ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה בכ-50 מיליון דולר: גט מוכרת את פעילות המוניות בלונדון לליפט
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
lyft

בכ-50 מיליון דולר: גט מוכרת את פעילות המוניות בלונדון לליפט

אפליקציית הנסיעות האמריקאית רוכשת את פעילות המוניות של גט בלונדון • בכך, למעשה, גט מסיימת את דרכה בחו"ל, לאחר שלפני מספר שנים סגרה את הפעילות ברוסיה • ליפט, מנגד, מרחיבה בימים אלו את פעילותה מעבר לים

אסף גלעד 16:07
get taxi גט טקסי / צילום: יח''צ
אפליקציית הנסיעות האמריקאית ליפט (Lyft) רוכשת את פעילות המוניות של גט (Gett) בלונדון, בסכום שמוערך בכ-50 מיליון דולר, במה שמביא לסיומו את דרכה של החברה מחוץ לישראל. גט פעלה לאחר הקמתה בידי היזם שחר וייסר (כיום דייב וייסר) ברוסיה, בריטניה ובישראל - אלא שלאחר פלישת רוסיה לאוקראינה, נסגרה הפעילות הרוסית שלה והכוונות להנפיק את החברה נגנזו. באוגוסט האחרון נמכרה גט לקבוצת משקיעים הכוללת את לאומי פרטנרס, מיטב, מזרחי טפחות, הפניקס וקלירמרק קפיטל בתמורה ל- 188 מיליון דולר, אך נראה שבקבוצת הרכישה רואים את החברה בעיקר כנכס ישראלי.

ליפט, שמוכרת בתור המתחרה האמריקאית של אובר בשוק אפליקציות הזמנת הנסיעות, מרחיבה בימים אלה את פעילותה מעבר לים. זאת, בין השאר, באמצעות רכישת אפליקציית Freenow, גם היא אפליקציית נסיעות בריטית, שנקנתה בשנה שעברה בתמורה ל- 234 מיליון דולר, לפי PitchBook.

בשלב זה, מנויי גט יוכלו להמשיך ולהשתמש ברחבי בריטניה באפליקציה המקורית, אך משתמשי ליפט צפויים להצטרף אליהם בהמשך מתוך האפליקציה האמריקאית. ב-2019 חתמה גט על הסכם שותפות עם ליפט כך שמנויי האפליקציה יכולים להזמין נסיעות בליפט בארה"ב וקנדה, אך זו בוטלה לפני מספר שנים.

מגט לא נמסרה תגובה.