1 המשקיע מייקל אייזנברג חוזר לייצג את הממשלה במשא ומתן מול האמריקאים

מייקל אייזנברג, אחד השותפים המייסדים בקרן ההון סיכון אלף (Aleph) ומבכירי ההון סיכון בישראל, חוזר לייצג את ממשלת ישראל בדיונים מול הממשל האמריקאי.

השבוע הוא צולם סביב שולחן המשא ומתן בוושינגטון מול מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו וצוותו, כשהוא יושב לצד שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר, ראש הממשלה בנימין נתניהו, מזכירו הצבאי רומן גופמן, דוברו זיו אגמון והיועץ המדיני אופיר פאלק. בפגישה עם רוביו הצטרף ראש הממשלה רשמית כחבר במועצת השלום של טראמפ לעזה.

הופעתו של אייזנברג, שלא הוסברה על ידו או על ידי גורם בלשכת ראש הממשלה, מהווה את חזרתו של המשקיע לעשייה דיפלומטית, לאחר שבאוקטובר האחרון מונה לנציגו של נתניהו במפקדת התיאום מול הכוחות האמריקאים בקריית גת, מינוי שהוקפא בתוך שבועות בודדים.

לפי ההערכות, נתניהו חיפש בכיר בעל שורשים אמריקאים עם אוריינטציה עסקית מחד ובעל כישורים פוליטיים מאידך, ורבים ראו באייזנברג כמי שיוכל להחליף את רון דרמר, השר לעניינים אסטרטגיים, שביקש לעזוב את תפקידו.

אייזנברג, שותף ותיק בקרן אלף ועוד קודם לכן בקרן בנצ'מרק האמריקאית, מסתובב בחוגים מקבילים לאלה של מקורבי הנשיא טראמפ - ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף - הון סיכון, פרייבט אקוויטי והשקעות במיזמי טכנולוגיה. "כפי שטראמפ מציב את קושנר כאישיות על התפר בין הזירה העסקית, למדינות ערב לדרגים הפוליטיים, גם נתניהו ראה באייזנברג מעין "קושנר משלו", אמר מקור שהכיר את הפעילות האמריקאית במפקדה בקרית גת.

ממשרד ראש הממשלה לא התקבלה תגובה.

התחרות הגדולה על לב הרוכשים הפוטנציאליים במתחם שדה דב הולידה שורה של צעדים שיווקיים לצד קמפיינים פרסומיים גדולים. בימים האחרונים עלה הקמפיין של פרויקט "זוהי תל אביב בשדה דב" של חברת מבנה, קבוצת לוינשטין ומטרופוליס, באמצעות משרד הפרסום Sabio - אך הפעם ללא פרזנטור.

במקום זאת נבחרו האיורים של האמנית שירה ברזילי ("קוקטית"), שעבדה עד היום עם מותגי יוקרה כמו פורשה, קרטייה ורוברטו קוואלי (וגם עם זארה). ברזילי קיבלה עבור הפרויקט, שבו איירה דמות נשית המשתלבת באורבניות התל אביב, סכום המוערך במאות אלפי שקלים.

"קוקטית היא דמות שיצרתי לפני שנים, והיא הייצוג של תחושת חופש, עצמאות וביטוי", מסבירה ברזילי. "היא מגלמת את הרוח התל אביבית, ואני גאה לקחת בפרויקט הזה, שהוא גם מכתב אהבה לעיר האהובה עליי בעולם".

הקמפיין של פרויקט ''זוהי תל אביב בשדה דב'' של חברת מבנה, קבוצת לוינשטין ומטרופוליס / הדמיה: 3division, Art by Koketit

פרויקט זוהי תל אביב הוא מתחם מגורים הכולל כ־230 דירות בנות 2-5.5 חדרים לצד פנטהאוזים. האכלוס צפוי במחצית השנייה של 2030. Sabio נמצא בבעלות המנכ"לים המשותפים עמית כפיר ובני גולדשטיין.

סטארט-אפ הסייבר הישראלי KOI, המפתח שכבת הגנה לעמדות קצה בארגונים, השיק את אתגר KOIpid. מעצבים ומעצבות יצירתיים הוזמנו לעצב קונספט ויזואלי לאתר היכרויות דמיוני עבור הדג של KOI, שמחפש אהבה בעולם זדוני. המשתתפים התבקשו להציע פרשנות אישית לקונספט, החל מדף נחיתה ועד אפליקציה מלאה.

מתוך אתגר KOIpid / צילום: KOI

המעצב/ת הנבחר יקבל כפרס אירוח של שני לילות במלון היוקרה Six Senses שחרות, והעיצוב יפורסם באתר החברה. התוצאות צפויות להתפרסם בשבוע הבא.

אייל בן-חיים מונה למשנה למנכ"ל וראש חטיבת העסקים בישראכרט. אדר גורן תשמש כסמנכ"לית דאטה, דיגיטל ושיווק.

אייל בן־חיים / צילום: אורן דאי

ארבעה חברים חדשים מצטרפים לדירקטוריון מגדל ביטוח ופיננסים: רביב צולר יו"ר טופ גאם, ענת גואטה שותפה ויו"ר CBSTech (ולשעבר יו"ר רשות ניירות ערך), בארי בן זאב לשעבר משנה למנכ"ל בנק הפועלים ופרופ' אפרים צדקה.