1 המינוי החדש בישראייר מגלה משהו דווקא על החברה המתחרה

יואב וייס, מנהל פעילות חברת התעופה וירג'ין אטלנטיק בישראל עד לאחרונה, מצטרף לישראייר כסמנכ"ל, ויהיה אחראי על פעילות הטיסות ארוכות הטווח שהופכת ליחידת רווח עצמאית.

נזכיר כי למרות הקשר לישראל, וירג'ין לא חידשה את פעילותה לארץ במהלך המלחמה, ואף הודיעה שלא תשיב את טיסותיה עד הודעה חדשה. מינויו של וייס לתפקיד בכיר בחברת תעופה ישראלית מחזק את ההערכה כי בשלב זה אין בכוונתה לשוב לפעילות בישראל בטווח הקרוב.

במסגרת התפקיד החדש יהיה וייס אחראי על פיתוח הקווים לארה"ב ולמזרח הרחוק, וכן על הקמה וניהול של צי מטוסים רחבי גוף. מאחר שמדובר ביחידה עצמאית, תהיה לו אחריות נפרדת על תכנון רשת הקווים, תמחור, שיתופי פעולה מסחריים וחוויית הלקוח.

בין היתר, מדובר בקווים ישירים ליעדים מרכזיים בארה"ב, בהם ניו יורק ומיאמי, וכן ליעדים במזרח הרחוק, בהם יפן, הונג קונג, סין, הפיליפינים ותאילנד. נזכיר כי החברה תכננה להתחיל את טיסותיה לניו יורק כבר באפריל, אך המהלך טרם נסגר סופית ועלול להיתקל בעיכובים.

כחלק מהרחבת פעילות הטיסות ארוכות הטווח, ישראייר עומדת לקראת רכישה של שני מטוסי רחבי־גוף ראשונים, בעלות כוללת של כ־74 מיליון דולר. בחברה הצהירו כי הכוונה היא להגיע בתוך זמן קצר לשישה מטוסים רחבי גוף.

ברקע ההתרחבות של ישראייר עומדת גם כוונתה של חברת הלואו־קוסט ההונגרית וויזאייר להקים בייס בישראל. נכון להיום מדורגת וויזאייר במקום השני בנתב"ג מבחינת פופולריות, לאחר שבשנים האחרונות ישראייר החזיקה במיקום זה.

בישראייר ובחברות התעופה הישראליות בכלל מתנגדים בחריפות לפתיחת בייס כזה, בשל מה שהם מגדירים כתחרות לא הוגנת, בתנאים שבהם וויזאייר מתכננת לפעול בישראל - כאשר אינה מחויבת בהוצאות ביטחון ובמיסוי החלים על חברות ישראליות, אך צפויה לקבל את אותן הטבות, בהן חלונות המראה ונחיתה (סלוטים).

2 עיצוב הבית

קבוצת חמת רוכשת 1,800 מ"ר במתחם גיגיס בראשון לציון תמורת כ-30 מיליון שקל, ותשתמש במקום כמתחם מסחרי ייעודי למותגיה, בהם אלוני ומטבחי זיו. בהרחבת ובשיפוץ יושקעו עוד 6-8 מיליון שקל, ותחילת הפעילות מתוכננת לחודשים הקרובים. הנכס נרכש מחברת שער מבנים, שבבעלות איש העסקים גיגי שפירא.

אולם תצוגה חמת / צילום: עידן גור

3 רפואה ונדל"ן

קבוצת BST שבבעלות ובשליטת משפחת טנוס זכתה במכרז להקמת החלק הראשון במגדל האשפוז הצפוני בבית החולים איכילוב בתל אביב - פרויקט בהיקף של כ־420 מיליון שקל. הקבוצה תבנה 12 קומות - קומת קרקע, שמונה קומות אשפוז ועוד שלוש קומות שיהוו חלק מהמגדל העליון העתידי. משך הביצוע הכולל: כ־33 חודשים.

לדברי פרופ' אלי שפרכר, מנכ"ל איכילוב, "המגדל החדש עתיד לאכלס את מערכי השיקום והפסיכיאטריה, כחלק מהיערכותנו לשינויים הצפויים בעולם הרפואה". מנכ"ל BST בנייה, מקבוצת BST, סאמר כרדוש, ציין כי "מדובר באחד מפרויקטי הביצוע המורכבים והרגישים שנבנו בישראל בשנים האחרונות - הן מבחינה הנדסית והן מבחינה תפעולית. הקמת מגדל אשפוז מתקדם בלב בית חולים פעיל, ובשילוב קומפלקס חניונים תת־קרקעי רחב היקף, מחייבת רמת תכנון, ביצוע ובקרה מהגבוהות ביותר. מעבר לכך, מדובר בעבודה בלב אחד האזורים העמוסים והמורכבים בישראל".

מגדל האשפוז הצפוני בבית החולים איכילוב בתל אביב / הדמיה: זרחי אדריכלים studio pez

4 ישראל מתגייסת

עמותת "תן גב" תעניק ב-2026 סיוע למשפחות מילואימניקים בהיקף של כ-3 מיליון שקל, לאחר סיוע של 2.5 מיליון שקל בשנת 2025. הסיוע כולל בין היתר מענה להוצאות מחיה דחופות, טיפולים רגשיים, ציוד חיוני לבית ועוד. העמותה הוקמה לאחר ה-7 באוקטובר על ידי נעמי בראונשטיין ו־ויוי מן.

נעמי בראונשטיין ו־ויוי מן / צילום: תמונה פרטית

5 מינויים חדשים

מינוי מבית: רונן יפה מונה למנכ"ל חברת התרופות GSK ישראל.

רונן יפה / צילום: יחצ

דניאל בירנבאום ותא"ל במיל' גבריאל שחור מצטרפים להרכב הוועדה המייעצת של חברת "מאסיבית", המתמחה בפתרונות טכנולוגיים לצרכים ביטחוניים.

מיכל טננבאום מור מונתה למנכ"לית מלון ריספשן בתל אביב, מקבוצת פתאל. קודם לכן שימשה שש וחצי שנים כסמנכ"לית השיווק של רשת קראון פלאזה.