מליסרון מבקשת לתת למנכ"ל אופציות בהיקף של 17.6 מיליון שקל

חברת הקניונים מליסרון של ליאורה עופר (50.8%) מבקשת להקפיץ את שכרו של המנכ"ל אופיר שריד ב-33% לסכום של 220 אלף שקל בחודש (צמוד למדד), לצד מענק בדמות שני סוגי אופציות בהיקף של 17.6 מיליון שקל לארבע שנים. זאת במסגרת אספת בעלי המניות לאישור השכר. בנוסף לכך תבקש החברה את אשרור המענק השנתי ה"רגיל" לשריד בגובה 12 משכורות, כלומר 2.65 מיליון שקל בשנה.

באשר לאופציות, הסוג הראשון הוא אופציות למניות של החברה (תגמול הוני) בגובה של 3.1 מיליון שקל בשנה ובסכום כולל של 12.4 מיליון שקל, שיהוו 0.22% ממניות החברה. מחיר המימוש יעמוד על 427 שקל למניה, כמעט כמו מחיר המניה הנוכחי, 418 שקל.

הסוג השני הוא "תגמול הוני מיוחד" בהיקף של 1.3 מיליון שקל בשנה, ובסכום כולל של 5.2 מיליון שקל. הסיבה לתגמול המיוחד היא "גידול מהותי בהיקף עסקי החברה", וכן השלמת "מהלך אסטרטגי של גיוון ענפי פעילותה של החברה, באמצעות כניסה משמעותית לתחום הנדל"ן למגורים, על ידי רכישת החברה הבת אביב מליסרון".

התנאי להבשלת המנה הראשונה של התגמול המיוחד יהיה שהשווי של חברת המגורים יעלה ב-20%, והיעד הרביעי הוא עליה של 30% בשווי.

בשורה התחתונה, התוצאה היא שעלות שכרו של שריד תעמוד על 9.2 עד 10.5 מיליון שקל בשנה, לעומת 8.7 מיליון שקל בשנת 2024. נזכיר כי בשנה האחרונה מכר שריד מניות בסכום מצטבר של יותר מ-26 מיליון שקל.

שריד מכהן כמנכ"ל מליסרון מאז שלהי שנת 2019, וקודם לכן שימש כסמנכ"ל הכספים של החברה. מניית מליסרון עלתה בשנה האחרונה ב-23% והיא עומדת על שווי של 19.9 מיליארד שקל, בעוד זו של המתחרה הגדולה עזריאלי זינקה ב-45% באותו הזמן.

2 "הקמעונאות מייצרת רציפות, ביטחון ונורמליות"

בתנאים של חוסר ודאות מתמשך, עדיף להתמקד ביעילות, גמישות וחוסן כלכלי, ולא בצמיחה מהירה - זו אחת התובנות העיקריות שעלו בוועידת הריטייל השנתית שלSE , במלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל אביב.

בוועידה עסקו גם בשחיקה בכוח הקנייה של הישראלים, השינויים בדפוסי הצריכה והשפעות המצב הביטחוני - ובדרכים לצמצום עלויות, תוך שמירה על חוויית הלקוח וההון האנושי. שיראל חוגג, מנכ"ל am:pm, הסביר כי "בתקופה של חוסר ודאות, הקמעונאות מייצרת רציפות, ביטחון ונורמליות". זיו רוזן, מנכ"ל BUYME, ציין כי "המלחמה חידדה ערכים, והבינה המלאכותית חידדה יכולות. ארגונים שידעו לחבר ביניהן - יובילו את העידן הבא".

בשיא האירוע התקיים טקס המצוינות בריטייל, שבו הודגשו הישגים בתחומי החדשנות, חוויית הלקוח, השירות והלוגיסטיקה. בין הזוכים היו דואר ישראל עם אות השירות הטוב ביותר, ו-upspring.ai בקטגוריית טכנולוגיית AI פורצת דרך. את הוועידה ניהלה אביטל שטרית, מנהלת הכנס וסמנכ"לית פיתוח עסקי.

דירקטורים

איגוד הדירקטורים בישראל ערך את הכנס השנתי בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ובמוקד האירוע העניקו יו"ר רשות ניירות ערך עו"ד ספי זינגר ונשיא העליון בדימוס פרופ' אהרון ברק אות הוקרה לפרופ' יוסף גרוס.

רפואה

המרכז הרפואי הישראלי לאלצהיימר ברמת גן ערך את האירוע השנתי שלו, בהשתתפות בכירי המשק, בהם מנכ"ל לאומי חנן פרידמן, מנכ"ל מגדל רונן אגסי, מנכ"ל הפניקס אייל בן סימון, פרופ' שלמה מור יוסף, עו"ד אילן בומבך ועוד.

בין היתר נחשפו הנוכחים לשיתוף פעולה עם חברת תרופות בינלאומית ששמה שלא נחשף, בפיתוח טיפול חדש להפרעות התנהגות למחלת האלצהיימר. "התרופה מאושרת לטיפול בסכיזופרניה, ואנחנו בודקים את היעילות שלה בהפרעות התנהגות במחלת האלצהיימר", סיפר פרופ' מרק וייזר, יו"ר מערך המחקר במרכז.

פרסום

במטרה לחזק את מעמדם בקרב הקהל הצעיר, קניוני עופר מצרפים את הדוגמנית יעל שלביה לקמפיינים של הרשת במהלך 2026. שיתוף הפעולה כולל פרסומת בכיכובה שתעלה בעוד כשבועיים, פעילות בדיגיטל וברשתות החברתיות, השקות ואירועים מיוחדים. במקביל, עדי אשכנזי תמשיך לשמש כפרזנטורית של קבוצת קניוני עופר, ותשתתף אף היא בפרסומת הקרובה.

רשת קניוני עופר מונה 18 קניונים. לדברי מנהלת השיווק, טלי בראל, שלביה "מגלמת שילוב מדויק בין קריירה בינלאומית, סגנון חיים אותנטי וחיבור חזק לקהלים מגוונים, בדגש על הקהל הצעיר. אנו שמחים לצרף אותה למשפחת קניוני עופר ומאמינים כי הנוכחות שלה בקמפיין הטלוויזיוני ובדיגיטל תחזק את המותג, ותיצור חוויית קנייה ובילוי רלוונטית בכל רחבי הארץ".

מינויים חדשים

דני סולטן, 48, מונה למנכ"ל רשת המסעדות מימי נונו, שלאחרונה ביצעה שורה של רכישות. קודם לכן שימש כסמנכ"ל תפעול גלובלי בקבוצת ירזין־סלע, וסמנכ"ל תפעול בסבן אילבן בישראל.

יורם כהן מונה למנכ"ל בנק ישראל. בתפקידו הקודם כיהן כמנכ"ל עיריית נתניה.

גיא חנינה מונה למנכ"ל חברת הנדל"ן רותם שני אלה, המתמחה בהתחדשות עירונית. קודם לכן שימש כסמנכ"ל הנדסה בחברת אאורה.

