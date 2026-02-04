זה היה קצר: סלקום מפסיקה לעבוד עם סוכנות הפרסום ID.EA

1 בלעדי: סלקום מפסיקה לעבוד עם ID.EA

כחודשיים אחרי שסוכנות הפרסום ID.EA יצרה קמפיין ראשון לחברת הסלולר סלקום לקידום שירות הטלוויזיה החדש, בכיכובה של יעל אלקנה, ובזמן שפרסומת שנייה נמצאת באוויר - הוחלט על הפרדת כוחות בין הצדדים. כך נודע לגלובס.

נזכיר כי לפני כשנה, סלקום ומשרד הפרסום שלה ראובני-פרידן הפרידו כוחות בטענות הדדיות. מאז עלתה חברת הסלולר בשורה של פרסומות טלוויזיה מהעבר שנועדו לציין 30 שנים להקמתה, ונעשו כולן בידי המשרד הקודם שלה, גיתם BBDO.

● משתלם לעבוד אצל ליאורה עופר: כמה יקבל המנכ"ל ב-2026?

● המינוי החדש בישראייר מגלה משהו דווקא על החברה המתחרה

בדצמבר עלתה החברה בפרסומת באמצעות ID.EA, סוכנות המונה שלושה שותפים - היזם והבמאי שחר סגל, סמנכ"ל הקריאייטיב דני יעקובוביץ' והמנכ"לית נטע קרני. הסוכנות הוגדרה כפורמט חדש בשוק הפרסום, שנוצר על מנת ללוות את סלקום (וגם את חברת הבת דינמיקה, שלאחרונה עלתה בקמפיין).

בסלקום הבהירו בזמנו כי מדובר במודל עבודה פר פרויקט, כחלק משינוי במדיניות עבודת השיווק והפרסום של הקבוצה, שמוביל המנכ"ל אלי אדדי. במסגרת זו גם עברה סלקום למודל של הסכמי רכש מדיה עצמאיים ישירות מערוצי הטלוויזיה קשת, רשת ו-14, וגם רכישת שלטי החוצות נעשית באופן עצמאי. כעת כאמור, הוחלט שלא להמשיך יחד לקמפיין הבא.

מסלקום ומ-ID.EA לא התקבלה תגובה.

2 תיירות

קבוצת המסעדנות 'קיסו', הכוללת 9 מסעדות, תפעיל מסעדה אסייתית במלון פלטין של פתאל, הצפוי להיפתח מחדש ביולי 2026 בלב תל אביב (צומת הרחובות אחד העם ונחלת בנימין), 100 שנה לאחר הקמתו. המסעדה תתפרס על פני כ-600 מ"ר בשני מפלסים, ותקופת השכירות נקבעה לשש שנים, עם אופציה לשש שנים נוספות.

מלון פלטין של פתאל / צילום: יואב מסר אדריכלים וטריפל די הדמיות

לדברי אסף ונדב פתאל, מנכ"לים משותפים ברשת מלונות פתאל, "קבוצת קיסו היא מהקבוצות הבולטות והמקצועיות בזירת הקולינריה המקומית, וידועה ביכולת שלה ליצר חוויות אוכל עקביות, איכותיות וחדשניות. במלון פלטין, כמו בכלל מלונות הקולקציות שלנו, הקולינריה אינה תוספת אלא חלק בלתי נפרד מהדנ"א של האירוח".

3 מינויים חדשים

תא"ל (במיל') אלה שדו שכטמן מונתה לראש מחוז מרכז במכבי שירותי בריאות.

תא''ל אלה שדו שכטמן / צילום: תקשורת מכבי

הילה אריאל מונתה לסמנכ"לית השיווק של טויוטה ישראל. בתפקידה האחרון כיהנה כמנהלת השיווק של ZEEKR, והובילה את השקת והחדרת מותג הרכב הסיני לארץ, וקודם לכן שימשה כמנהלת מערך השיווק והדיגיטל של רשת rebar.

רו"ח אורית ברקובסקי מונתה לסמנכ"לית פיתוח עסקי במשביר 365. בעבר שימשה כמנהלת התפעול, הבקרה והרגולציה של הפעילות הבינלאומית בבנק מזרחי טפחות.