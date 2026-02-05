כ-15 מיליון שקל בשנה: תקציב הפרסום של הלוטו עובר ידיים

1 בלעדי: התקציב של אחד המפרסמים הגדולים בארץ מחליף ידיים

תקציב פרסום הלוטו עובר ממשרד באומן בר ריבנאי, מקבוצת פובליסיס, למשרד אדלר חומסקי - שלמעשה יטפל מעתה במרבית תקציב מפעל הפיס, העומד על 60 מיליון שקל בשנה במדיה. תקציב הלוטו מוערך ב-15-18 מיליון שקל, אולם סכום זה כולל הן מדיה והן הפקה.

● זה היה קצר: סלקום מפסיקה לעבוד עם סוכנות הפרסום ID.EA

● יותר מ-8 מיליון דולר ל-30 שניות: אף אחד לא מזפזפ בפרסומות הסופרבול

במפעל הפיס, שהוא מהמפרסמים הגדולים בארץ, תקציב הפרסום בנוי על ארבעה חלקים עיקריים. מנויים ותדמית של מפעל הפיס (שני שלישים מהסכום) טופלו עד כה באדלר חומסקי, וחישגד ולוטו (שליש מהסכום) טופלו עד כה בבאומן בר ריבנאי. במרץ 2023 יצא מפעל הפיס למכרז לחמש שנים, המאפשר לו ורסטיליות בחלוקת התקציבים. כעת יישאר בידי באומן בעיקר תקציב החישגד, לצד מותג הגרלות חדש בשם 777.

נזכיר כי בחודש שעבר הודיעה שלי שמיר-קינן על עזיבת תפקיד מנכ"לית באומן בר ריבנאי, אחרי 4.5 שנים בתפקיד. היא הוחלפה על ידי שני שאול-ואנגוש, שכעת אחראית על שני משרדים - גם באומן וגם ליאו ברנט.

ממפעל הפיס נמסר בתגובה: "בהתאם לתנאי המכרז שבו זכו משרדי הפרסום אדלר חומסקי ורשבסקי ובאומן בר רבינאי, למפעל הפיס שמורה הזכות לבצע מעת לעת ובהתאם לצורך התאמות בין המותגים השונים למשרדים המטפלים בהם.

"במסגרת זו, תקציב הלוטו הועבר לטיפול אדלר, בעוד באומן ממשיכים לטפל בשוטף בתקציבים אחרים, ביניהם חישגד וכן מותג 777 שנוסף לאחרונה".

מקבוצת פובליסיס ומאדלר חומסקי לא נמסרה תגובה.

2 אמפי ראשל"צ הופך לאמפי MAX

חברת כרטיסי האשראי מקס תשקיע לפי הערכות כ-10 מיליון שקל בלייב פארק בראשון לציון, שייפתח מחדש תחת השם "אמפי MAX" בסוף החודש הבא, כך נודע לגלובס. שיתוף הפעולה המסחרי בין קופות תל אביב למקס נקבע לחמש שנים, עם אופציה להארכה.

מדובר במתחם המשתרע על פני 25,500 מ"ר, ובמסגרת המהלך יוגדלו החניונים בו ל-4,200 מקומות חנייה, במקום 2,500 כיום. בנוסף, הבמה הקבועה תורחב ל-220 מ"ר, ותצויד בקירות לד בהיקף של כ-1,000 מ"ר, וכן במערכות סאונד ותאורה חדשות. עוד יוקמו במקום מתחמי בר, עמדות מזון ושירותים חדשים, לצד שדרוג המתקנים הקיימים.

''אמפי MAX'' / הדמיה: אבי פחימה, סטודיו פורמה

האמפי ייפתח מחדש ב-27 במרץ עם הופעה של הפרויקט של רביבו וחברים. בהמשך, באפריל, יתקיימו הופעות של תיסלם, החברים של נטשה, מירי מסיקה, קרן פלס ועוד.

נבו שפיר

3 תשלומים

חברת הפינטק הישראלית april חתמה על הסכם עם ענקית התשלומים פייפאל. במסגרת המהלך, לקוחות שמחזיקים בכרטיס המאסטרקארד של פייפאל בארה"ב יוכלו להגיש דוחות מס בחינם ובמהירות באמצעות המערכת הישראלית. אפריל הוקמה ב-2021 על ידי בן בורודך ודניאל מרקוס, בין לקוחותיה כ-60 מוסדות פיננסים והיא גייסה עד היום כ-80 מיליון דולר.

דניאל מרקוס / צילום: עדי לם

4 מינויים חדשים

עופר מירן מונה למנכ"ל תחום הטכנולוגיות בקבוצת 1G, ויעמוד בראש החברה הבת Systems Computerized Hotelo.

עופר מירן / צילום: G1

חודשיים לאחר הפרידה מיונילוור והמעבר למאגנום, בחברת גלידת שטראוס מבצעים שורה של מינויים: עופרי שבו מונה לסמנכ"ל השיווק, אופיר כץ לסמנכ"ל המכירות, דיאנה שטרן למנהלת פיתוח וחדשנות, דניס פוקס מונתה לסמנכ"לית הכספים, עומרי שניידר ליועץ המשפטי וכוכב זיס לסמנכ"לית משאבי אנוש.