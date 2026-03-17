באירופה מסרבים לסייע לטראמפ באיראן. חוץ ממדינה מפתיעה אחת

לא לקח זמן רב למנהיגי אירופה לדחות באופן פומבי את הבקשה של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להצטרף לקואליציה בינלאומית בראשות אמריקה, שתאבטח את השיט במצרי הורמוז. בזה אחר זה התייצבו ראשי ממשלות, שרי חוץ ונציגי האיחוד האירופי השבוע, כדי להבהיר ציבורית שהם לא בתמונה.

"זאת לא המלחמה שלנו ואנחנו לא התחלנו אותה", הכריז שר הביטחון הגרמני; "לא ניקח חלק במלחמה ללא בסיס חוקי בינלאומי איתן", אמר ראש ממשלת בריטניה; "איטליה לא תשלח ספינות למפרץ הפרסי", הבהיר משרד החוץ האיטלקי. צרפת אומנם שמרה על שתיקה, כדי לשמור על כל האופציות פתוחות, אבל בכל מקרה היא עשויה להצטרף רק "כששלב הלחימה יסתיים", הבהיר נשיא צרפת עמנואל מקרון.

קשה היה להחמיץ את הרגשת הגאווה האירופית על כך שהיבשת אינם מתערבת במלחמה שהולכת ומסתבכת, בעיקר מבחינת הכלכלה העולמית וההשפעות על השווקים. אירופה היא מומחית בשימוש בשפה דיפלומטית. האיחוד האירופי הוא רב-אומן בהצגת צעדים מעורפלים בתור הישגים מוחשיים. מנהיגי היבשת היו יכולים להגיב אחרת, באופן הרבה יותר עדין ומנומס: להבטיח ליווי עתידי של ספינות בבוא הזמן, להרחיב את המנדט של המשימה הימית בים האדום באופן תיאורטי, להבטיח לשקול את הדברים בישיבה הבאה של ראשי האיחוד, וכן הלאה.

באוויר יש תחושה של סגירת חשבון

אבל זה לא היה המקרה. התחושה באוויר בימים אלה היא של סגירת חשבון. הנשיא האמריקאי טראמפ "התעלל" באירופה במשך השנה האחרונה. הוא חייב אותה לחתום על עסקת סחר משפילה, לעלות לרגל לבית הלבן כדי להתחנן בשם מגזרי תעשייה להתחמק ממכסים, לקנות אנרגיה במאות מיליארדים, הוא איים לספח את גרינלנד ולהפקיר בעלות ברית לשעבר לרוסים. כך שקשה היה שלא להבחין בשמחה לאיד באירופה על ההסתבכות האמריקאית, על המציאות הקשה שבה דברי הרהב של טראמפ בנוגע לכוח האמריקאי מתנפצים על מצרי הורמוז.

קיר סטארמר, ראש ממשלת בריטניה, כבר חוגג ברשתות החברתיות את ההחלטה שלו שלא להצטרף לאמריקאים - או אפילו לאפשר להם שימוש התקפי בבסיסי חיל האוויר. הוא אפילו ניצל את ההזדמנות כדי להאשים את השמרנים בכך שהיו מדרדרים את בריטניה למלחמה. כל זאת, בעוד שחיילים בריטים מטווחים על ידי מל"טים וטילים איראניים, וכמה מהם אף נהרגו, כאשר מחירי האנרגיה לתושבים מרקיעים שחקים ואין ספינה בריטית אחת במפרץ הפרסי, אחרי עשרות שנים של אימונים.

קשה להבין את החגיגה האירופית העכשווית. במשך השנה האחרונה עשתה היבשת את כל מה שהיא יכולה כדי לשמור על ברית נאט"ו שלמה. והינה, ברגע אמת, הם לא רק מסרבים לבקשה אמריקאית בנימוקים של חוק בינלאומי והמנדט של הברית - אלא טורחים להדגיש את זה ולהתגאות בכך. במשך שלוש שנים הם מדברים על התעצמות צבאית ועל כך שאירופה תיקח את גורלה בידה, כולל לאספקת האנרגיה שלה, ואז הם זונחים את מדינות המפרץ. במבחן הכוח המשמעותי הראשון באזור - ואיראן היא בהחלט בחצר האחורית של אירופה - שוב בוחרת אירופה בהתחמקות מעימות. או אפילו מתדמית של עימות.

לא במקרה רמז טראמפ כי המעשים האירופיים כעת "יאיימו בצורה קשה על עתיד נאט"ו". ההצהרות והמעשים האירופיים בימים אלו מחישים את סופה של הברית הזו, שתלויה באופן בלתי הפיך בארה"ב. אין אפילו מראית עין של שותפות כעת בין אירופה לארה"ב. למעשה, מנהיגי אירופה יישרו קו עם ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז, שקרא "לא למלחמה" כבר מיומה הראשון, ואמר שהיא "חד-צדדית" ומנוגדת לחוק הבינלאומי.

שלא במקרה, סנצ'ז הוא זה שמסרב להוציא 5% מתקציב ארצו על הוצאות ביטחון כדי להמשיך ולהיות חלק מנאט"ו, כפי שדורש הנשיא טראמפ. בבית הלבן לפני שבועיים, קנצלר גרמניה פרדיריך מרץ אמר, כי הוא תומך במלחמה האמריקאית-ישראלית, וכי "נצטרך לשכנע את ספרד להוציא יותר". כעת, הוא כבר מגנה את חוסר התוחלת שבמלחמה הנוכחית, ועומד לצידו של ראש הממשלה הספרדי. במקום שמנהיגי נאט"ו יישענו על ארה"ב, היא מיישרת קו עם ספרד.

אין נאט"ו בלי הכוח הצבאי האמריקאי

ההשלכות עשויות להיות דרמטיות. אין נאט"ו ללא הכוח הצבאי האמריקאי, ואין הגנה גרעינית על אירופה ללא השותפות הזו.

שווה להקשיב דווקא לדבריו של נשיא פינלנד, בשר מבשרם של מנהיגי אירופה. "אנחנו חייבים לקחת ברצינות את הבקשה האמריקאית", אמר ביממה האחרונה אלכסנדר שטוב, הנחשב למקורב לטראמפ, ונשלח בעבר כדי לייצג את האיחוד במשא ומתן מול הצמרת האמריקאית.

פינלנד היא נאט"ו החדשה, זו שמתחמשת וחוששת מרוסיה ומבינה את התלות בארה"ב. ספרד היא נאט"ו הישנה, עם הפגנות ציבוריות נגד המלחמה ולקחי הפלישה לעיראק, רחוקה מהחזית המזרחית. אירופה ניסתה לשכנע את טראמפ בכל הכוח בקיץ האחרון להעניק ערובות להמשך קיומה של נאט"ו, וכעת היא נראית כיוצאת מגדרה כדי לחבל בעתידה, במפגן של צדקנות.

טראמפ הבטיח "לזכור" את כל המדינות

טראמפ שם לב. הוא הבטיח "לזכור" את כל המדינות שהתבקשו לסייע ואינן עושות זאת. "חלק מהן הן מדינות שעזרנו להן במשך שנים רבות. הגנו עליהן מהתקפות חיצוניות נוראיות, אבל הם לא כל כך מתלהבים. ורמת ההתלהבות חשובה בשבילי", הוסיף. אם ירצה להחליש את הברית, לפרק אותה, לזנוח את התחייבויות ארה"ב אליה, מנהיגי אירופה הגישו לו בימים האחרונים את הסולם המושלם לכך.