שופרסל מחזקת את הפעילות הפיננסית, ומשיקה אפליקציה חדשה

אחרי שנתיים שבהן התמקדו בשיפור הרווחיות הקמעונאית ובהשבחת פעילות הנדל"ן של קבוצת שופרסל, האחים שלומי ויוסי אמיר פונים להתרחבות גם בזרוע הפיננסית.

בחברה הוחלט לשים דגש על כרטיסי האשראי והמועדונים הצרכניים, ועל הרחבת מערך ההטבות והשוברים סביב הלקוח. כחלק מכך, לפני מספר חודשים מונתה דנה אפשטיין לסמנכ"לית הפעילות הפיננסית של הקבוצה. אפשטיין עוסקת בבניית קו מוצרים פיננסיים אחיד יותר תחת הקבוצה, בין היתר בהתבסס על הניסיון שצברה בעת כהונתה כמנכ"לית פאוור קארד.

בימים אלה, רגע לפני הפסח, משיקה שופרסל אפליקציית "תו הזהב" החדשה, שנועדה לרכז את כל הפעילות הזו תחת ממשק דיגיטלי אחד. האפליקציה החדשה תציע אפשרויות חדשות למימוש תווי הקנייה, תאפשר להתארגן בקבוצות משותפות לקניית מתנה (בדומה לפייבוקס), ותיתן את הטבות ה-S-BOX שהושקו בחודשים האחרונים.

לפי ההערכות, מועדון כרטיסי האשראי של שופרסל מונה יותר מ-600 אלף חברים, והוא נחשב לגדול ביותר בשוק כרטיסי האשראי החוץ-בנקאיים. לשם השוואה, שווי מועדון פליי קארד של אל-על עומד על כ-2.7 מיליארד שקל, והשוק מעריך כי מספר הלקוחות שלו קטן משמעותית מזה של שופרסל.

כחלק מהשקת האפליקציה עולה גם קמפיין טלוויזיה בכיכובם של יובל שרף ויפתח קליין, באמצעות משרד הפרסום בריקמן מבית אדלר חומסקי. לפי הערכות, היקף ההשקעה בקמפיין עומד על כ-1.5 מיליון שקל, והוא יימשך כשבועיים. נזכיר כי בחודש שעבר הודיעה הרשת כי בחרה בעינת שרוף כפרזנטורית של הזרוע הקמעונאית, אך עדיין לא עלתה איתה בקמפיין.

מתיחת פנים לפורטל ההטבות

בשנה האחרונה נרשמו שינויים מהותיים בתחום השוברים והמתנות, אחרי שהשחקנית הדומיננטית בשוק BUYME נקנתה על ידי הפניקס לפי שווי של כמיליארד שקל. החודש הודיעה פייבוקס כי היא מקימה "מתחם מתנות" באפליקציה שלה, ושחקנית נוספת היא SWISH מבית נופשונית שעברה מיתוג מחדש. בתחום תווי הקנייה בולטת גם רשת רמי לוי.

התחרות הגוברת מובילה ככל הנראה לכך שלצד ההשקה של אפליקציית תו הזהב, מתוכננת גם מתיחת פנים משמעותית לאתר שופרסל 4U, פורטל ההטבות של הקבוצה. כך, יורחבו ההנחות גם לעולמות האטרקציות, ההצגות ורשתות אופנה - בדומה לפורטל הקיים למועדון הלקוחות של מחזיקי כרטיס מפעל הפיס.