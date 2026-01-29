1 בהסתדרות כועסים על דברי החשכ"ל היוצא יהלי רוטנברג בכנס תשתיות לעתיד של גלובס

השבוע השתתף החשכ"ל היוצא יהלי רוטנברג בכנס תשתיות לעתיד של גלובס, ובין היתר טען מעל הבמה כי "שירות המדינה יכול לקטון ב-20 אלף איש לאורך זמן, תוך שמירה על רמת השירות". האמירה הזו הקפיצה את ההסתדרות, ויו"ר הסתדרות עובדי המדינה אופיר אלקלעי מיהר לשגר מכתב בנושא, ובו ציין בין השאר כי "הניסיון לצייר את העובד האנושי כ'נטל' שיש להחליפו במכונה הוא לא רק שגוי מקצועית, אלא פגום גם מוסרית".

בשיחה עם גלובס מבהיר אלקלעי כי מדובר ב"אמירה חסרת אחריות וחסרת בסיס לחלוטין, שלא יושבת על עבודת מטה. עובדי מדינה מסורים הם אלה שמניעים הכלכלה והחברה במדינת ישראל, ואותם עובדים שהוא רוצה לשלוח הביתה הם אלה שהוציאו את ישראל מהבוץ במלחמת חרבות ברזל וטיפלו בכל האזרחים מעבר לעבודה הרגילה בחינוך, בגביית מסים, ברווחה, בשיקום ובביטוח לאומי".

אתה לא מסכים שיש מקום להתייעלות?

"אני מסכים לכך שצריך להכניס טכנולוגיות שיגבירו את הפריון, ואכן מקצועות משתנים. אבל יש מחסור באנשים שלא מגיעים בכלל לשירות המדינה. אין משרד ממשלתי שלא נמצא בתת תקינה, וזה משפיע על השירותים שהאזרחים מקבלים. אם פעם היה עובד סוציאלי ל-250 איש והיום יש עובד סוציאלי ל-900 איש, אז הבינה המלאכותית תחליף את העו"סים? את אנשי המכס שבולמים בגופם חדירת אמל"ח וסמים לישראל? (ניתוח של משבר התעסוקה במגזר הציבורי ניתן לקרוא השבוע במוסף G, א"ז).

"אנחנו בעד טכנולוגיה שתקדם את האזרחים ותגדיל פריון, אבל אני חושב שצריכה להיעשות עבודת מטה מסודרת. להגיד ששליש מהעובדים ילכו הביתה זו אמירה פופוליסטית".

מה לעמדתך עומד מאחוריה?

"אני יודע שזה יומו האחרון בתפקיד, ואני חושב שביום הזה אתה צריך לחזק את המגזר הציבורי. להגיד תודה לאנשים שמרוויחים שכר נמוך, אבל רואים במדינה דבר חשוב - ולא להוריד את כל המוטיבציה של מי שנמצא שם".

ובכל זאת, איך ניתן להשתמש בטכנולוגיה כדי להתייעל?

"ברשות האוכלוסין, למשל, הכנסנו אמצעים דיגיטליים, ולמרות זאת חסרים המון עובדים - הם לא באים כי השכר נמוך, והתנאים קשים. בינה מלאכותית לא יכולה להחליף אותם. אנחנו גם מודעים לכך שמקצועות משתנים - בהנהלת בתי המשפט חתמנו על הסכם שהופך 700 קלדניות למפעילות האולם הדיגיטלי. כך יוכלו להתקיים יותר דיונים, והאזרחים יקבלו פרוטוקולים יותר מהר. הטכנולוגיה תגדיל את פריון העבודה, אבל היא לא יכולה להחליף שליש מעובדי הממשלה".

2 שיווק

בחברת גינדי גלובל, זרוע ההשקעות הבינלאומית של גינדי החזקות, ניצלו את מומנטום השקת העונה החדשה של "המרוץ למיליון", ובחרו במנחה לשעבר רון שחר כדי להוביל קמפיין לקידום פרויקט מגורים חדש בלימסול. הקמפיין עלה בטלוויזיה, רדיו, דיגיטל ושילוט חוצות למשך שבועיים, תחת הכותרת "מרוץ לדירה בפחות ממיליון שקל". במקביל להשקת הקמפיין, שחר רכש בעצמו דירה להשקעה בפרויקט Royal Dreams - השני שמקדמת גינדי גלובל באותו תא שטח בלימסול, ואשר כולל 260 יחידות דיור.

מתוך קמפיין לקידום פרויקט המגורים Royal Dreams בלימסול / צילום: צילום מסך

3 משפט

ד"ר ציפי איסר־איציק, לשעבר מנכ"לית אדם טבע ודין ועד לאחרונה שותפה וראש מחלקת סביבה ואקלים בפירמת ליפא ושות', מקימה משרד המתמחה במשפט סביבתי, אקלים ו-ESG. לאיסר-איציק מצטרפים אנשי צוותה בליפא ושות', עו"ד שגיא אגמון ועו"ד טל גרנות, שניהם יוצאי אדם טבע ודין ומומחים למשפט סביבתי.

ד''ר ציפי איסר־איציק / צילום: אייל טואג

המשרד החדש יעניק ליווי משפטי ואסטרטגי לגופים עסקיים, ציבוריים ומוסדיים בהתמודדות עם רגולציה סביבתית מורכבת, ניהול סיכונים סביבתיים ועוד. "בעולם שבו רגולציה סביבתית ואקלימית הופכת למרכיב משמעותי בניהול סיכונים ובעיצוב מדיניות עסקית, נדרשת גישה משפטית מקיפה", אומרת ד"ר איסר־איציק.

"הקמת המשרד היא המשך טבעי לדרך מקצועית שנבנתה לאורך שנים מתוך הכרות מעמיקה של כלל השחקנים בזירה, ומתוך חזון ליצור פתרונות ישימים ויציבים במציאות רגולטורית מורכבת ומשתנה".

4 אמנות

השבוע התקיימה בגלריה אירופה מכירה פומבית של יצירות אמנות תחת השם Nouvelle - מהלך משותף של פקטורי 54 ומאיה קלרה בהרב, שמטרתו להנגיש יצירות אמנות צעירות ואוונגרדיות לקהל הרחב, ולשלב בין עולמות האמנות, האופנה והתרבות האורבנית. מתוך כ-600 יצירות שהוגשו, 34 הוצגו, ובסך הכול נרכשה אמנות בהיקף של 64 אלף שקל.

מאיה קלרה בהרב ויפעת אירני / צילום: חן שירזיאן טרנד 54

5 מינויים חדשים

רינת זילברשטיין, שכיהנה כסגנית נשיא למו"פ של AT&T בישראל, תוביל מערך מו"פ גלובלי של החברה, המאחד אלפי עובדות ועובדים בארה"ב, אירופה, הודו וישראל.

רינת זילברשטיין / צילום: אסנת רום

על רקע צמיחה בפעילות, קבוצת iTalent מבצעת שינויים: המייסדת והמנכ"לית דנה בש שלח תכהן כיו"ר פעילה, ואילנית לוי‑ביטון מתמנה למנכ"לית הקבוצה. ליטל ירון מונתה למנכ"לית iLeadX, חברה בת של הקבוצה.