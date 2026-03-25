רפאל נערכת לצאת להנפקה, אבל מציבה תנאים שמשקפים פערים מול רשות החברות הממשלתיות. בנייר עמדה שנשלח השבוע לרשות החברות, ועליו חתומים מנכ"ל רפאל יואב תורג'מן ויו"ר הדירקטוריון יובל שטייניץ, מפרטת החברה הביטחונית את עמדתה ביחס לטיוטת הצעה שגיבשה הרשות למכירת מניותיה למשקיעים מוסדיים, בהליך פרטי מחוץ לבורסה לניירות ערך בתל אביב.

נקודת מחלוקת מרכזית נוגעת להיקף ההנפקה, שתיעשה לפי שווי של יותר מ-60 מיליארד שקל. הצעת המחליטים של רשות החברות מתווה מהלך של הנפקת מיעוט של עד 49% ממניות רפאל, עם אפשרות להרחבה למכירת רוב המניות בהמשך. ברפאל מקבלים את החלטת מנהל רשות החברות רועי כחלון לערוך את השלב הראשון שלא בהנפקה פומבית בבורסה, אולם בהתאם לעמדת משרד הביטחון, מציעים מתווה מרוסן יותר.

"אנו מסכימים כי בשלב ראשון יש לפעול באמצעות מכירת מניות מיעוט למשקיעים מוסדיים, אולם אנו מציעים כי בשלב זה מכירת המניות כולן תתבצע בדרך של הקצאה פרטית למשקיעים מוסדיים (לצד הקצאה לעובדים) בהיקף כולל של עד 30%", כתבו ראשי רפאל לרשות החברות.

מחלוקת נוספת נוגעת לייעוד הכספים שיתקבלו ממכירת המניות. מטבע הדברים, ברשות החברות מעדיפים שעיקר הסכום ינותב לקופת המדינה, ובחברה רוצים להשאיר בקופתם את עיקר הרווחים. לעמדת רפאל, "שני שליש מהתמורה בגין שלב זה ינותב אל החברה לשם השגת יעדיה, ושליש מהתמורה ינותב למדינה".

יתרה מכך, ברפאל דורשים להקצות עד 10% מהמניות כתגמול הוני לעובדים ולהנהלה כבר מהשלב הראשון.

אתגרים רגולטוריים

למרות ההסכמה על מכירת המניות שלא דרך הבורסה, ברפאל מציעים לבחון את ביצוע ההקצאה הפרטית למוסדיים באמצעות פלטפורמת TASE UP, מבית הבורסה לניירות ערך, שלדבריהם "עשויה לשפר את סחירות המניה ולמקסם את ערך החברה".

הבחירה במסלול של הנפקה פרטית ולא ציבורית נועדה בין השאר לקצר את ההליך, כאשר ברקע נשמעת בתהליך ביקורת כלפי רשות ניירות ערך, בטענה כי הרגולציה שלה מהווה מכשול לקידום הנפקות ייחודיות מסוג זה בבורסה המקומית.

רפאל מזהירה מפני אתגרים רגולטוריים: החברה שוכרת מתחמיה ממשרד הביטחון בחוזים מתחדשים כל עשר שנים, מה שיוצר אי-ודאות בעיני משקיעים. בנוסף, היא דורשת שמעמדה כ"שלוחה אחרת של מערכת הביטחון" - מעמד המקנה לה הקלות תכנוניות - יישמר גם לאחר ההנפקה. ולבסוף, החברה מתנה את ההנפקה בהסדרת זכויות העובדים מול הוועד.