בהשקעה של כ־4 מיליון דולר: אגף חלל חדש במדעטק

1 חלל

במדעטק שבחיפה נחנך אגף חלל חדש ע"ש יעקב רקנאטי, הודות לתרומת בנו דוד רקנאטי. האגף כולל חמישה חללים, ועלותו תסתכם בכ־4 מיליון דולר. התערוכות כוללות פיתוחי חברות ישראליות, בשיתוף תע"א, רפאל, סוכנות החלל הישראלית, אסטרוסקייל, ספייס־פארמה ועוד.

2 פרס מפעל חיים

באיגוד הפרסום קבעו כי מושיק תאומים, יו"ר גיתם - BBDO, יקבל פרס מפעל חיים על תרומתו לענף הפרסום והשיווק במשך ארבעה עשורים. תאומים, 80, היה ליועצם האסטרטגי של בכירים במשק ופעל גם בחיים הציבוריים. הפרס יוענק בטקס הכרזת הזוכים של תחרות האפי (Effie) שייערך ב־17.3 בת"א - המדרגת מותגים שהובילו מהלכים פרסומיים יעילים.

3 קמעונאות מזון

שופרסל קיימה תערוכה ובה מאות מוצרים חדשים של מותגים הנמכרים בסניפיה. האירוע יועד ללקוחות כמו מכולות וצרכניות, מסעדות ובתי קפה ועוד, והוא התקיים באולם וואלי בכפ"ס. בשנה וחצי האחרונות השיקה החברה סדרות מותגים נתמכים חדשים כמו XPO, מונרו, שדה אדמה, בית יהודה, סלטי מרקש, חלמיש ועוד.

4 מינויים

איל גבאי הצטרף לדירקטוריון חברת הביוטק נוראקסון. כיום הוא מכהן כיו"ר קופ"ח מאוחדת, יו"ר רשת ביה"ח Medica ויו"ר קרנות ההשתלמות למורים. בעבר כיהן כמנכ"ל משרד רה"מ.

ויקי רוזנשטרום מונתה לסמנכ"לית משאבי אנוש בחברת הסייבר Echo.

דבורה מירלשווילי, 45, מונתה לסמנכ"לית הולנדיה.