"הזדמנויות כלכליות חדשות": למה נשיא בואינג גלובל ביקר בטכניון?

1 נשיא בואינג גלובל ביקר בטכניון לרגל פיתוח משותף של דלק סילוני

ד"ר ברנדון נלסון, נשיא בואינג גלובל, האחראי על פעילות קבוצת בואינג מחוץ לארה"ב, ביקר השבוע בטכניון לרגל השקת השלב היישומי של SAF - מרכז החדשנות של בואינג והטכניון לדלק סילוני בר קיימא.

● למכירה ממיליארדר: פנטהאוז ב-75 מיליון שקל

● ​ערב עם טראמפ ובלייר: יו"ר לאומי היה הישראלי היחיד במפגש המנהיגים העסקיים בדאבוס

השותפות בין הגופים החלה ב-2023, ומטרתה יצור דלק סילוני מחומרי גלם ירוקים. כעת, בתום שלב המחקר וההיתכנות, הוכרז השלב המעשי של הפרויקט, ונערכה ההשקה שנועדה במקור לסוף 2023.

"אנו שמחים לשתף פעולה עם הטכניון ולתמוך בתעשיית התעופה והחלל הישראלית", אומר נלסון. "מעבר לאספקת מטוסים, בואינג פועלת לחיזוק הביטחון האנרגטי, תומכת בצמיחתה של תעשיית התעופה האזרחית, וחותרת וליצירת הזדמנויות כלכליות חדשות באמצעות דלק סילוני בר-קיימא וטכנולוגיות נוספות".

נשיא בואינג ישראל, האלוף במיל' עידו נחושתן (בתמונה עם נלסון ועם נשיא הטכניון פרופ' אורי סיון), מציין כי "בואינג הייתה פעילה בישראל עוד לפני הכרזת עצמאותה. כיום התעשיות הישראליות הן ספקיות מרכזיות של החברה, ומערכות ישראליות רבות משולבות במוצריה ברחבי העולם. בואינג העמיקה בהתמדה את קשרי המחקר והפיתוח עם האקדמיה והתעשייה בישראל, ואת השקעותיה במגזר ההייטק".

2 שיווק ופרסום

סוכנות C, מקבוצת פובליסיס, הוכרזה כאחת משלוש סוכנויות התוכן הטובות בעולם לשנת 2025 בטקס פרסי התוכן השיווקי הבינלאומי (ICMA) שנערך בלונדון. בנוסף, הסוכנות זכתה בזהב בקטגוריית השימוש הטוב ביותר בחדשנות וטכנולוגיה עבור פרויקט תחנת המשטרה הווירטואלית למוקד 105, בשיתוף משרד הפרסום ליאו ברנט.

הסמנכ''לית נועה שושני והמנכ''ל ארז ברגבאום מקבלים את הפרס / צילום: יח''צ

3 סייבר

כנס Cybertech Global 2026 משך משתתפים רבים מאקוסיסטם הסייבר הגלובלי, ולצידם גם שורדת השבי נועה ארגמני, שסיפרה על הבחירה בלימודי בינה מלאכותית ולמידת מכונה, ועל שאיפתה להשתלב בתעשייה המקומית.

ארגמני עם יגאל אונא ראש מערך הסייבר לשעבר ועמיר רפפורט, מייסד Cybertech / צילום: דן פרץ