250 דולר לטיסה: כך מנסה כאל למנוע נטישת לקוחות

כאל מתכננת את היום שאחרי אובדן מועדון הנוסע המתמיד של אל על לטובת ישראכרט. החברה נערכת להשיק מועדון לקוחות חדש בשם FlyAll, שיכלול בין היתר כרטיס אשראי חדש שיחליף את פלייקארד שאיבדה.

לגלובס נודע כי במסגרת ההשקה, צפויה כאל להציע הטבת הצטרפות בשווי 250 דולר למימוש בטיסות ובמלונות ללקוחות שיצטרפו למועדון, לרבות לקוחות קיימים שהחזיקו עד כה בפלייקארד. המהלך הוא חלק מניסיון לשמר את מחזיקי כרטיס פלייקארד, לאחר שאל על החליטה להעביר את שיתוף הפעולה עם המועדון לישראכרט.

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ההטבה תינתן בכפוף לביצוע עסקאות בכרטיס, ותהיה זמינה לעשרים אלף הלקוחות הראשונים שיצטרפו למועדון החדש או עד 30 ביוני 2026, המוקדם מביניהם. עם זאת, בכאל טרם פרסמו מהו היקף העסקאות הנדרש לצורך קבלת ההטבה.

עוד בהצעת הערך שלה: המעבר למועדון החדש אינו דורש החלפת כרטיס. המספר, הקוד הסודי, מסגרת האשראי, הוראות הקבע ופריסות התשלומים נשארים ללא שינוי עבור הלקוחות שהחזיקו בפלייקארד ויבחרו להישאר עם כאל. למעשה, מעין טייס אוטומטי שיחסוך בירוקרטיה ללקוחות.

לא רק אל על

בכאל מנסים כעת להציע ללקוחות הקיימים חלופה שתנתק את ההטבה מחברת תעופה אחת. לפי ההצעה, FlyAll תעניק בשנה הראשונה החזר קאשבק של 1% על עסקאות רגילות, ובמסלול הפרימיום 1.2%. מהשנה השנייה שיעור ההחזר יורד ל-0.75% במסלול הרגיל ול-1% במסלול הפרימיום. את הכסף שנצבר ניתן יהיה לממש באתר FlyAll לטיסות בכל חברות התעופה ולמלונות ברחבי העולם, ובכאל מדגישים כי המימוש כולל גם את אל על, ארקיע וישראייר.

בנוסף מוצע פטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה, בכפוף לביצוע עסקאות בסכום של שקל אחד לפחות בחודש, והטבת עמלת מט"ח של 1% בשנה הראשונה ללקוחות מאסטרקארד משולב דיינרס.

עבור חברת האשראי, מדובר במהלך הגנתי אך גם תחרותי, בזמן שהחברה מאבדת את הנכס המרכזי שסיפק לה במשך שנים יתרון בשוק כרטיסי האשראי התיירותיים, ומנסה להפוך את המשבר להזדמנות לבניית מועדון עצמאי. עבור הצרכנים, המשמעות היא תקופת ביניים שבה חברות האשראי מנסות לשכנע אותם לבחור בין הכרטיסים הצוברים. זאת ככל הנראה אחת הסיבות המרכזיות לשורת ההטבות שמציע כאל בשנה הראשונה, אשר חלקן יפוגו וחלקן יקוצצו בהמשך.

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