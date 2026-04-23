בכ-50 מיליון דולר: גט מוכרת את פעילות המוניות בלונדון לליפט

אפליקציית הנסיעות האמריקאית ליפט (Lyft) רוכשת את פעילות המוניות של גט (Gett) בלונדון, בסכום שמוערך בכ-50 מיליון דולר, במה שמביא לסיומו את דרכה של החברה מחוץ לישראל. גט פעלה לאחר הקמתה בידי היזם שחר וייסר (כיום דייב וייסר) ברוסיה, בריטניה ובישראל - אלא שלאחר פלישת רוסיה לאוקראינה, נסגרה הפעילות הרוסית שלה והכוונות להנפיק את החברה נגנזו. באוגוסט האחרון נמכרה גט לקבוצת משקיעים הכוללת את לאומי פרטנרס, מיטב, מזרחי טפחות, הפניקס וקלירמרק קפיטל בתמורה ל- 188 מיליון דולר, אך נראה שבקבוצת הרכישה רואים את החברה בעיקר כנכס ישראלי.

ליפט, שמוכרת בתור המתחרה האמריקאית של אובר בשוק אפליקציות הזמנת הנסיעות, מרחיבה בימים אלה את פעילותה מעבר לים. זאת, בין השאר, באמצעות רכישת אפליקציית Freenow, גם היא אפליקציית נסיעות בריטית, שנקנתה בשנה שעברה בתמורה ל- 234 מיליון דולר, לפי PitchBook.

בשלב זה, מנויי גט יוכלו להמשיך ולהשתמש ברחבי בריטניה באפליקציה המקורית, אך משתמשי ליפט צפויים להצטרף אליהם בהמשך מתוך האפליקציה האמריקאית. ב-2019 חתמה גט על הסכם שותפות עם ליפט כך שמנויי האפליקציה יכולים להזמין נסיעות בליפט בארה"ב וקנדה, אך זו בוטלה לפני מספר שנים.

מגט לא נמסרה תגובה.