דיווח: רפאל במו״מ להסבת מפעל פולקסווגן לייצור "כיפת ברזל"

החברה הממשלתית הישראלית "רפאל" נמצאת במשא ומתן מתקדם להסבת מפעל של ענקית הרכב "פולקסווגן" לטובת ייצור רכיבים למערכת "כיפת ברזל"; כך מדווח הערב העיתון הבריטי "פייננשל טיימס". המערכת כבר נמכרה לשורת מדינות אירופיות, כולל פינלנד ויוון, וישנם מגעים לגבי רכישתה על ידי מדינות אחרות, ביניהן גרמניה. לרפאל יש חברות בנות גרמניות הפועלות בתחום הביטחון בגרמניה ובאירופה.

פולקסווגן נמצאת בקשיים כלכליים חמורים, שיעורי הרווח שלה נחתכו בעשרות אחוזים בשנים האחרונות, והיא שוקלת לסגור לראשונה בהיסטוריה שלה מפעלים בגרמניה. לפי הדיווח, אחד מהמפעלים המיועדים לסגירה, בעיר אוסנבריק, יהפוך בעקבות ההסכם עם רפאל - אם ייחתם - למפעל לייצור חלקים למערכת ההגנה האווירית. בין מחזיקי המניות העיקריים בקבוצת פולקסווגן נמצאת מדינת המחוז סקסוניה תחתית, כמו גם קרן ההשקעות הקטרית (10%). המדינה מקווה כי העסקה "תציל" את 2,300 העובדים המועסקים במפעל.

"המטרה היא להציל את כולם, אולי אפילו לצמוח", אמר אחד מהמעורבים במהלך לעיתון הבריטי, "הפוטנציאל גבוה. אבל זו גם החלטה אינדיבידואלית של העובדים אם הם רוצים להיות חלק מהרעיון". העובדים בפולקסווגן הם חלק מההנהלה ויש להם מנדט רב בהחלטות עסקיות ואסטרטגיות. תחום ייצור נשק עד כה נחשב למוקצה מבחינה מוסרית בגרמניה, אך יהיה מעניין לראות אם העובדים יעדיפו לשמור על מקומות העבודה שלהם בעזרת ייצור ביטחוני, או להסתכן באיבודם.

אחת התומכות המשמעותיות של ישראל

לפי התוכניות, המפעל ייצר את המשאיות שעליהן מוצבות סוללות כיפת ברזל, כמו גם גנרטורים הדרושים לתפקוד המערכת וכן כני השיגור, אך לא את הטילים המיירטים. התוכניות של רפאל הן ליצור מפעל נפרד לייצור טילי היירוט טמיר שהם חלק מהמערכת. הייצור הראשון עשוי להתחיל בתוך שנה עד שנה וחצי, לפי הפרסום.

בחודשים האחרונים דווח כי חברת "אלביט" תשתמש במפעלים של שורת חברות גרמניות כדי לייצר את מערכת הרקטות EuroPuls, שנמכרה לצבאות רבים ביבשת. "אלביט" שותפה לחברות דיהל ו-KNDS במיזם EuroPuls, ולפי הדיווחים גם החברות Bayern Chemie ו-MBDA יהיו חלק מהייצור. בצד הגרמני דווח על כוונה לעסקת ענק של עד שישה מיליארד לרכש מאות מערכות כאלו לטובת הצבא הגרמני וצבאות אירופיים. לפי ה"פייננשל טיימס" החברות הישראליות "בוחרות" בגרמניה כאתר ייצור בשל היחסים המיוחדים בין המדינות והעובדה כי ברלין היא אחת התומכות המשמעותיות ביותר של ישראל באירופה.

חברת "פולקסווגן" הוקמה ב-1937 בגרמניה הנאצית, מפעליה השתמשו בעובדי כפייה והיא ייצרה כלי רכב צבאיים ומשאיות לצבא הגרמני במלחמת העולם השנייה, כמו גם את טילי ה-V1 וכן מטוסי קרב.