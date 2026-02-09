1 סטארט־אפ הדיפנסטק מתרחב ושוכר בניין של שלוש קומות בתל אביב בעלות של מיליונים

חברת קלע של חמוטל מרידור שכרה בניין בן שלוש קומות בשכונת מונטיפיורי בתל אביב לטובת הקמת משרד חדש, שאוכלס בשבועות האחרונים. העסקה מוערכת במיליוני שקלים בשנה בדמי שכירות - כך נודע לגלובס.

מדובר בבניין שבעבר פעלו בו שני משרדים נפרדים - של חברת הפינטק טרוליון ושל סטארט־אפ התוכנה סנטה. כעת, כאמור, שכרה קלע את כולו והפכה אותו לחלל אחד. עוד נודע לגלובס כי בקלע רואים במהלך צעד ראשון בלבד, ובחברה מתכוונים להמשיך ולהתרחב באזור, במקביל לגידול בכוח האדם ולהתרחבות הפעילות העסקית.

קלע הוקמה ב־2024 ומפתחת מערכת תוכנה שמסייעת לצבאות ולארגוני ביטחון לנהל ולהפעיל בצורה יעילה יותר מגוון אמצעים טכנולוגיים בשטח - ובהם רחפנים, חיישנים ומערכות איסוף מודיעין. הפלטפורמה של החברה נועדה לשמש שכבת הפעלה המאפשרת לחבר במהירות בין טכנולוגיות שונות, אזרחיות וצבאיות, ולהטמיען בתוך מערכות קיימות של מערכת הביטחון.

לחברה כ־130 עובדים, ועד היום היא גייסה יותר מ־100 מיליון דולר ממשקיעים בולטים, שבהם In-Q-Tel, לצד Lux Capital וסקויה.

רק לאחרונה נחשף בגלובס כי קלע חתמה על שיתוף־פעולה מסחרי ואופרטיבי בלעדי עם החברה האמריקאית סטארלינג (Starling Inc), שבמסגרתו תטמיע במערכתה את טכנולוגיית הרחפן האוטונומי Pathfinder X. המהלך נועד בין היתר לצמצם תלות בשרשראות אספקה לא מאובטחות ולהעניק לכוחות עצמאות מודיעינית בשטח.

2 "בית ספר לחיים"

בכירי המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט חגגו השקת תוכנית בתחום ההתפתחות האישית "בית הספר לחיים", בהובלת מורי טויק ודורון אמיתי ליבשטיין. לאירוע הגיעו מאות אורחים, שנהנו מהרצאות קצרות של צופית גרנט ושל אמיתי ליבשטיין. באירוע סיפרה גרנט על המסע האישי שעברה ועל משבר שחוותה: "בית הספר הכי גדול שלי היה המשבר הזה, במקום לקרוא לזה משבר, קראתי לזה חניכה. הבנתי שהרכוש היחיד שיש לי בעולם הוא מה שאני יודעת לתת".

מורי טויק, צופית גרנט ודורון אמיתי ליבשטיין / צילום: גרשון ולדמן

3 פארק ע"ש קורין אלאל

בפתח תקווה נחנך פארק חדש על שם הזמרת והיוצרת קורין אלאל ז"ל, מהקולות הבולטים והאהובים במוזיקה הישראלית. הפארק - מרחב ירוק, קהילתי ונגיש - ממוקם בשכונת נווה דקלים בעיר, והוצבו בו מתקני שילוט המציגים שירים ויצירות של האומנית, להנצחתה ולהעשרת החוויה התרבותית של המבקרים והמבקרות. טקס חנוכת הפארק התקיים במעמד ראש העיר רמי גרינברג ונציגי עירייה, בני משפחה וחברים של קורין אלאל ואורחים.

חנוכת הפארק החדש על שם הזמרת והיוצרת קורין אלאל ז''ל / צילום: דוברות עיריית פתח תקווה

4 קמעונאות

פקקי ענק חסמו את הדרכים לנצרת, ויותר מ־10,000 איש הגיעו לפתיחת הסניף החדש של ענקית הקמעונאות והבשר סאלח דבאח ובניו בנצרת. לאירוע ההשקה הגיעו ח"כים, אנשי עסקים וראשי רשויות.

אחמד דבאח (אבו פאדי) ראש המועצה המקומית דיר אלאסד, וסאלח דבאח מנכ''ל הקבוצה / צילום: קייס גאנם

5 מינויים

קרן חן גנון מונתה למנכ"לית החדשה של קניון עיר ימים בנתניה. בשנים האחרונות כיהנה גנון כמנכ"לית קניון ערים בכפ"ס.

קרן חן גנון / צילום: אמיר גנון

מצלאוי חברה לבניין הודיעה על זימון אסיפה כללית לאישור המינוי של השרה לשעבר ד"רושלכדירקטוריות חיצוניות בדירקטוריון החברה.