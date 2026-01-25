1 יו"ר לאומי נכח במפגש המנהיגים העסקיים בדאבוס

במסגרת הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, שהתקיים בשבוע שעבר, ערך נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מפגש סגור לכ-100 מבכירי המגזר העסקי הבינלאומי. בין הנוכחים היה גם יו"ר דירקטוריון בנק לאומי, אורי אלון - הנציג הישראלי היחיד שהוזמן לאירוע, מתוקף כך שהבנק הוא הגדול בישראל.

בין הנוכחים היו יו"רים ומנכ"לים של החברות העסקיות הגדולות בעולם, בהן אפל, אנבידיה, קוקה קולה, סיילספורס, מיקרוסופט ועוד; וכן דמויות ציבוריות בכירות, כמו ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, שלאחרונה מונה כחבר בכיר במועצת השלום של טראמפ בעזה.

"אתם חוד החנית של המגזר העסקי העולמי", אמר טראמפ לנוכחים באירוע. לדבריו, המנהיגים העסקיים שנבחרו למפגש הם אלו שעומדים בראש חברות שיזניקו את הכלכלה העולמית בשנים הקרובות.

במהלך המפגש שוחח אלון עם בלייר, ושמע ממנו על התוכניות הקרובות של הנשיא האמריקני ושל מועצת השלום שהקים לרצועת עזה. שיחה נוספת נרשמה עם מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, ואלון הודה לו על פעילותו למען שורד השבי אבינתן אור, עובד אנבידיה שהיה חטוף בעזה.

2 טלוויזיה

אחרי תקופה ארוכה של "כיסאות ריקים" בתפקידי הדירקטורים מטעם הציבור בחברות הטלוויזיה השונות, מועצת הרשות השנייה הודיעה על חמישה מינויים: אילת אליאב ודניאל בוטוין מונו לדירקטורים בחדשות 13, פרופ' אסף מידני וד"ר מיכל שפירא מונו לדירקטורים בחדשות 12, ופרופ' אילן אבישר מונה לדירקטור בערוץ עכשיו 14.

פרופ' אסף מידני / צילום: עמית שטראוס

3 אנרגיה

בכירי משק האנרגיה נפגשו באילת, ועסקו באתגרים העומדים בפני הענף לקראת 2030 ובמחויבות ישראל ליעדי האקלים - כחלק מכנס האנרגיה המקיימת של אילת אילות. בתמונה מימין לשמאל: עדי לויתן מנכ"לית אנלייט, יוני חנציס מנכ"ל דוראל אנרגיה, ונדב ברקן מנכ"ל נופר אנרג'י.

חנציס התייחס להשפעת הוודאות הכלכלית והפוליטית על השוק, וציין כי עם התבהרות התנאים נרשמה האצה בפעילות. ברקן ציין כי אף שהכיוון הכללי חיובי, קצב ההתקדמות הנוכחי עלול להביא לעיכוב בהשגת היעדים. ואילו לויתן הדגישה את המחויבות לקידום האנרגיות המתחדשות, והעריכה כי יעד של 35%-40% ייצור סולארי הוא אפשרי לאורך זמן.

מימין לשמאל: עדי לויתן מנכ''לית אנלייט, יוני חנציס מנכ''ל דוראל אנרגיה, וברקן / צילום: ניר שמול

4 הספרייה הלאומית

בניית הספרייה הלאומית בירושלים דרשה חמש שנות תכנון (של משרד "מן שנער אדריכלים" והמשרד השוויצרי "הרצוג ודה מרון") וחמש שנות ביצוע, עם תקציב עתק של 860 מיליון שקל - אבל פרוץ מלחמת חרבות ברזל מנע את השקתה הרשמית. החודש זה סוף-סוף קרה, באירוע שהתקיים תחת הכותרת "סיפורים בין האבנים", בהשתתפות מאות אנשי מקצוע. בין אלה נמנים מנכ"ל הספרייה אורן וינברג, עמי פורן מייסד ומנכל משותף פורן שרים מנהלי הפרויקט, אודי קפלן מנכ"ל החברה לבניין הספריה הלאומית ועוד.

מתוך אירוע ''סיפורים בין האבנים'' / צילום: עמית שטראוס

5 מינויים חדשים

אברמי רוזנברג מונה למנכ"ל חברת זיו מערכות, המפתחת מערכות תוכנה אינטגרטיביות לענפי הבנייה והנדל"ן, מבית טופ גרופ.

אברמי רוזנברג / צילום: יחצ

יפעת יעקובוביץ מונתה לסמנכ"לית השיווק של פארק עתידים תל אביב.

מוטי קפלון, 39, מונה לסמנכ"ל המכירות, שיווק והדיגיטל של חברת בינת סמך, מקבוצת רד-בינת, המתמחה במתן שירותי מיקור חוץ ושירותים מנוהלים במגזרים הממשלתי והפרטי.

ד"ר אמיר הרפז נבחר לסמנכ"ל גיוס משאבים בעמותת "בנתיבי אודי". בתפקידו הקודם, שימש כראש אגף קשרי ציבור ופיתוח משאבים בטכניון.