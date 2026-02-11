1 29 דולר לאתונה? המבצע החדש של אייר חיפה, והאותיות הקטנות

אייר חיפה השיקה מבצע חריג לטיסות מנמל התעופה הצפוני, עם מחירים שמתחילים ב־29 דולר לכיוון לאתונה, לרנקה ופאפוס. אלא שהאותיות הקטנות חשובות: המחיר תקף לכ־40 טיסות נבחרות בלבד במהלך פברואר ומרץ, לזמן מוגבל ובכפוף לזמינות.

בנוסף, לא מדובר בכרטיסי הלוך ושוב ב־60 דולר. מחירי הלוך ושוב מתחילים ב־78 דולר לקפריסין וב־128 דולר ליוון. בפועל, הכרטיסים מתומחרים החל מ־29 דולר בכיוון אחד ו־49 דולר בכיוון חזור.

הטיסות יוצאות מנמל התעופה חיפה, מה שמייתר עבור תושבי הצפון את הנסיעה לנתב"ג ומאפשר תהליך יציאה קצר יחסית. הכרטיסים נמכרים במתכונת הכוללת אפשרות לשינוי או ביטול עד 24 שעות לפני ההמראה, בתמורה לקרדיט עתידי, וכן תיק יד ללא תשלום. שירותים נוספים כרוכים בתשלום: הוספת מזוודה לבטן המטוס תעלה החל מ־49 דולר לכיוון, ואילו טרולי במשקל יתומחר החל מ־29 דולר לכיוון.

2 תערוכת הקמעונאות הגדולה בעולם

משלחת של סטארט־אפים ישראלים יוצאת לראשונה אל התערוכה המובילה בעולם בטכנולוגיות בתחום הקמעונאות, EuroShop. המשלחת כוללת עשרות קמעונאים, אנשי דיגיטל ואיקומרס ומנהלי סטארט־אפים ישראליים. התערוכה מתקיימת אחת לשלוש שנים בגרמניה, ואליה מגיעים כ־80 אלף מבקרים מ־141 מדינות.

תערוכת EuroShop / צילום: Shutterstock

3 תיירות

משרד התיירות, המשרד להגנת הסביבה, המנהל האזרחי ורשות הטבע והגנים חנכו לאחר שיפוצים את קצר אל־יהוד - מעברות הירדן, אתר הטבילה השלישי בחשיבותו לנצרות בישראל. האתר עבר שיפוץ נרחב השקעה של 25 מיליון שקל, וכללו פיתוח תשתיות חיצוני: כבישים, מגרשי חניה וגינון, מרכז שירות חדש, פרגולה לתפילות ועוד.

קצר אל־יהוד - מעברות הירדן / צילום: שי אייזקס, רשות הטבע והגנים

4 שיקום הצפון

גרעין של 40 סטודנטים עבר לכפר החדש של עמותת איילים במטולה. העמותה פועלת לחיזוק ההתיישבות בפריפריה, מסייעת בשיקום המושבה והסביבה שנפגעה במהלך מלחמת חרבות ברזל. הכפר החדש של איילים במטולה הצטרף לכפר שהוקם לאחרונה בקרית שמונה, שבו חיים 20 סטודנטים שעברו אליו לפני קרוב לשנה.

הכפר החדש של עמותת איילים במטולה / צילום: באדיבות איילים

5 מינויים חדשים

משרד עוה"ד אגמון עם טולצ'ינסקי הודיע על שורת שותפים חדשים: עו"ד מרים שדה פישר, עו"ד אלון נהיר, עו"ד לירז כהנא, ועו"ד שירה אפרתי; רו"ח אלי משה מונה לשותף בקבוצת קרנות הנדל"ן. בשנים האחרונות הוביל את מחלקת קשרי המשקיעים של הקבוצה; שחף שבתאי, שף המסעדות פופ אנד פופ, מונה לשף של ארקיע.

עו''ד מרים שדה פישר / צילום: יורם רשף