתיעה של השוק

● רפאל לרשות החברות: הנפקה של עד 30% בלבד - ורוב הכסף יישאר בחברה

במקביל קרפור הצליחה לשפר את הרווחיות מפעילות המגזר בשנה האחרונה ל-4.9% מהמכירות, או 161 מיליון שקל, לעומת 3.9% בשנה המקבילה (130 מיליון שקל). חלק מהשיפור נובע מכך שמספר מספר עובדי החברה קטן ב-370 עובדים בשנה החולפת לכ-4,000 עובדים. או בלשון החברה עצמה, "השיפור נבע בעיקר משיפור בשיעור הרווח הגולמי, בעיקר כפועל יוצא של התייעלות בהוצאות, ממימוש 7 סניפים (כלומר מכירת סניפים) בתקופת הדוח וכן כתוצאה מהתייעלות בהוצאות המגזר".

פגיעה בשורה העליונה ובמכירות החנויות הזהות - וצפי חיובי לעוד שנתיים

אלא שכאשר בוחנים את השורה העליונה, קרפור נפגעת. רשת המזון רשמה ירידה שנתית במכירות של חנויות הזהות של 1.4%, כשברבעון הרביעי מדובר בנפילה של 9.3% במכירות. המגמה הזו ככל הנראה הייתה רוחבית בענף ותבוא לידי ביטוי גם בשאר חברות המזון.

לדברי קרפור, הדבר נבע מ"פתיחת השמיים וגידול ביציאות לחו"ל לאחר סיום המלחמה ('חרבות ברזל')", ובנוסף סיבה שעשויה להיות רק אצל קרפור - "ירידה במכירות לשוק המוסדי".

מחזור ההכנסות הכולל של החברה בשנה האחרונה ירד גם הוא בשיעור דומה של 1.5% לסכום של 3.3 מיליארד שקל. ברבעון הרביעי לבדו נרשמה ירידה של 6% במכירות לסכום של 795 מיליון שקל (והוא הסתיים ברווח של 300 אלף שקל בלבד). גם המכירות למ"ר במהלך השנה ירדו ב-1.4% לסכום של 29.7 אלף שקל.

בהסתכלות לשנתיים קדימה, קרפור צופה הכנסות של 3.7-3.8 מיליארד שקל בתחום הפעילות שלה, כלומר צמיחה של 14% לעומת השנה הנוכחית.

במקביל, אלקטרה צריכה ממשיכה בהכנה שלה להנפיק את קרפור. כך, קרפור גייסה 100 מיליון שקל מבעלי המניות של החברה, כולל כמובן מאלקטרה צריכה עצמה.

מנכ"ל אלקטרה צריכה צביקה שווימר נהנה בשנה האחרונה משכר בעלות של 6.5 מיליון שקל, מתוכה 2.2 מיליון שקל שכר, מענק של 2.3 מיליון שקל ועוד תגמול הוני של 1.9 מיליון שקל. בעלת השליטה, חברת אלקו של האחים זלקינד, גרפה דמי ניהול של 5.3 מיליון שקל, והמנכ"לים מהמשותפים של פעילות רשתות מוצרי החשמל של הקבוצה, יורם בדש ושמוליק מנדזיצקי, נהנו כל אחד משכר בעלות של 7.4 מיליון שקל.