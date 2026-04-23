האם מטבע נוסף "יחליף קידומת" בקרוב מול השקל?

אחרי שהדולר עשה היסטוריה וחצה את רף ה-3 שקלים כלפי מטה, ייתכן שהשקל נמצא בדרך לשיאים חדשים גם מול מטבעות נוספים. כזה למשל הוא המטבע הבריטי. הלירה שטרלינג (ליש"ט), או הפאונד, שנחלש מול השקל בשנה האחרונה ב-18% ונסחר כעת תמורת 4.04 שקלים.

ייתכן שגם הוא יחליף בקרוב קידומת וייסחר תמורת פחות מ-4 שקלים לפאונד, כך לפחות מעריכים בחברת הביטוח הראל. שם מציינים בערוץ הטלגרם כי "השבוע עוד מטבע צפוי להחליף קידומת: ניצחון של השקל" ומזכירים כי "בתחילת שנות ה-2000 מי שרצה לטוס ללונדון זוכר מציאות אחרת לגמרי. הפאונד נסק לערכים מטורפים של מעל ל-8 שקלים... השקל נראה אז חלש ופגיע מול המטבע הבריטי הגאה".

כעת זו הרמה הנמוכה ביותר של המטבע הבריטי מאז שנת 2022. אם שערו היציג ייחלש מתחת ל-3.7567 שקלים זו תהיה הרמה הנמוכה ביותר שלו מאז תחילת שנות ה-90. בהראל מוסיפים בהתלהבות כי "זה לא קרה במקרה, זה קרה כי הפכנו למעצמת הייטק, כי למדנו לנהל כלכלה אחראית וכי השקל הפך לאחד המטבעות החזקים בעולם. מנקודת פתיחה של תלות מוחלטת בבריטים (בזמן הקמת המדינה, נ"א), דרך שפל של 8 שקלים לפאונד, הגענו לעוצמה שאי אפשר להתעלם ממנה".

מנגד, דרור זק״ש, מנהל היחידה ליעוץ לחברות במטח בבנק הבינלאומי, פחות מתרגש וטוען שזה פחות מהותי שכן, "רוב המסחר הישראלי הוא בדולר וביורו, לכן המסחר והשערים של השקל/סטרלינג פחות משמעותי. אבל זה כמובן מקשה על היצואנים שמייצאים לאנגליה".

גם בנק ישראל קונה ליש"ט

אלא שלא בטוח שבבנק ישראל מסכימים עם זק"ש. לא רבים יודעים אך בתוך יתרות המט"ח העצומות שמחזיק בנק ישראל (כ-230 מיליארד דולר), מסתתר גם לא מעט פאונד בריטי. לפי בנק ישראל, כ-5% מיתרות המט"ח שלו בסוף שנת 2025 הן לירה שטרלינג, שהם כ-40 מיליארד שקל. בנק ישראל מחזיק ביתרות הללו גם כדי להשתמש בהן לעיתים אם יש צורך במיתון תנודות בשער החליפין.

מוטי אזולאי, מנהל דסק מט"ח ונגזרים במגדל ביטוח ופיננסים מציין כי הפעם הקודמת שהליש"ט נחלש כך מול השקל קרה בזמן הכהונה הקצרה של ממשלתה של ליז טראס כאשר אז זה קרה "בשל הבעיות הפוליטיות באי הבריטי, ובעיקר מהחשש מאי יציבות פיננסית. מאז הפאונד התאושש בעולם אך עדיין נמוך היסטורית".

לדבריו, הסיבה לכך היא ש"הצמיחה באי הבריטי נמוכה יחסית ומנגד האינפלציה מרימה ראש שוב, ל-3.3% בשנה האחרונה ושיעור האבטלה מטפס ל-5% ויותר. השוק חושש מהמשך עלייה של האינפלציה בשל המשבר במזרח התיכון ואף עבר לתמחר בבריטניה העלאות ריבית השנה ובתחילת 2027, קצת יותר מ-2 העלאות ריבית, כאשר בתחילת השנה השוק עוד ציפה לקצת יותר מהורדת ריבית אחת באי. בנוסף, החלטת ריבית 'יונית' נרשמה בתחילת השנה, כאשר רוב דחוק הצביע על הותרת הריבית ללא שינוי, עם תחזיות צמיחה ואינפלציה שעודכנו כלפי מטה. חוסר היציבות הפוליטית מוסיף להעיב על ביצועי המטבע גם בחודשים האחרונים"