1 אוטותל משדרגת את צי הרכב השיתופי שלה

חברת אוטותל, מיזם הרכב השיתופי של חברת GoTo ועיריית תל אביב־יפו, חתמה על הסכם לשדרוג צי הרכב השיתופי שלה. החברה תחליף את כל הצי הקיים של מכוניות מדגם קיה פיקנטו במכוניות פיקנטו חדשות בעסקה שהיקפה כ־25 מיליון שקל. העסקה מתבצעת בעקבות חתימת אוטותל והעירייה על הסכם להארכת השירות בשלוש שנים נוספות.

שירות אוטותל פועל בת"א משנת 2017 ומספר המנויים שלו נאמד בלמעלה מ־20 אלף. השירות כולל כיום כ־360 כלי רכב שיתופיים, רובם מדגם קיה פיקנטו, הפרושים ברחבי העיר. על פי נתוני החברה כלי הרכב מוזמנים בתדירות ממוצעת של כדקה. יצוין כי לחברה יש כיום בשירות פעיל מספר מצומצם של כלי רכב חשמליים, אולם ברכש החדש אין כאלה.

ברוב המדינות בעולם שירותי רכב שיתופיים מתבצעים בכלי רכב חשמליים. ע"פ הערכות, גם אובּר עשויה להיכנס בישראל לשוק הרכב העירוני השיתופי ולשירותי השכרת רכב קצרת טווח ע"פ שעות וימים - לאחר אישור פעילותה בישראל. אופציות כאלה כבר מוצעות כיום באפליקציית החברה במדינות שונות. לפיכך, צפויה הגברת פעילות בקרב החברות הישראליות הפועלות בתחום לצורך היערכות לקראת התחרות.

2 פילנתרופיה

הפילנתרופ סילבן אדמס הגיע לראשונה לביקור במרכז הרפואי סורוקה, לאחר הכרזתו על תרומה של 100 מיליון דולר למרכז הרפואי. במהלך הביקור קיבל אדמס סקירה על פעילות המרכז הרפואי בשגרה ובחירום, על ההתמודדות עם אתגרי התקופה האחרונה ועל התוכניות האסטרטגיות לבינוי ולפיתוח סורוקה.

3 שיתוף פעולה

חברת טיסנקרופ מערכות ימיות (TKMS) חתמה על הסכם מסגרת עם חברת SpearUAV הישראלית, שמטרתו יצירת שיתוף פעולה רב־זירתי לקידום יכולות של שיגור כטב"ם מתווך תת ימי עבור צוללות ופלטפורמות תת־ימיות בלתי מאוישות.

מנכ"ל TKMS ישראל עידו אופיר: "שיתוף פעולה זה מהווה אבן דרך משמעותית בהרחבת מעטפת היכולות המבצעיות של צוללות ופלטפורמות UUV עתידיות".

4 אומנות

קרן ברוך ורות רפפורט ומוזיאון ת"א לאמנות הכריזו על הזוכות בפרס רפפורט לאמנות לשנת 2026: אירית חמו זכתה בפרס האומנית הבכירה וחניתה אילן זכתה בפרס האומנית המבטיחה. הפרס מוענק מדי שנה לשני אומנים הגרים ופועלים בישראל. שווי הפרסים לשתי הזוכות הוא 140 אלף דולר.

5 מינויים

עו"ד יניב מאיר מונה למנכ"ל לשכת סוכני הביטוח, לצד המשך כהונתו כיועץ מקצועי.

אסף גל מונה לתפקיד סמנכ"ל טכנולוגיות מידע באל על. בעבר כיהן כסמנכ"ל מע' מידע בטבע ובתנובה. שמעון חדד מונה למנכ"ל פספורטכארד TRAVEL. קודם לכן כיהן כמנכ"ל שופרסל פיננסים.