גם בחלל: כך ארה"ב פוגעת ביכולות של איראן

התיעודים שזורמים מאיראן על פגיעות קינטיות משמעותיות מרשימים מאוד, אבל המערכה הזו לא מסתכמת בכדור הארץ בלבד. בה בעת, בוושינגטון כבר מפנימים בעקבות מבצע שאגת הארי כי תוכניות הרכש שלהם נדרשות לשינוי והגדלות. על כל זאת ועוד בספיישל מבצע שאגת הארי בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

ארה"ב נלחמת ברפובליקה האסלאמית גם מהחלל

המערכה אל מול איראן מהווה תצוגת תכלית של יכולותיהן הצבאיות של ישראל וארה"ב, ביחד אבל גם לחוד. הפעלת האמצעים האמריקאיים לא מסתכמת רק בתוך כדור הארץ, אלא גם מחוצה לו - כאשר אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד מרכז האמריקאי, הודה לכוחות החלל של ארה"ב על הסיוע מן היום הראשון. "העליונות שלנו בחלל היא גורם קריטי", הבהיר קופר.



בכירים סיפרו לאתר ברייקינג דיפנס, כי הסיוע כולל, בין השאר, ביצוע "ג'אמינג" ו"ספופינג" לאמצעים האיראניים. בג'אמינג, משבשים את התקשורת של המפעיל עם הרחפן, במטרה שהוא יירד לקרקע או יטוס עד שהסוללה תתרוקן והוא ייפול. ספופינג הוא מתן אות שגוי כדי לפגוע ביכולות ניווט ה־GPS. סוגיה מעניינת היא עד כמה הפעלת היכולות האמריקאית הזו מגיעה מצמרת המערכת הביטחונית האמריקאית.

יו"ר המטות המשולבים גנרל דן קיין ציין בריש גלי כי סייברקום (פיקוד הסייבר) וספייסקום (פיקוד החלל) שילבו זרועות לטובת סיכול התכנונים האיראניים. בשורה התחתונה, כפי שמבצע עם כלביא היווה קדימון להפעלות אמצעים נרחבות במבצע שאגת הארי, כך גם יכולות החלל והסייבר צפויים בעימותים עתידיים לתפוס מקום גדול אף יותר.

המלחמה במשטר האייתוללות משנה את תוכנית הרכש האמריקאית

ארה"ב עוברת תחת ממשל טראמפ מפנה היסטורי ומתמשך בתוכניות הרכש והפיתוח הביטחוניים שלה מאמצעים יקרים במיוחד לזולים במיוחד. זה משתקף, לדוגמה, מההבדלים העצומים בין מיירטי THAAD לבין חץ 3 (מחיר שגבוה פי חמישה למיירט בודד), לעומת החימוש המשוטט מדגם לוקאס שמפעילים כרגע האמריקאים נגד איראן - ודומים מאוד לאמצעים האיראניים.



כעת, המערכה הנוכחית מעמיקה את ההפנמה האמריקאית כי נדרשות רפורמות נוספות בתוכניות הרכש. חשב הפנטגון הבהיר שברור להם שיפנו לרכישת מערכות חדשות שלא היו מתוכננות עד המלחמה באיראן. "אנחנו בוחנים אפשרויות, ורוצים לוודא שנבצע את ההשקעות הנבונות באמצעים", סיפר חשב הפנטגון, ג'יי הרסט, בפאנל שהתקיים במכון רייגן לביטחון לאומי. "לכן, אין מדובר רק בהחלפת דברים, כי אם ברכישת דברים חדשים".

הרסט סירב לציין את הסכום שיידרש כתוספת לתוכנית הרכש הביטחוני, אך בתקשורת הבינלאומית כבר דווח כי התוספת עשויה לחצות את רף ה־50 מיליארד דולר. קודם לכן, בכירים בפנטגון סיפרו לחברי קונגרס כי היקף ההשקעה האמריקאית בשבוע הראשון של המלחמה באיראן עמד על כ־11.3 מיליארד דולר. כך לפי ניו יורק טיימס. בפאנל, הרסט לא הכחיש כי זהו הסכום.

אוסטרליה תמכור טילי אוויר-אוויר לאמירותים

המערכה מול איראן מסמלת את השינוי בהתמודדות מול התוקפנות האיראנית במרחב, מישראל וארה"ב - למרבית מדינות האזור, אם לא כולן. ההתמודדות עם חלק הארי מן המגמה היא של מדינות המפרץ ככלל ואיחוד האמירויות בפרט, שסופגת יותר מכולן. ההתמודדות שלה, בניגוד לישראל, אינה מתמקדת בטילים בליסטיים, כי אם גם בכתבמי"ם שמשוגרים בהיקפים גדולים במיוחד.



עבורם נדרשים האמירותים להשתמש במערכות הגנה אווירית "קלאסיות", אבל גם במטוסי ובמסוקי קרב שמיירטים אותם עם טילי אוויר־אוויר שיקרים פי כמה מכל שאהד איראני שהם מיירטים. כך, למשל, באבו דאבי מצאו עצמם במחסור של טילי AIM-120

AMRAAM שעולים כמיליון דולר ליחידה, לעומת כ־30 אלף דולר בלבד עבור שאהד 136. לכן, הנשיא מוחמד בן זאיד ואנשיו נאלצו למצוא פתרונות במקומות יצירתיים.

זה הביא אותם לפנייה לאוסטרליה, שתספק טילי AMRAAM לאמירותים, עבור ההגנה על כ־115 אלף אזרחי אוסטרליה שמתגוררים במזרח התיכון, כ־24 אלף מתוכם באיחוד האמירויות. אולם, זהו צפוי להיות פתרון זמני בלבד, שהרי איחוד האמירויות לבדה התמודדה עד עתה עם יותר מ־1,500 רקטות וכטב"מים איראניים ששוגרו לשטחה, וגרמו לנזקים חמורים.