הזדמנות או תחרות לא הוגנת? בעד ונגד הקמת בסיס וויזאייר בנתב"ג

האם הקמת בסיס קבוע של חברת הלואו-קוסט ההונגרית וויזאייר (Wizz Air) בנתב"ג תוביל לתחרות אמיתית ולהוזלת מחירים, או שמא מדובר במהלך שיפגע בחברות התעופה הישראליות ויעמיק עיוותים רגולטוריים? סוגייה זו עמדה במרכז דיון טעון בכנס תשתיות לעתיד של גלובס בשיתוף בנק הפועלים, שבו התעמתו נציג משרד התחבורה ומנכ״ל ישראייר על עתיד השמיים הפתוחים בישראל. אור ליביס, סמנכ״ל כלכלה במשרד התחבורה, הביע תמיכה נחרצת במהלך והשווה את ההתנגדות אליו לאזהרות שנשמעו ערב רפורמת הסלולר. "אמרו לנו שהחברות יקרסו ושהשוק ייגמר, ובסוף אף משפחה לא חושבת פעמיים לפני שיחת טלפון", אמר. לדבריו, גם בענף התעופה נדרש מהלך שיציב את הצרכן במרכז ולא את שורת הרווח של החברות.

ליביס הזכיר כי הציבור הישראלי נחלץ פעם אחר פעם לעזרת חברות התעופה המקומיות. בתקופת הקורונה, לדבריו, הוזרמו כ־1.4 מיליארד שקל לאל על , ולצדם סיוע של עשרות מיליוני דולרים לחברות תעופה ישראליות נוספות. גם במהלך המלחמה קיבלו החברות פיצוי מהמדינה על הוצאות הביטוח. "אבל הציבור זוכר גם את המחירים - 800 ו־900 דולר לטיסות קצרות מלרנקה או מאתונה. אי אפשר להיות ‘חברה לאומית’ בשעת חירום, ובשגרה לגבות מיליארדים מהציבור", אמר.

"בסיס הוא מחויבות, לא עוד טיסה"

לטענת ליביס, אחת הבעיות המרכזיות בענף היא רגולציה תפעולית שמקשה על תחרות אמיתית. האיסור על חניית מטוסים בלילה בנתב״ג, לדבריו, יוצר חוסר יעילות שמונע מחברות לואו-קוסט להציע מחירים נמוכים. "כשוויזאייר מתחילה את היום שלה בבודפשט ולא בתל אביב, היא מגיעה מאוחר יותר וזה מתגלגל למחיר", אמר. לדבריו, הקמת בסיס קבוע בישראל משנה את כללי המשחק. "בסיס זה לא להוסיף עוד טיסה. זה מטוסים שמוצבים כאן, צוותים שחיים כאן, ומחויבות עמוקה לשוק הישראלי. זה עולם אחר לגמרי ממה שהציבור מכיר". גם הטיעון הביטחוני, לדבריו, אינו מצדיק חסימת תחרות. "רוב הוצאות הביטחון של החברות הישראליות משולמות ממילא על ידי משלם המסים. בפועל הציבור משלם פעמיים, גם דרך המסים וגם דרך המחיר, ובסוף לא נהנה מתחרות מלאה. השמיים הם של הציבור, והצרכן צריך ליהנות משמיים פתוחים, הוגנים ומחירים נמוכים".

ישראייר: "בעד תחרות, אבל בתנאים שווים"

מנגד, מנכ״ל ישראייר אורי סירקיס הבהיר כי החברה אינה מתנגדת עקרונית להקמת בסיס של וויזאייר בישראל, אך מתנגדת למהלך כל עוד תנאי התחרות אינם שווים. "אנחנו בעד תחרות ומחוללי תחרות כבר שנים, אבל תחרות חייבת להיות הוגנת", אמר. סירקיס דחה את הטענות על סיוע בהיקפים של מיליארדים ואמר כי ישראייר קיבלה במהלך המלחמה כ־16 מיליון דולר בלבד, כפיצוי על הוצאות ביטחון, תוך הטלת מגבלות על שכר ודמי ניהול. "האמירות על מיליארדים הן פופוליסטיות ולא נכונות", אמר.

לדבריו, החברות הישראליות מתמודדות עם "משקולות" תפעוליות משמעותיות: הקצאה לא שוויונית של סלוטים בטרמינל 1, מגבלות על העסקת טייסים זרים ותלות במערך ביטחון התעופה הישראלי, שמכתיב זמני המראה ונחיתה. "אם אל על ממריאה מוקדם בבוקר, אף אחד לא יכול להמריא לפניה. אנחנו יכולים לצאת רק שעות אחר כך. אם רוצים להקים בסיס, צריך במקביל רפורמה בביטחון התעופה ותנאים זהים לכולם".

סירקיס הוסיף כי גם נתוני הרווחיות של ישראייר אינם תוצאה של הפקעת מחירים, אלא של התרחבות צי המטוסים. "וויזאייר לא פילנתרופית - והיא פועלת לפי אינטרסים עסקיים. גם אנחנו. לכן אנחנו לא נגד תחרות, אלא בעד תחרות הוגנת".

