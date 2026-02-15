1 החברה שמגרילה דירה במתנה (כדי למכור עוד דירות)

מבצעים נדל"ניים יש לא מעט, במיוחד בתקופה שבה השוק רושם שיא בדירות לא מכורות בגלל מיעוט עסקאות, אבל השבוע יוצא לדרך מהלך לא טריוויאלי: הגרלת דירה בלב תל אביב, סמוך לכיכר המדינה.

מדובר במבצע של חברת ההתחדשות העירונית "אנשי העיר" מקבוצת רוטשטיין, שמשווקת כיום 26 פרויקטים במרכז תל אביב עם כ-240 דירות. לפי תנאי המבצע, 50 הראשונים שיקנו דירה באחד מהם יוכלו להשתתף בהגרלת דירת 2 חדרים ברח' ז'בוטינסקי 154. הדירה נמצאת בקומה השנייה מתוך 8 קומות (בסך הכול 31 דירות), ודירה דומה בקומה הראשונה נמכרה ב-2.35 מיליון שקל.

מדוע הקמפיין עולה כעת? לדברי המנכ"ל רון חן, "אחת הבעיות במרכז תל אביב היא עודף של פרויקטים ושוק רווי. החלטנו לבוא עם רעיון יצירתי שיזעזע את התחום, כי לראשונה בישראל נותנים דירה במתנה. זה לא מבצע בנאלי כמו כל חברות הנדל"ן, שנותנות הטבות במימון, מפרט, מעצבת או ריהוט.

"המטרה היא למשוך אנשים שגם ככה תכננו לקנות במרכז העיר, זה לא שמישהו יבוא לקנות בגלל המהלך. המבצע יימשך עד אמצע יוני, הגבלה של משרד האוצר, או ש-50 הדירות ייגמרו בפחות זמן מזה".

לדברי חן, הבנייה תתחיל השנה (2026), ותסתיים תוך שלוש שנים. השיווק החל לפני חצי שנה. על השאלה מדוע נבחר דווקא הבניין הזה אומר חן כי "רצינו לתת דירה של 2 חדרים במיקום פופולרי ואטרקטיבי, ואין הרבה דירות כאלה בפרויקטים בתל אביב. היא גם יחסית קרובה בביצוע, לא רצינו דירה שתהיה מוכנה עוד 5-6 שנים".

בעבר יצאו ב"אנשי העיר" במהלכים כמו אירועי פופ-אפ בבניינים להריסה או רכב במתנה בקניית דירה. "בזמנו שאלו אותנו למה ואיך אנחנו עושים את זה, וישאלו גם הפעם, אבל אנחנו תמיד מנסים להוביל, להיות יצירתיים יותר מהמתחרים, ליצור באזז ולזעזע", מסכם חן.

כחלק מהמהלך עולה קמפיין רחב היקף שיימשך כשבועיים באמצעות משרד GO של אדלר חומסקי, בהשקעה של כמה מיליוני שקלים.

2 פרסום

מאז כניסת האחים אמיר לשופרסל, קמעונאית המזון הגדולה בישראל התמקדה בעיקר בקמפיינים רזים לקידום מבצעים, ללא קריאייטיב או פרזנטורים. לפני כחודשיים הוחלט על שינוי כיוון, שהחל בפרידה ממשרד הפרסום גליקמן שמיר סמסונוב ומעבר לבריקמן מקבוצת אדלר חומסקי, והשבוע נבחרה הזמרת עינת שרוף לפרזנטורית החברה.

עינת שרוף / צילום: איל יצהר

3 בנקאות

הבנק השוויצרי EFG אירח בגלריה דובנוב בתל אביב את אירוע הדגל של נציגותו בישראל. את האירוע הוביל אילן גרינבוים, יו"ר EFG ישראל, שאירח את דניאל מאריי, סגן מנהל ההשקעות הראשי של הקבוצה, וערך ראיון עם רביב צולר, לשעבר מנכ"ל ICL. לדברי מאריי, "מהזווית השוויצרית, ישראל ממשיכה לבלוט ככלכלה חדשנית וגמישה, שהפגינה חוסן גם בתקופה מאתגרת.

"אנו מזהים את 2026 כשנת האצה אפשרית, עם צמיחה חזקה יותר, עלייה בפעילות בשוקי ההון והזדמנות ממשית לגל עסקאות בינלאומיות בהובלת חברות טכנולוגיה ישראליות, במיוחד בתחומי ה-AI הסייבר והתשתיות החישוביות".

אילן גרינבוים, יו''ר EFG ישראל, דניאל מאריי, סגן מנהל ההשקעות הראשי של הבנק השוויצרי עם רביב צולר, לשעבר מנכ''ל ICL / צילום: חן גלילי

4 חברות ביטחוניות

מרפא"ל לדיפנס-טק: האלוף במיל' יואב הר-אבן מונה ליו"ר דירקטוריון סינדיאנה, המפתחת מערכות חכמות לאימון וסימולציה, ומחזיקה בלקוחות כמו צה"ל, משרד הביטחון וחברות ביטחוניות בישראל. הר־אבן שירת 34 שנים בצה"ל, וב-2015 מונה לנשיא ומנכ"ל רפאל, תפקיד שמילא עד 2024. (דין שמואל אלמס)

יואב הר-אבן, לשעבר מנכ''ל רפאל / צילום: דוברות רפאל

5 מינויים חדשים

גילי פריאנטה, 50, מונה למנכ"ל יבואנית הרכב סמלת. בשנתיים האחרונות כיהן כמנכ"ל קבוצת מטרו מוטור.

גילי פריאנטה / צילום: יח''צ

סיימון מונק מונה למנהל הפעילות הישראלית של בנק היפוסוויס השוויצרי, הפועל בישראל מאז 2016. בשבע השנים האחרונות שימש מונק כאחראי על פיתוח העסקים של היפוסוויס באנגליה ובישראל.

טל גלעד מונתה למנכ"לית עמותת שניר. בתפקידה האחרון כיהנה כסמנכ"לית שיווק, מכירות ופיתוח עסקי בא.ט קוסמטיקס.