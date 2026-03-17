"הודעות טקסט עם פקודת ירי": כך נראה גל הדיכוי החדש באיראן

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1"חמושים, מסכות ואיומי מוות": כך נראה גל הדיכוי החדש באיראן

המשטר האיראני "פותח בגל דיכוי חדש נגד התנגדות פנימית", פורסם בוול סטריט ג'ורנל. המשטר פותח במעצרים, מאיים על מפגינים פוטנציאליים "בעונש מוות" ועושה הכל כדי למנוע את ההתקוממות הבאה.

אזרחים איראנים אמרו לג'ורנל כי "כוחות הביטחון משתמשים בפחד כדי לשמור על שליטה הדוקה ברחובות. גברים חמושים נעים על אופנועים ומנופפים בנשקם כדי להפחיד את הציבור במיוחד בלילה, כאשר תושבי הערים כמעט ואינם יוצאים מבתיהם".

לפי תושבים איראנים, "הגברים מגיעים לרוב בלבוש אזרחי ועם פנים מכוסות. הקימו גם רשת של מחסומי ביטחון בערים כמו טהרן, שם הם עוצרים ובודקים כלי רכב באופן שגרתי".

אזרחים איראנים סיפרו כי "גורמי ביטחון מאיימים על מפגינים פוטנציאליים בשידורי טלוויזיה ובהודעות טקסט, ומצהירים כי קיימת פקודת ירי להרוג. משמרות המהפכה שלחו בסוף השבוע הודעת טקסט למשתמשי טלפונים ניידים ובה הוזהרו מתפרעים כי יעמדו בפני 'מכה חזקה יותר מ-8 בינואר' רמז ישיר לטבח ההמוני האחרון של מפגינים נגד המשטר, שסיים גל מחאה רחב בתחילת השנה".

מתחילת מבצע שאגת הארי, לפחות 500 איראנים נעצרו בשל האשמות של שיתוף פעולה "עם כוחות אויב", כך לפי אחמד-רזא ראדאן, מפקד המשטרה האיראנית. לפי ארגון Human Rights Activists in Iran, ארגון אמריקאי העוקב אחר המתרחש במדינה, "בין העצורים היו אם ובנה המתבגר, שהואשמו בכך שחגגו את הריגתו של המנהיג העליון האייתוללה עלי חמינאי".

סאנם וקיל, מנהלת תוכנית המזרח התיכון וצפון אפריקה במכון המחקר צ'טהאם האוס, אמרה לג'ורנל כי המשטר האיראני "מעביר מסר ברור מאוד שכל סוג של התנגדות או התארגנות עממית לא יתקבלו". לדבריה, "איראן ניצבת בפני משבר קיומי, ואני חושבת שברור מאוד שהיא תשתמש בכל האמצעים כדי לדכא את הממד הפנימי של האיום".

ואמיד ממאריאן, מומחה לאיראן בארגון DAWN, קבוצת מחקר שמושבה בוושינגטון, אמר לג'ורנל כי המשטר האיראני מחמיר את עמדתו כלפי מתנגדים, דבר שמשקף את חולשתו. "למשטר עדיין יש את היכולת להשתמש בכוח, אך היקף ועוצמת הדיכוי משקפים גם חוסר ביטחון עמוק ובסיס הלגיטימציה מצטמצם".

מתוך הוול סטריט ג'ורנל מאת מרגריטה סטנקאטי והנא מוסאווי.

2"סוגרים בתי ספר וחוסכים בדלק": כך מתמודדים באסיה עם משבר האנרגיה

"ההשלכות הכלכליות של המלחמה בין ארה"ב וישראל לבין איראן מתפשטות ברחבי העולם, אך השפעתן בולטת במיוחד באסיה", פורסם במגזין האמריקאי הטיים. "מניו דלהי ועד בנגקוק, ממשלות נערכות לגל חדש של אינפלציה הנובע מהפרעות במסדרון האנרגיה החשוב בעולם, מצר הורמוז שנסגר בפועל על ידי איראן בתגובה להתקפות האמריקאיות והישראליות".

ברחבי אסיה, "גורמים רשמיים סגרו בתי ספר, הורו לעובדים להישאר בבית וביקשו מהציבור לנקוט צעדים לחיסכון בדלק, נוכח הציפייה שמחירי הנפט המזנקים ייקרו כמעט כל דבר, ממזון ועד תחבורה וחשמל".

הרון לים, מרצה לכלכלה בבית הספר לעסקים ESSEC, אמר לטיים כי העימות במזרח התיכון "מאיים להצית גל חדש של יוקר מחיה שממשלות ובנקים מרכזיים ברחבי העולם יתקשו להתמודד איתו, במיוחד משום שמדובר בזעזוע בצד ההיצע".

אסיה חשופה ישירות להשפעות המלחמה "שכן היבשת היא מרכז מרכזי לסחר עולמי ומהווה כ-50% מתפוקת הייצור העולמית". אך לפי ויין ויינגרדן, כלכלן במכון המחקר Pacific Research Institute, ההשלכות יתפשטו "ויפגעו בכלכלה העולמית".

בטיים נכתב כי "כ-80% מייבוא הנפט של אסיה עובר דרך מצר הורמוז, שנסגר למעשה מאז 28 בפברואר, כאשר איראן מאיימת לתקוף כלי שיט העוברים בו".

מדינות כמו ויטנאם,, פקיסטן ואינדונזיה מחזיקות מאגרי אנרגיה "דלים ביותר" וכעת עתודות הנפט שלהן צפויות להספיק "לפחות מ-20 ימים", לפי Asia Media Center. בנוסף, "הודו, תאילנד והפיליפינים מחזיקות בעתודות נפט שיספיקו לכחודשיים".

"בתגובה לשיבושים, הודו הפעילה סמכויות חירום להפניית אספקת גז ממשתמשים תעשייתיים למשקי בית. תאילנד הורתה לעובדי המגזר הציבורי לעבוד מהבית כדי לצמצם את הביקוש לדלק. בנגלדש הטילה מכסות דלק, סגרה אוניברסיטאות וכיבתה תאורה ציבורית. נפאל הודיעה על קיצוב גז לבישול. הפיליפינים קיצרה את שבוע העבודה והמליצה להעלות את טמפרטורת המזגנים. פקיסטן שלחה ספינות מלחמה לליווי כלי שיט והחילה צעדי חיסכון בדלק".

לפי הטיים, מי שכן עשויה להתמודד בהצלחה עם המשבר ואף להרוויח ממנו היא סין. "סין צברה מלאי נפט לפני המלחמה, מחזיקה בכ-1.4 מיליארד חביות, וממשיכה לייבא גז דרך צינורות מרוסיה. בנוסף, לפי דיווחים, איראן מאפשרת לכלי שיט סיניים לעבור במצר".

כלכלנים מזהירים כעת כי מי שיפגעו בצורה החמורה ביותר ממשבר האנרגיה הן "המדינות העניות". "מדינות כמו הפיליפינים, פקיסטן וסרי לנקה צפויות לסבול מאינפלציה חדה ולחצים על המטבע", נכתב. לאחרונה אמר נשיא הפיליפינים, פרדיננד מרקוס הבן "אנחנו קורבנות של מלחמה שלא בחרנו בה".

מתוך הטיים מאת מירנדה ג'ייראטנם.

3לא רק הורמוז: מצר נוסף עלול לזעזע את שוקי הנפט

הסגירה של מצר הורמוז על ידי איראן זעזעה את שוקי האנרגיה העולמיים והובילה לעלייה חדה במחירי הנפט. כעת מומחים מזהירים כי "המצב עלול להחמיר עוד יותר אם גם המעבר במצר באב אל-מנדב, נתיב שיט מרכזי נוסף במזרח התיכון, יפגע", כך נכתב באירו-אסיה, אתר חדשות וניתוחים גיאו־פוליטיים עצמאי.

באב אל-מנדב, בדומה למצר הורמוז, הוא "מעבר צר עבור ספינות הנכנסות או יוצאות מהים האדום, שחופיו התימניים נמצאים ברובם בשליטת המורדים החות'ים". לפי מנהל המידע לאנרגיה של ארה"ב, "מצר באב אל-מנדב אחראי לכ-6% מהנפט הנסחר בעולם דרך הים".

החות'ים כבר תקפו בעבר ספינות בינלאומיות במצר באב אל-מנדב ובים האדום, אולם "עד כה הם נמנעו מהצטרפות למלחמה אך אם ייכנסו ללחימה מומחים אומרים כי "צפויים זעזועים נוספים בשוקי האנרגיה".

גרגורי ברו, היסטוריון של הנפט האיראני ואנליסט בכיר בחברת Eurasia Group, אמר כי "האיום מצד החות'ים כאן הוא אמיתי. יש מספר גדול של מכליות שעוברות כעת דרך הים האדום כדי לאסוף נפט גולמי מנמל ינבוע שבים האדום, נתיב הייצוא החלופי היחיד של ערב הסעודית. זה חשוב מאוד לשוקי הנפט כי זה מפחית לחץ מהסגירה הכוללת של המפרץ הפרסי".

סוכנות הידיעות האיראנית פארס אף דיווחה ב-12 במרץ כי "החות'ים נמצאים בכוננות מלאה ועלולים להצטרף למאמץ המלחמתי של איראן. הסוכנות הזהירה כי מעורבותם עלולה להוביל לסגירת מצר באב אל-מנדב". עם זאת, ברו אמר שהחות'ים לא יצטרפו כל כך מהר לעימות בגלל "מצבם הכלכלי והצבאי".

לעומת זאת, אחמד נג'י, אנליסט בכיר לתימן בארגון International Crisis Group, אמר לאירו-אסיה כי "ההימנעות של החות'ים היא מהלך מחושב ומתואם עם איראן". "במקום להפעיל את כל החזיתות בבת אחת, נראה שאיראן מנהלת את ההסלמה בהדרגה ומשאירה את החות'ים כעתודה", אמר. לכן, לדבריו, "במובן הזה, החות'ים הם קלף חשוב שניתן לשחק בו בהמשך, במיוחד לאור יכולתם לשבש את התנועה בים האדום וליצור לחץ כלכלי וביטחוני רחב".

מתוך האירו-אסיה מאת פרוד בז'אן.