פגיעה אחת והנפט עלול לזנק ל-150 דולר: האי שמחזיק את כלכלת איראן

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1חיזבאללה משנה טקטיקה: יחידות קטנות, פחות תקשורת וחשש מהאזנות

חיזבאללה מיישם לקחים מהמלחמה האחרונה עם ישראל: "בעודו נערך לאפשרות של פלישה ישראלית רחבת היקף ולעימות ממושך, הוא חוזר לשורשיו בלוחמת גרילה בדרום לבנון", כך פורסם ברויטרס.

מקורות "המכירים את דרך החשיבה של חיזבאללה" התראיינו בעילום שם לרויטרס. "לפי המקורות, לוחמי הארגון, הנתמך בידי איראן, פועלים ביחידות קטנות, נמנעים משימוש באמצעי תקשורת העלולים להיות נתונים להאזנות ישראליות, ומקציבים בזהירות את השימוש ברקטות נ"ט מרכזיות במהלך הלחימה בכוחות ישראליים".

בנוסף, לדברי המקורות, חלק גדול מהלחימה של חיזבאללה על הקרקע "התרכז עד כה באזור העיירה חיאם, סמוך לנקודת המפגש בין גבולות לבנון, ישראל וסוריה". רק בשבוע שעבר דווח כי "לוחמי יחידת העילית רדואן של חיזבאללה, שנסוגו מדרום לבנון בעקבות הפסקת האש של 2024, שבו לאזור".

המקורות אמרו לרויטרס כי "חישוביו של חיזבאללה מבוססים על ההנחה שההנהגה הדתית באיראן תשרוד את המלחמה, מה שיוביל להפסקת אש אזורית שבה גם הארגון יהיה חלק".

לאחר מתקפת הביפרים הישראלית נכתב כי חיזבאללה למד לקח ו"נמנע כיום משימוש בכל מכשיר שעלול להיות חשוף להאזנות".

ברויטרס מציינים כי "המלחמה הנוכחית מגיעה עבור חיזבאללה ברגע קריטי" וזאת משום שארגון הטרור נחלש מאוד ב-2024 ועומד מול לחצים מצד המדינה הלבונית להתפרק מנשקו.

מקור ביטחוני ישראלי אמר לרויטרס כי למרות שארגון הטרור ספג פגיעות קשות הוא "מצליח לייצב מחדש את שורותיו ולקבל החלטות ולבצע אותן". שניים מהמקורות הלבנוניים אמרו כי "לכל מפקד בחיזבאללה מונו ארבעה סגנים, כדי להבטיח את המשך הפעילות גם במקרה של חיסול".

מתוך רויטרס מאת ליילה באסם. לקריאת הכתבה המלאה.

2היעד הרגיש ביותר של איראן: למה אי ח'ארג עדיין לא הותקף?

האי ח'ארג מהווה את העורק של איראן "ודרכו עוברים כ־90% מיצוא הנפט של איראן. הוא ככל הנראה היעד הכלכלי הרגיש ביותר של המדינה". באופן מפתיע הוא עד כה לא הותקף, פורסם בגרדיאן הבריטי.

מומחים אמרו לגרדיאן כי "הפצצה או השתלטות על האתר באמצעות כוחות אמריקאיים עשויה לגרום לעלייה מתמשכת במחירי הנפט, שכבר כעת מזנקים, שכן משמעות הדבר תהיה הוצאת כל יצוא הנפט היומי של איראן משוק האנרגיה".

ניל קוויליאם, ממכון המחקר צ'טהאם האוס, אמר לגרדיאן כי אי ח'ארג הוא אתר "חיוני מדי לשוקי האנרגיה העולמיים" וייתכן שמחירי הנפט ימשיכו לטפס במידה ויותקף. "ייתכן שנראה את מחיר ה־120 דולר לחבית שראינו ביום שני מטפס ל־150 דולר".

אי ח’ארג הוא "אי אלמוגים באורך של כ-8 קילומטרים במפרץ הפרסי, שנמצא כ־44 קילומטרים מחופי איראן. אליו מגיעים צינורות הנפט משדות הנפט שבמרכז ובמערב המדינה. המסוף הוקם במקור בידי קונצרן הנפט האמריקאי אמוקו, ונכבש בידי איראן במהלך המהפכה של 1979", נכתב.

"בדרך כלל עוברים דרך ח’ארג בין 1.3 ל־1.6 מיליון חביות נפט ביום. עם זאת, לפי בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן, איראן הגדילה את היקף היצוא לכ־3 מיליון חביות ביום באמצע פברואר, בציפייה לתקיפה בהובלת ארה״ב. בנוסף מאוחסנות על האי כ־18 מיליון חביות נפט כגיבוי", נכתב.

בהתחלה דיווחים בתקשורת האמריקאית רמזו על תקיפה אפשרית בעורק הנפט האיראני. לאחרונה מייקל רובין, יועץ בכיר לשעבר בפנטגון לענייני איראן ועיראק, אמר כי "דן ברעיון עם גורמים בבית הלבן וטען כי זו עשויה להיות דרך לפגוע קשות בכלכלת המשטר האיראני. אם הם לא יכולים למכור את הנפט שלהם, הם לא יכולים לשלם משכורות".

אולם כעת, לפי לינט נוסבאכר, לשעבר קצינת מודיעין בצבא הבריטי, נראה כי "השמדת ח’ארג או פגיעה באתר היצוא טומנים בחובם סיכון לעלייה במחירי הנפט שתשנה את הכלכלה העולמית ולא תרד במהירות. אי ח’ארג חשוב כל כך לכלכלה האיראנית, שהשמדת מתקניו תוותר על כל יומרה להילחם מלחמה שמטרתה ליצור עתיד טוב יותר לאיראן".

מתוך הגרדיאן מאת דן סבאח. לקריאת הכתבה המלאה.

3הטורקים מתחילים לסמן מפסידים ומנצחים

המלחמה האזורית "מותירה את איראן, ארה״ב, ישראל ומדינות המפרץ כמי שמשלמות מחיר כבד ללא מנצח אמיתי", נכתב בדיילי סאבח הטורקי.

"איראן ספגה נזקים עצומים מן המלחמה. היא איבדה את הנהגתה הבכירה, כולל המנהיג העליון האייתוללה עלי חמינאי. יותר מ־40 בכירים נהרגו כבר ביום הראשון של המלחמה. הצי האיראני הושמד במידה רבה בידי ארה״ב וישראל. תשתיות ברחבי המדינה הותקפו", נכתב. "ייקח זמן רב לאיראן להתאושש מן ההפסדים הצבאיים והכלכליים". עם זאת, מציינים בעיתון הטורקי כי "שתי המדינות התוקפות לא הצליחו להביא לשינוי משטר".

לפי הדיילי סאבח גם ארה״ב ספגה נזקים כבדים מן המלחמה. "מאחר שכל הבסיסים הצבאיים האמריקאיים, כלי השיט הצבאיים ושגרירויות רבות במזרח התיכון היו יעד למתקפות איראניות, ניתן לומר שהנוכחות הצבאית האמריקאית באזור נפגעה משמעותית". זאת במקביל לממשל טראמפ "שיספוג מחיר פוליטי בעוד שאמריקאים רבים החלו לפקפק במדיניות החוץ של הנשיא בטענה שזו איננה מלחמתם".

בנוסף, "ארה״ב תשלם מחיר ביחסיה עם מדינות המפרץ, משום שהעדיפה להגן על ישראל במקום על מדינות המפרץ, והותירה אותן להתמודד לבדן עם מתקפות הטילים והכטב״מים של איראן".

לפי העיתון הטורקי, ישראל נראית לכאורה כ"המרוויחה היחידה מן המלחמה", אך בפועל "המציאות מורכבת יותר וזאת בגלל דעת הקהל בעולם המערבי. נראה כי ישראל לא תקבל את התמיכה שהיא מצפה לה ממדינות המערב, ועלולה לשלם מחיר גבוה יותר בעתיד הקרוב".

לפי הדיילי סאבח, "המפסידות הגדולות ביותר במלחמה הן מדינות המפרץ, שנפגעו יותר מכל מדינה אחרת. הן נדחפות למלחמה הרסנית בניגוד לרצונן ולאינטרסים הלאומיים שלהן בידי ארה"ב וישראל". בנוסף,

"התקיפות האיראניות פגעו בשדות תעופה רבים במפרץ, כולל נמל התעופה הבינלאומי של דובאי - מרכז התעופה העמוס בעולם. מדינות המפרץ נאלצו לסגור את המרחב האווירי שלהן. סגירת שלושה ממרכזי התעופה החשובים בעולם (דוחא, דובאי ואבו דאבי) גוררת השלכות קשות על תיירות, מסחר ותחבורה".

מתוך הדיילי סאבח מאת מוחיטין אטאמן. לקריאת הכתבה המלאה.