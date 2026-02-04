ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
עובדי הייטק | בלעדי

ענקית הפינטק רמיטלי סוגרת את המרכז בישראל. העובדים פוטרו בשיחת זום

החברה, שרכשה את הסטארט־אפ הישראלי Rewire בשנת 2022, הודיעה לעובדיה בשיחת זום על סגירת פעילות המחקר והפיתוח המקומית • בין 150 ל־180 עובדים צפויים לסיים את תפקידם

מיטל וייזברג 15:00
צוות רמיטלי / צילום: אוהד כהן
צוות רמיטלי / צילום: אוהד כהן

חברת הפינטק הגלובלית רמיטלי (Remitly), הנסחרת בנאסד"ק (RELY) לפי שווי שוק של כ־2.6 מיליארד דולר, הודיעה היום בשיחת זום (ד') לעובדים בישראל על סגירת פעילות מרכז המחקר והפיתוח שלה בישראל. במרכז עבדו כ-200 עובדים, ובין 150 ל-180 מהם פוטרו, בהם עובדי הפיתוח, המוצר והשיווק. לצד זאת, גורמים מקורבים לחברה טוענים כי יישאר בישראל צוות מצומצם שמערך בכעשרות עובדים, בעיקר בתחומי המכירות והפעילות המסחרית.

במסגרת המהלך יסיים את תפקידו גם גיא קשטן, מייסד ומנכ"ל Rewire, שנרכשה על ידי רימטלי והיוותה את בסיס הפעילות שלה בישראל, ומי שמנהל את האתר של רמיטלי בישראל. רמיטלי פועלת בתחום העברות הכספים הבינלאומיות ומציעה שירותים דיגיטליים לניהול ושליחת כספים באמצעות אתר ואפליקציה, בעיקר עבור לקוחות הזקוקים לפעילות פיננסית ביותר ממדינה אחת.

Rewire נרכשה בכ-80 מיליון דולר

הפעילות של רמיטלי בישראל נשענה על רכישת הסטארט־אפ הישראלי Rewire, שהושלמה באוגוסט 2022 בעסקה בהיקף של כ־80 מיליון דולר, במזומן ובמניות. Rewire הוקמה ב־2015 על ידי גיא קשטן, סער יהלום, עדי בן דיין ואור בן עוז, ופיתחה שירותים פיננסיים ייעודיים למהגרי עבודה בישראל ובאירופה, בדגש על העברות כספים וניהול פיננסי חוצה־גבולות. לאחר הרכישה שימשה השלוחה הישראלית כמרכז פיתוח ושירות של רמיטלי, ואף הוצהר אז על כוונה להרחיב את הפעילות המקומית. עד לרכישתה גייסה Rewire כ־62 מיליון דולר, ובין משקיעיה נמנו קרנות ויולה, OurCrowd, גלילות קפיטל וגופים מוסדיים נוספים