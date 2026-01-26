1 אמנון שעשוע מציע למכירה פנטהאוז ב־75 מיליון שקל

אמנון שעשוע, מייסד, מנכ"ל ונשיא מובילאיי, מציע למכירה פנטהאוז במגדל מאייר ברוטשילד בתל אביב, במחיר מבוקש של כ-75 מיליון שקל, כך נודע לגלובס. מדובר בדירת דופלקס הפונה לכיוונים מערב וצפון, וכוללת כ-430 מ"ר בנוי. לדירה מרפסת בשטח של כ-50 מ"ר היוצאת מהסלון, וכן שתי מרפסות נוספות בשטח כולל של כ-30 מ"ר. שעשוע רכש את הדירה בשנת 2016, בעסקה שלפי הפרסומים עמדה אז על כ-80 מיליון שקל.

הדירה משתרעת על פני שתי קומות עליונות במגדל מאייר. בקומה התחתונה נמצא סלון עם תקרה כפולה, מטבח רחב ידיים, פינת אוכל גדולה, חדר קולנוע ומעלית פנימית. בקומה העליונה ישנם ארבעה חדרי שינה ושני חדרי רחצה. לדירה מוצמדים מחסן ושלוש חניות.

מגדל מאייר ממוקם בפינת הרחובות אלנבי ושדרות רוטשילד, מתנשא לגובה של כ־158 מטרים וכולל 42 קומות. הוא תוכנן על ידי האדריכל ריצ'רד מאייר, נפתח בשנת 2014, וכולל מתקני דיירים כמו בריכת שחייה חצי אולימפית, חדר כושר, סאונה, מועדון דיירים, חדר ישיבות ומרתף יין.

בשנת 2017 נמכרה מובילאיי של שעשוע לאינטל בעסקה בהיקף של כ־15.3 מיליארד דולר. במקביל, החודש הודיעה מובילאיי על רכישת חברת הרובוטיקה מנטי, שהוקמה גם היא על ידי שעשוע, בעסקה בהיקף של כ־900 מיליון דולר, מתוכם כ־612 מיליון דולר במזומן. לפי הפרסומים, במסגרת העסקה צפוי שעשוע לקבל כ־341 מיליון דולר, חלקם במזומן וחלקם במניות מובילאיי.

2 שיווק

השבוע עלו שלטי חוצות ושוגרו ליוטיוב סרטונים שבהם מככב הזמר טונה. לא מדובר בעוד קמפיין רגיל לקפה טורקי עלית (שנפרד מהפרזנטור הקודם אביב אלוש), אלא במהלך הכולל 5 פרקים קצרים של סדרת דוקו בשם "טורקי והמשכנו" שביים רני כרמלי, ומתעדת את הזמר בתהליך הכתיבה של שיר חדש. המהלך נעשה בשיתוף משרד הפרסום הקבוע, באומן בר ריבנאי.

הזמר טונה בקמפיין קפה טורקי / צילום: צילום מסך מיוטיוב

ארבעה פרקים כבר עלו לרשת ורשמו כל אחד אלפי צפיות, ואילו הפרק החמישי והאחרון יעלה ביום שישי הקרוב, ובו ייחשף השיר החדש. "טונה מביא משהו אמיתי, כזה שמרגישים מהשנייה הראשונה", מסבירה מנהלת שיווק טורקי, יעל ליבני. "רצינו לדבר עם הדור הצעיר בצורה כנה ופשוטה, והאמת שהוא מביא מהחיים הפכה את החיבור למשהו טבעי ומדויק.

"הסדרה שבנינו יחד נותנת הצצה לרגעים הקטנים של היצירה, בלי פילטרים. זה בדיוק מה שאנחנו אוהבים - אמת, לב פתוח ורגעים פשוטים שעושים את היום".

3 מנהלי כספים

איגוד החברות הציבוריות השיק את "פורום כספים מוביל", שמאגד את כל סמנכ"לי הכספים בחברות הציבוריות, בראשות היו"ר אורן פרנקל מקבוצת אלוני חץ. ההשקה התקיימה במתחם אטריום אמות ברמת גן ומנהל רשות המסים שי אהרונוביץ', שלקח חלק באירוע, הזהיר כי היעדר תקציב ל-2026 יפגע אנושות ביכולות הרשות.

פורום מנהלי הכספים / צילום: רוני בר

4 מינויים חדשים

יגל דויטש מונה למ"מ מנכ"ל פארק עידן הנגב, מרכז לתעשייה ישראלית חכמה. בתפקידו האחרון כיהן כמנהל אגף פרויקטים אסטרטגיים בקיבוץ חצרים.

יגל דויטש / צילום: אלדד מרקוס

אדריכל ארז בן אליעזר, 44, מונה לסמנכ"ל אסטרטגיה במינהל התכנון.

אורן אריאב מונה למנהל חטיבת טכנולוגיית המידע בבנק ישראל. עד לאחרונה שימש כמנהל אגף בכיר מערכות מידע ברשות האוכלוסין וההגירה.