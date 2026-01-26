נותנת עודף מ-10 דולר: מדוע צללה מניית מובילאיי לשפל של כל הזמנים

סוף השבוע האחרון היה עגום למדי לבעלי המניות של חברת השבבים אינטל, שנפלה ב-17% ביום ו' - לאחר שפרסמה דוחות ביום ה' לאחר המסחר. גם מכיוון מובילאיי (שבה אינטל מחזיקה ב-79.8% מהמניות) לא הייתה להם הרבה נחת: המניה איבדה 10% במצטבר בימים ה'־ו', וננעלה לראשונה, במחיר שנמוך מ־10 דולר (9.80 דולר). זהו שפל כל הזמנים, המשקף לחברת האוטו־טק הישראלית שווי שוק של 8 מיליארד דולר.

נזכיר שמובילאיי, המפתחת מערכות עזר לנהג ופתרונות לתחום הרכב האוטונומי, הייתה בעבר חברה ציבורית שנרכשה על־ידי אינטל בשנת 2017 תמורת כ־15 מיליארד דולר, ואז הונפקה שוב בסוף 2022 לפי שווי שהתקרב ל־17 מיליארד דולר - יותר מכפול מהשווי הנוכחי. המניה רושמת כעת תשואה שלילית של 53% מאז ההנפקה ושל 79% מהשיא שאליו הגיעה חודשים ספורים לאחר מכן.

תחזית הצמיחה ל־2026 אכזבה

הירידות במניית מובילאיי בסוף השבוע האחרון התרחשו לאחר שהחברה, בניהולו של המייסד פרופ' אמנון שעשוע, פרסמה דוחות לשנת 2025 ותחזיות לשנת 2026. החברה סיכמה את השנה החולפת עם צמיחה של 14.5% בהכנסות לרמה שקרובה ל־1.9 מיליארד דולר ובכך עקפה את התחזית של עצמה. ההפסד הנקי עמד על 392 מיליון דולר כאשר על בסיס Non-GAAP (המנטרל הוצאות חשבונאיות שונות), נרשם רווח נקי של 286 מיליון דולר.

תחזית ההכנסות שמסרה מובילאיי ל־2026 היא ל־1.9-1.98 מיליארד דולר, כלומר צמיחה צנועה של 2.4% באמצע טווח התחזית, מה שאכזב את המשקיעים ושלח את המניה לירידה. החברה צופה השנה רווח תפעולי מתואם (Non-GAAP) של 170-220 מיליון דולר, לעומת 280 מיליון דולר ב־2025.

התזרים מפעילות בשנה שהסתיימה עמד על 602 מיליון דולר, ולחברה היו בסיומה מזומנים בהיקף 1.8 מיליארד דולר. מובילאיי הודיעה לאחרונה על רכישת מנטי ב־900 מיליון דולר (מתוכם 612 מיליון דולר במזומן). שעשוע הוא אחד ממייסדי החברה, שעוסקת בתחום הרובוטיקה ההומנואידית (רובוטים דמויי אדם) - והוא צפוי להיפגש עם 341 מיליון דולר בעסקת בעלי העניין.

עם פרסום הדוחות אמר שעשוע: "אנו פותחים את שנת 2026 עם מומנטום חזק ועם פעילויות מניבות מזומנים, המאפשרות לנו לממן המשך השקעה בקידום ומימוש מוצרינו ברחבי הפורטפוליו שלנו. שאיפתנו היא להוביל באופן מקיף בתחום ה־Physical AI - הן בכלי רכב אוטונומיים והן ברובוטיקה הומנואידית".

בעקבות הדוחות והתחזיות, אנליסטים המסקרים את מובילאיי הורידו מחירי יעד, ביניהם האנליסטים של נידהאם ו־UBS. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, יש כיום 16 אנליסטים שמחזיקים בהמלצות חיוביות על מניית מובילאיי ו־14 אנליסטים עם המלצות נייטרליות עליה, ומחירי היעד שלהם נעים בטווח נרחב של בין 10 ל־27 דולר - פרמיה של 2% עד 175% על מחיר השוק.