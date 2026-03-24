החברה הביטחונית טיאסג'י (TSG) הפכה לאחת ההנפקות הטובות בבורסה בת"א בשנים האחרונות. נכון להיום היא נסחרת בבורסה לפי שווי שוק של כ-2.3 מיליארד שקל, אחרי עלייה של 274% במניה מאז ההנפקה הראשונית באוגוסט 2024.

החברה בניהולו של אריק קילמן ובשליטת התעשייה האווירית ופורמולה (עם 33.1% מהמניות כל אחת), מספקת פתרונות טכנולוגיים עבור מערכות לתחום הביטחוני ולתחום המוניציפלי (האזרחי). רוב פעילות החברה היא בתחום הביטחוני, וכך ב-2025 כ-78% מההכנסות הגיעו מתחום זה.

בימים האחרונים הודיעה טיאסג'י על שורה של הסכמים ומגעים לרכישת חברות בהיקף מצטבר של מאות מיליוני שקלים, כשהגדולה מביניהן מגיעה דווקא מהתחום האזרחי. טיאסג'י נמצאת בשלבים ראשוניים של בחינת רכישת אם גרופ (לשעבר מגער), שנוסדה ב-1990 ומתמחה במתן שירותים מקיפים למגזר המוניציפלי והציבורי.

בשבוע שעבר דיווחה טיאסג'י על חתימת מזכר הבנות לא מחייב לרכישת אם גרופ, לפי שווי של 520 מיליון שקל מידי קרן פורטיסימו (80%) וקבוצת הביטוח הפניקס (20%). פורטיסימו שמוביל יובל כהן רכשה את אם גרופ בשנת 2020, מידי יורשי דן דוד והמייסד אליהו חורי תמורת כ-240 מיליון שקל בלבד, ומאז השביחה את החברה ופיצלה חלק מעסקיה.

הפעילות שצפויה להימכר כעת לטיאסג'י ולהניב לקרן רווח מרשים, כוללת שירותי מיקור חוץ עבור רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה. לפי טיאסג'י פעילותה של אם גרופ משתלבת עם תחום פעילותה האזרחי של החברה, וככל שתושלם הרכישה היא צפויה לתרום כחצי מיליארד שקל למחזור ההכנסות שלה.

במקביל לפרסום הדוחות הכספיים שלה השבוע, הודיעה טיאסג'י על הסכם מחייב לרכישת חברה נוספת ועל עוד שני מזכרי הבנות לא מחייבים לרכישות נוספות. הרכישה היא של חברת מבט טכנולוגיות, שעוסקת במיפוי, מדידה ותיעוד תלת-ממדיים באמצעות טכנולוגיית LiDAR.

התמורה תהיה 14.4 מיליון שקל, והמוכרים יהיו זכאים לתמורות מותנות נוספות, עד לסכום כולל של 45 מיליון שקל. החברה הנרכשת עובדת עם לקוחות מהתחום הביטחוני, וב-2025 הציגה הכנסות של 17.8 מיליון שקל (ירידה מ-2024) ורווח נקי של 3.3 מיליון שקל (עלייה מ-2024).

חיזוק התחום הביטחוני

מזכרי ההבנות נחתמו עם החברות RoboTiCan מתחום ייצור הרחפנים האוטונומיים, ופרודקשן פלור שמייצרת מוצרים ורכיבים לתחום הביטחוני. בראשונה עשויה טיאסג'י להשקיע 9 מיליון דולר תמורת 26% מהמניות, ובשנייה תרכוש את מלוא המניות ב-5 מיליון דולר.

מאיר פדרסקי, משנה למנכ"ל טיאסג'י וסמנכ"ל הכספים, מסביר כי "עיקר פעילות החברה הוא ביטחוני. החלטנו לבנות מערכת שמיועדת ליירוט רחפנים, כטב"מים וסיכונים בגובה נמוך, ולשם כך, בנוסף ליכולות שלנו שחלקן קיימות וחלקן מפותחות בעולמות השליטה והבקרה, אנחנו מבצעים רכישות להשלמת התמונה".

לדבריו, הרכישות עליהן דיווחה החברה לצד הדוחות, מחזקות את התחום הביטחוני ומערכות השליטה והבקרה שהחברה מציעה. "כל עולם השליטה ובקרה מורכב לא מעט מבינה מלאכותית, מערכות סופר מתוחכמות, שמגינות גם בשעה זו על שמי מדינת ישראל ומדינות נוספות. אנחנו מפתחים פתרון ייעודי ספציפי", אומר פדרסקי.

על ההסכם לרכישת אם גרופ, שתשתלב בתחום האזרחי, הוא אומר כי "החברה בבסיסה ביטחונית, גם היסטורית וגם ב-DNA. בשנים האחרונות נכנסנו לפעילות מול רשויות מוניציפליות וזו רגל משמעותית בחברה, שיש גם לה היבטים ביטחוניים ושל הומלנד סקיוריטי. רכשנו בעבר שלוש חברות מעולמות הרשויות המקומיות ואנחנו רואים בזה ברכה. בהיותנו חברה שמשקיעה גם בפעילות הזו, נקרתה בפנינו הזדמנות לבחון את רכישת אם גרופ שתחזק משמעותית את מיצובנו".

"לא מעט אפיקי מימון"

באשר לסינרגיה בין הפעילויות, פדרסקי מספק דוגמה אקטואלית: מערכת שפיתחה החברה נמצאת בשימוש של פיקוד העורף ומותקנות בכל רשות מקומית בארץ, לצורך שיתוף פעולה במקרי חירום כאלה שהיו השבוע בערד ודימונה למשל. לדבריו, העולם המוניציפלי הולך ומתקרב לעולם ההומלנד סקיוריטי.

הרכישות ימומנו לדבריו ממקורותיה העצמיים של החברה, ואם תגיע להסכם לרכישת אם גרופ היא כנראה תזדקק לגיוס כלשהו, אך "יש לנו לא מעט אפיקי מימון שפתוחים לפנינו". בסוף 2025 היו לחברה מזומנים ופיקדונות לטווח קצר בהיקף של מעל 150 מיליון שקל, אחרי שגייסה בחודש נובמבר כ-104 מיליון שקל בגיוס הון.

טיאסג'י סיימה את 2025 עם צמיחה של 33.6% בהכנסות ל-430 מיליון שקל, גידול של 39% ברווח התפעולי ל-37.2 מיליון שקל, ורווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך 16.3 מיליון שקל, עלייה של 64.6% לעומת 2024. ה-EBITDA המתואם השנתי (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) עלה ב-31% ל-63.8 מיליון שקל.