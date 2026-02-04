עדכונים שוטפים

04:31 - מקור ערבי: המו"מ בין ארה"ב לאיראן צפוי להתקיים ביום שישי בעומאן

לאחר שהאיראנים חזרו בהם מהסיכומים, הסכימו האמריקאים להעביר את השיחות מאיסטנבול למסקט. המקור הערבי אמר ל-N12 כי הצדדים עדיין דנים בשאלה האם מדינות ערביות ומוסלמיות נוספות יוזמנו להשתתף בשיחות כפי שסוכם במקור. בבית הלבן סירבו להגיב

00:10 - נשיא ארה"ב טראמפ: "אנחנו מנהלים עכשיו מו"מ עם איראן"

לדברי הנשיא האמריקאי, "איראן רוצה לנהל את המו"מ עם ארה"ב". אחרי המחלוקות באשר למתווה השיחות ולמיקומן - טראמפ הבהיר: "איני יכול להגיד איפה הוא מתקיים".

23:27 - צה"ל: מספר מחבלים יידו אבנים לעבר כוחות צה"ל במרחב יריחו. הם הגיבו בירי, חיסלו את אחד המחבלים ופגעו במספר מחבלים נוספים. אין נפגעים לכוחותינו

21:55 - דיפלומט איראני לאל-ג'זירה: סביר שעומאן תארח את השיחות עם וושינגטון ולא טורקיה. אנחנו מודים למדינות האזור על מאמציהן למצוא פתרון למחלוקת בין טהראן לוושינגטון ולהפחתת המתיחות

21:54 - באיראן טוענים: הכטב"ם שהופל על ידי צבא ארה"ב "השלים משימת מעקב במים בינלאומיים"

20:45 - מקור במשפחת קדאפי לערוץ אל-חדת' הסעודי: חוסל סייף אל-אסלאם - בנו של השליט הלובי לשעבר מועמר אל-קדאפי

מקור שמקורב למשפחת קדאפי לאל-חדת': פעולת ההתנקשות בסייף אל-אסלאם אל-קדאפי בוצעה בידי 4 אנשים שנמלטו במהירות לאחר שנפצע בגינתו. הוא נהרג לאחר עימותים שנמשכו מאז הצהריים

20:40 - העדכון של לשכת נתניהו אחרי הפגישה עם וויטקוף

לשכת ראש הממשלה הפיצה הודעה לתקשורת אחרי הפגישה שנערכה בין ראש הממשלה, בכירי מערכת הביטחון והשליח האמריקאי סטיב וויטקוף. ההתייחסות לאיראן הייתה רק בסוף ההודעה, ובה נכתב: "לקראת נסיעתו של השליח וויטקוף לפגישה עם נציג איראן, ראש הממשלה הבהיר את עמדתו שאיראן הוכיחה פעם אחר פעם שלא ניתן לסמוך על הבטחותיה".

עוד נכתב בהודעת לשכת נתניהו: "ראש הממשלה עמד על הדרישה הבלתי מתפשרת לפירוק החמאס מנשקו ופירוז הרצועה והשלמת יעדי המלחמה לפני שיקום רצועת עזה. ראש הממשלה הבהיר שהרשות הפלסטינית לא תהיה חלק מניהול הרצועה בשום דרך, ועדכן את שגריר ארה"ב האקבי על ההפרות החמורות שהתגלו ברצועת עזה בשימוש בשקיות אונר"א להסתרת אמצעי לחימה". לכתבה המלאה

20:10 - דוברת הבית הלבן: השיחות עם איראן עדיין מתקיימות כמתוכנן השבוע

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט בתדרוך לכתבים: "הנשיא טראמפ תמיד מעדיף פתרון דיפלומטי, אבל צריך שניים בשביל טנגו של דיפלומטיה. זה משהו שהשליח וויטקוף ייבחן וידון עליו".

