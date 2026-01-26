בימים הקרובים צפויה ארה"ב להשלים את פריסת הכוחות הצבאיים שלה במזרח התיכון לקראת תקיפה אפשרית באיראן, ואולי אפילו הפלת משטר האייתוללות. בכל יום שומעים על כך שנושאת המטוסים אברהם לינקולן מתקרבת לאזור ועליה עשרות מטוסי תקיפה ואלפי חיילים, יחד עם צוללות ומשחתות. כיצד תקיפה כזו תשפיע על שוק ההון בישראל ועל שער הדולר־שקל? המומחים משרטטים את התרחישים העיקריים.

● חגיגה בבנקים: כמה הכניסו להם העמלות במחצית הראשונה של 2025?

● הישראלית שזינקה בכ-50% בשבוע, ואלו שנפלו לשפל של כל הזמנים

1 נפילת המשטר באיראן

"אירוע אחד עשוי להביא את השקל לרמה של כ־2 שקלים לדולר - נפילת המשטר באיראן. מצב זה יוביל לזרימות הון מסיביות לישראל, ירידה חדה בפרמיית הסיכון, פריחה אזורית והשקעות בקנה מידה היסטורי". על התחזית הזו חתום פרופ' ליאו ליידרמן, ראש מכון מחקר IREES במרכז האקדמי פרס, יועץ כלכלי ראשי לבנק הפועלים ולשעבר ראש חטיבת המחקר בבנק ישראל. את הדברים הוא אמר בשבוע שעבר בכנס של בית ההשקעות הורייזן שוקי הון.

מדובר בתחזית מפתיעה, שכן המשמעות היא תיסוף של עוד עשרות אחוזים של השקל מעבר לרמה הנוכחית שלו, שהיא כבר היום גבוהה מאוד. השקל נסחר בימים אלה מול הדולר ברמות של כ־3.13 שקלים לדולר, כמעט שיא היסטורי. לפי מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, כשבוחנים את "המודל הפשטני" שהציג לפני מספר חודשים בנק ישראל, לפיו קיים קשר בין מדד S&P500 עולה למטבע הישראלי - השקל אף היה אמור להיסחר כיום ברמה גבוהה יותר של 2.95 שקלים לדולר.

בשיחה עם גלובס מאשר ליידרמן את התחזית, ואומר כי "אין מספר קדוש שמהווה מחסום. פעם חשבו שהשקל לא יוכל לרדת מתחת ל־3.3 שקלים לדולר. אחר כך אמרו שבנק ישראל לא ייתן לו לרדת מתחת ל־3.2 שקלים לדולר. בהחלט ייתכנו שערי חליפין הרבה יותר נמוכים. לדוגמה, אם נתעורר בוקר אחד ויתברר שהמשטר הנוכחי באיראן נפל ופניה של טהרן למציאות חדשה, סביר להניח שכבר באותו יום נראה את השקל הרבה מתחת למספר 3. המטבע הישראלי עשוי להגיע גם ל־2 שקלים. זה ביקוש והיצע ואנחנו מדברים על גידול במטבע חוץ. אם תהיה גאות בשווקים הפיננסים של ישראל, שוק המניות צפוי לעלות וכמובן שתשואות האג"ח ירדו ופרמיית הסיכון של ישראל תרד".

ליידרמן מציין אפשרות נוספת שתוביל לתוצאה דומה: "אם ערב הסעודית תצטרף להסכמי אברהם, גם כן תהיה אותה תופעה. זה יאותת על ירידה משמעותית בסיכונים הגאו־פוליטיים של ישראל בפרט ובכלל במזרח התיכון כולו. לכן, גם ההשקעות הפיננסיות והריאליות בעולם לישראל ובכלל לאזור יגדלו באופן משמעותי".

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי בבנק מזרחי טפחות, מסכים שהשקל עוד יכול להמשיך ולהתחזק, אך מעריך שתרחיש של 2 שקלים לדולר הוא קיצוני. להערכתו, "חלק מתרחיש של שינוי במשטר או באופי המשטר באיראן כבר מגולם בשער השקל וגם בשוק המניות". למרות זאת, הוא מסכים שמהלך כזה יפחית את חוסר הוודאות סביב איראן ושלוחותיה. "הפחתת האיום הביטחוני תפעל לטובת השקל", הוא אומר.

מנחם מסכים שתרחיש כזה עשוי לתת "פוש" לתהליך שלום אזורי והרחבת הסכמי אברהם - ובהתאם גם "פוש" נוסף לשקל מול הדולר. "יהיה שיפור ממשי בסנטימנט כלפי המשק הישראלי ושוק ההון, הן בקרב משקיעים ישראלים והן משקיעים זרים", הוא סבור.

2 התקיפה באיראן לא תצא לפועל

תיתכן גם אפשרות הפוכה לגמרי - שלא תתרחש תקיפה והצדדים יחזרו לשולחן המו"מ סביב הסכם הגרעין. לדעת מנחם, מדובר בתרחיש ביניים. "תהיה ירידה מסוימת ברמת האיום האיראני והפרוקסי שלה, אך לא נראה שינוי ממשי בשער הדולר־שקל".

איתי ליפקוביץ', מנכ''ל ומייסד הורייזן, סבור שגרירת רגליים היא התרחיש הכי שלילי לישראל: "האיראנים יוכלו להמשיך לבנות טילים בליסטיים ולשקם את היכולות שפגענו בהן במבצע עם כלביא, והם ימשיכו להכין את עצמם לעימות עתידי - כך שגם השוק ימשיך לתמחר עימות עתידי.

"תרחיש כזה יכול להימשך גם שנה קדימה. העובדה שהאמריקאים שלחו לאזור כוחות רבים, לא אומרת שהם ישתמשו בהם בסופו של דבר. צריך לזכור שבארה"ב צפויות להתקיים בחירות אמצע בקרוב, והם לא ירצו להגיע אליהן לאחר מלחמה ארוכה. אם ההערכה שלהם תהיה שתקיפה באיראן תסבך אותם - הם לא יוציאו אותה לפועל לדעתי, או שהם יתקפו רק בצורה נקודתית כדי לסמן 'וי'. במקרה כזה, הדולר לא ירד מתחת ל־3 שקלים".

3 מלחמה קצרת טווח מול איראן

תרחיש שלישי שיכול להיות הוא מלחמה מהירה מול איראן. "מלחמה קצרת טווח עשויה להוביל את השווקים למסקנה שתהיה ירידה ברמת הסיכון, שהסיכוי למלחמה נוספת פחת ועולים הסיכויים להסדרים אזוריים. מצב זה יכול להשפיע לחיוב על השקל, אך במקרה כזה ההשפעה תהיה יחסית מינורית", מעריך מנחם ממזרחי טפחות.

ליפקוביץ' מהורייזן משוכנע שמדובר בתרחיש טוב. אמנם הוא סבור שבטווח הקצר יהיה מלווה בחוסר ודאות ולכן הדולר יתחזק מול השקל והשווקים ירדו, אך אחרי שבועיים־שלושה המצב יתאזן. "גם אם המשטר האיראני לא ייפול אבל יכולותיו יפגעו, זה יכול להיות חיובי לשווקים", מסביר ליפקוביץ'. "גם כניסה איראנית לבעיה כלכלית גדולה יותר תוריד את פרמיית הסיכון של ישראל ולכן תביא לעוד משקיעים זרים לפה - מה שיחזק משמעותית את השקל ואת שוק המניות המקומי".

נושאת המטוסים האמריקאית לינקולן / צילום: Reuters, ABACA

4 מלחמה ארוכה מול איראן

ויש גם תרחיש שבו המערכה מול איראן מסתבכת. לדעת מנחם, מלחמה ארוכה מול איראן והפרוקסי שלה - שתכלול פגיעה בתוצר, המשך פעילות של החות'ים ואולי ארה"ב תשקול מחדש את צעדיה באזור - היא התרחיש השלילי ביותר שעלול להביא לפיחות של השקל מול הדולר.

מבחינת ליידרמן, כל תוצאה שהיא לא נפילת המשטר האיראני תהיה זהה למצב הנוכחי. "במקרה כזה, אנחנו נשארים עם סיכון שלאיראן יש יכולות גרעין", הוא אומר. "שאלה חשובה אחרת היא מה יהיה ביום שאחרי. קחו למשל את ונצואלה - טראמפ לכד את מדורו, אבל המשקיעים לא חוזרים לשם כי אנשיו של מדורו עדיין מנהלים את המדינה, כך שהדרך לשינוי שם עוד ארוכה".

כך או כך, על דבר אחד מסכימים כולם - כל התרחישים ברמת נזילות גבוהה. מספיק להסתכל על שער השקל דולר בשנים האחרונות - הוא התרסק מול הדולר ליותר מ־4 שקלים לאחר טבח 7 באוקטובר, ובהמשך חזר כל הדרך ל־3.13 שקלים. בנוסף, הכלכלנים הישראלים מדברים על שקל שעשוי להמשיך ולהתחזק, אך בסיטי בנק אמרו רק לאחרונה שהשקל בכלל עלול להיחלש ל־3.8 שקלים לדולר. "יש מנעד רחב מאוד של תרחישים", מסכם מנחם.

ועד כמה הכול נזיל? נזכיר כי ביום הראשון של המלחמה הקודמת מול איראן כולנו התבדינו. כולם העריכו אז, ביוני אשתקד שהשוק המקומי ירד בעקבות המלחמה, אך כבר ביום המסחר הראשון הבורסה עברה לעליות ואחר כך זינקה לאורך כמעט כל ימי המלחמה.