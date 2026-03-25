ההבטחה של ברקת התפוגגה: הסל של המדינה רק בשליש מסניפי קרפור

משרד הכלכלה הכריז לפני כחודש על רשת קרפור כזוכה במכרז "הסל של ישראל", שבמסגרתו תקבע מחירים של 100 מוצרים למשך חצי שנה (עם אופציה לחצי שנה נוספת) תמורת קמפיין פרסומי בשווי של כ-50 מיליון שקל בשנה.

במסיבת העיתונאים שהכריזה על היציאה לדרך של המכרז ציין שר הכלכלה ניר ברקת כי מדובר בהקפאת מחירים עבור כלל הסניפים של הרשת, לרבות בסניפי האונליין. עם זאת, בדוחות השנתיים של קרפור מוסבר כי קיבוע המחירים יחול רק על 50 סניפים מתוך 151 סניפי הרשת.

בסיכום הודעת אלקטרה מוצרי צריכה שפורסמה הבוקר (ד'), מצוטט המנכ"ל צביקה שווימר בהתייחסו לנושא: "בפברואר 2026 זכתה קרפור במכרז 'הסל הזול של ישראל' של משרד הכלכלה אשר עתיד להימכר ב-50 סניפים לאחר חג הפסח. אנו צופים כי מהלך זה עתיד להביא לגידול משמעותי בחנויות ובאונליין".

על-פי גורמים המעורים בפרטים, מדובר בדרישות של המכרז של משרד הכלכלה, שדיבר על מינימום של 40 סניפים בפריסה ארצית - ולא חיוב מלא על הרשת להקפאת מחירים.

"אם הציבור יקנה בהמוניו, נרחיב את הפעילות"

בקרפור מסבירים כי מה שחשוב בנושא היא לא כמות הסניפים - אלא הפריסה הארצית. "אנחנו מחויבים להשית את המחירים של הסל על-פי פוליגונים, משרד הכלכלה חילק את המדינה ל-9 אזורי פעילות, ואנחנו עובדים בכולם", הם מסבירים לגלובס. "אם נראה שהציבור מגיע בהמוניו לקנות את 'הסל של המדינה', נרחיב את הפעילות שלו לעוד סניפים. ואסור לשכוח שהקיבוע קיים גם באונליין - אז אפשר להזמין מקרפור וליהנות מהמחירים המוזלים".

לשם השוואה, סל הקניות הממוצע ערב חג הפסח, המורכב מ-100 מוצרי הקניות שפורסמו ברשימה של משרד הכלכלה, עומד על כ-1,800 שקל. בקרפור הוא נמכר רק ב-1,098 שקל. ברשת הסופרמרקטים מסבירים כי המכרז נמצא בשלבי עבודה סופיים, וכי קיבוע המחירים של רשימת המוצרים ב"סל של ישראל" יחל כבר בשבועות הקרובים.

"אין סיכוי שאם אנחנו נוריד מחירים למחירי 'הסל של ישראל' בבאר שבע, לצורך העניין, המתחרים שלנו יישארו אדישים", מסבירים בקרפור. "הרשתות האחרות כנראה ציפו שאף אחד לא יתמודד, אבל ברגע שאנחנו זכינו, כי היינו הכי טובים, הם לא ירצו להפסיד את השוק".

לפי קרפור, החלת מחירי "הסל של ישראל" תייצר דרמה של ממש בענף, שתחייב את יתר השחקניות להוריד מחירים.

"פנינו להנפקה השנה"

"הקהל מגיע אל קרפור, מגלה אותה במהלך המלחמה", אומר גורם בחברה. "אנחנו צופים שגם הרבעון הראשון של 2026 יהיה בריא מאוד, ועל כן פנינו להנפקה השנה".

במילים אחרות, החברה שוקלת להתבדל מאלקטרה מוצרי צריכה, ובהתאם לתוצאות של השנה הבאה לבחון האם תעמוד בנפרד בבורסה. "כשנשווה את זה למכפילים של הרשתות הגדולות, נקבל את ההנפקה הכי גדולה של רשת שיווק מזון בבורסה בתל אביב", אומר אותו גורם.