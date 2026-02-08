ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בהשקעה של כ־4 מיליון דולר: אגף חלל חדש במדעטק
בהשקעה של כ־4 מיליון דולר: אגף חלל חדש במדעטק

אגף חלל חדש במוזיאון מדעטק יחשוף פיתוחים ישראליים מתקדמים • מושיק תאומים יקבל פרס מפעל חיים על ארבעה עשורי השפעה על ענף הפרסום והשיווק • שופרסל מציגה מאות מוצרים חדשים למגזר הקמעונאי • וגם: מינויים חדשים בנוראקסון, הולנדיה ו-Echo • אירועים ומינויים

תומר שמאי 18:03
ליאון רקנאטי, דוד רקנאטי ויוסי אני / צילום: אביבה אבישי־מנשה
ליאון רקנאטי, דוד רקנאטי ויוסי אני / צילום: אביבה אבישי־מנשה

1 חלל

במדעטק שבחיפה נחנך אגף חלל חדש ע"ש יעקב רקנאטי, הודות לתרומת בנו דוד רקנאטי. האגף כולל חמישה חללים, ועלותו תסתכם בכ־4 מיליון דולר. התערוכות כוללות פיתוחי חברות ישראליות, בשיתוף תע"א, רפאל, סוכנות החלל הישראלית, אסטרוסקייל, ספייס־פארמה ועוד.

כ-15 מיליון שקל בשנה: תקציב הפרסום של הלוטו עובר ידיים
זה היה קצר: סלקום מפסיקה לעבוד עם סוכנות הפרסום ID.EA

2 פרס מפעל חיים

באיגוד הפרסום קבעו כי מושיק תאומים, יו"ר גיתם - BBDO, יקבל פרס מפעל חיים על תרומתו לענף הפרסום והשיווק במשך ארבעה עשורים. תאומים, 80, היה ליועצם האסטרטגי של בכירים במשק ופעל גם בחיים הציבוריים. הפרס יוענק בטקס הכרזת הזוכים של תחרות האפי (Effie) שייערך ב־17.3 בת"א - המדרגת מותגים שהובילו מהלכים פרסומיים יעילים.

מושיק תאומים, יו''ר גיתם - BBDO / צילום: תמר מצפי
 מושיק תאומים, יו''ר גיתם - BBDO / צילום: תמר מצפי

3 קמעונאות מזון

שופרסל קיימה תערוכה ובה מאות מוצרים חדשים של מותגים הנמכרים בסניפיה. האירוע יועד ללקוחות כמו מכולות וצרכניות, מסעדות ובתי קפה ועוד, והוא התקיים באולם וואלי בכפ"ס. בשנה וחצי האחרונות השיקה החברה סדרות מותגים נתמכים חדשים כמו XPO, מונרו, שדה אדמה, בית יהודה, סלטי מרקש, חלמיש ועוד.

מאות מוצרים חדשים של מותגים הנמכרים בסניפי שופרסל / צילום: אייל מרילוס
 מאות מוצרים חדשים של מותגים הנמכרים בסניפי שופרסל / צילום: אייל מרילוס

4 מינויים

איל גבאי הצטרף לדירקטוריון חברת הביוטק נוראקסון. כיום הוא מכהן כיו"ר קופ"ח מאוחדת, יו"ר רשת ביה"ח Medica ויו"ר קרנות ההשתלמות למורים. בעבר כיהן כמנכ"ל משרד רה"מ.

איל גבאי / צילום: כדיה לוי
 איל גבאי / צילום: כדיה לוי

ויקי רוזנשטרום מונתה לסמנכ"לית משאבי אנוש בחברת הסייבר Echo.

דבורה מירלשווילי, 45, מונתה לסמנכ"לית הולנדיה.

מספר היום

650 מיליארד דולר
היקף ההשקעה המתוכנן של ארבע הגדולות - אלפבית, אמזון, מטא ומיקרוסופט - בהוצאות הון ב־2026