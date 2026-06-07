פחות מחודש חלף מאז הנפיקה חברת השבבים סרבראס (Cerebras) את מניותיה בנאסד"ק, במה שהפכה להנפקה הגדולה ביותר של השנה עד כה. מי שתויגה כ"מתחרה של אנבידיה" גייסה כ־5.5 מיליארד דולר לפי שווי של 40 מיליארד דולר, גבוה מטווח המחירים שחזו להנפקה. בשלב מסוים ביום המסחר הראשון אף עלה מחיר המניה ב־100%, אך בהמשך היא נחלשה ונכון להיום נסחרת סרבראס בשווי של 47 מיליארד דולר.

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בראיון לגלובס מספר הישראלי חגי לופסקו, סגן נשיא בכיר בתחומי הענן והאינפרנס (היסק, השלב המתקדם אחרי אימון מודל השפה), כי "היה מאוד מרגש להיות שם בנאסד"ק, להיות חלק מהרגע הזה". לדבריו, "כולנו הבנו שהחברה על מסלול מאוד חיובי, וראינו את ההנפקה כאבן דרך חשובה למדי. היה מאוד נחמד לראות את הביקוש למניה בשוק, זה פידבק מצוין בשבילנו שאנחנו מתקדמים בכיוון הנכון. נחמד לראות שמשקיעים מבינים את זה, ומהמרים עלינו. זה אפשר לנו לגייס סכום משמעותי בשביל המשך הגדילה. יש לנו שאיפות מאוד אגרסיביות".

חגי לופסקו אישי: נשוי ואב לשני ילדים (47), גר ב־13 השנה האחרונות בסן פרנסיסקו, קליפורניה מקצועי: סגן נשיא בכיר לאינפרנס וענן בסרבראס. שימש בעבר במגוון תפקידים באמזון, מטא ו־MosaicML; בעל תואר ראשון במדעי המחשב בבן גוריון, ותואר שני במדעי המחשב באונ' ת"א עוד משהו: בתיכון היה חבר בלהקת רוק כבד, שהקליטה כמה שירים

ייתכן שההנפקה המוצלחת מהווה איתות לכך שהשוק משווע לתחרות לאנבידיה, שמובילה ללא עוררין את השוק, אך לופסקו מדגיש כי "זה איתות מהשוק שהמשקיעים מבינים שהתחום גדול כבר היום והוא מתרחב. זה גם אומר שיש מקום ליותר משחקן משמעותי אחד, ותחרות זה דבר טוב לכולם - כולל ללקוחות, ודוחף את התעשייה קדימה". הוא מציין כי "הייתי לקוח של אנבידיה הרבה שנים, אני מעריך את החברה והטכנולוגיה, אבל ברור שבשוק כזה גדול ומשמעותי יש מקום למספר שחקנים שלכל אחד היכולות, ההתמחות והחוזקה שלו".

על ענן בעמק הסיליקון

לופסקו (47) גדל במושב בחבל לכיש ולמד לתואר ראשון ושני במדעי המחשב. כיום הוא מתגורר בסן פרנסיסקו, קליפורניה, עם אשתו ושני ילדיו: "הגעתי לעמק הסיליקון עם המשפחה ב־2014, כשאמזון גייסה אותי להצטרף למרכז הפיתוח שלהם בסן פרנסיסקו", הוא מספר. "זה היה מעבר לא פשוט. תרבות העבודה בארה"ב שונה מישראל, אין תמיכה קרובה של משפחה וחברים, ויוקר המחיה גבוה אפילו בהשוואה לישראל. זה ממש לבנות את הכול מאפס בגיל 35, שזה כבר אמצע הקריירה".

אז מדוע לעבור?

"עם כל הקשיים, עבודה בעמק הסיליקון הייתה מבחינתי סוג של שאיפה עוד מהימים שהייתי סטודנט. זה המקום שבו הומצאו הטכנולוגיות הכי חשובות ב־50 שנה האחרונות, ובו התחילו רוב חברות הטק המובילות. מאוד רציתי לחוות את זה, ולמזלי אשתי ענבל שיתפה פעולה", הוא אומר בנימה מחויכת.

הוא גויס לחטיבת הענן של אמזון, בה עזר לבנות את אחד השירותים הראשונים של למידת מכונה, מה שנקרא היום בינה מלאכותית. לאחר מכן עבר למטא ובהמשך כסמנכ"ל פיתוח לסטארט־אפ קטן בשם MosaicML, שלימים נמכר ב־1.3 מיליארד דולר, בו הוביל את תחום הבינה המלאכותית (AI). בשנת 2024 הצטרף לסרבראס, שהוקמה לפני כעשור על ידי אנדרו פלדמן (הנשיא ומנכ"ל החברה), ושם הוא מוביל כאמור את תחומי הענן וה־Inference (שלב ההיסק, שבו מודלי AI שכבר אומנו, משמשים להפעלת שירותים ויישומים בפועל).

סרבראס היא אחת השחקניות המדוברות ביותר בעולם החומרה ל־AI, וכאמור מנסה לאתגר את הדומיננטיות של אנבידיה בתחום. בשנים האחרונות, עם התרחבות מהפכת ה־AI, כשעיקר המשקל בעיבוד בינה מלאכותית עובר ממשימות אימון ליישום מודלים והיסק, זוכה השבב של החברה לעניין מיוחד.

לופסקו מרים שבב של סרבראס בזמן שהוא מדבר, וזה נראה כמו מגש פיצה אישי: "אנחנו מביאים חומרה שהיא ייחודית", הוא אומר. "צריך להבין שבגלל שמודלי AI הם גדולים ותובעניים מבחינה חישובית, הצ'יפים הללו מותקנים ומחוברים עם תקשורת ברוחב פס גבוה. זה מה שמלאנוקס הישראלית, שנרכשה על ידי אנבידיה, עשתה ומה שמהווה תשתית קריטית אצל אנבידיה". הגישה של סרבראס שונה משל שאר התעשייה, כשבמקום לייצר שבבים קטנים ולחבר אלפים מהם יחד בתוך שרתי ענק, היא מייצרת שבב גדול על פיסת סיליקון אחת.

שבב ה־AI של סרבראס נחשב לגדול בעולם, והוא בנוי מפרוסת סיליקון המפורקת לשבבים המורכבים אלה על אלה, מחוברים בחוטי תקשורת מהירה ומאפשרים מהירויות עיבוד ומחשוב - ששבב אחד של אנבידיה אינו מסוגל לספק. המשמעות היא שמהירות העברת הנתונים והזיכרון תהיה מהירה משמעותית, ולדברי החברה יכולות ההיסק (אינפרנס) שלה מהירות פי 10 עד 15 מאלה של רכיבי ה־GPU מבית אנבידיה.

"בחברה זיהו את ההזדמנות עם הבינה המלאכותית", מספר לופסקו. "מאוד מוקדם, כבר לפני עשור, היה ברור להם שהנושא מתחיל לתפוס תאוצה והייתה להם אבחנה שהחומרה שעליה מריצים AI לא תוכננה עבורה. לאחר שזיהו בחברה את תחום ההיסק ככזה שגדל ויש להם יתרון תחרותי בו, הם גייסו אותי". בין היתר אחראי התחום שתחת ניהולו על עסקאות עם מעל ל־10 חברות בולטות בענף דוגמת OpenAI, אמזון, Block של ג'ק דורסי ונוספות, שנמנות עם לקוחות החברה.

מתשקיף ההנפקה עולה כי בשנת 2025 צמחו הכנסות סרבראס ב־75% לכ־510 מיליון דולר, כש־70% מהן מגיעות מתחום החומרה, עם רווחיות גולמית של 43%. היתר מתחום הענן ושירותים אחרים, עם רווחיות גולמית של כ־30%. החברה מעמק הסיליקון העסיקה 708 עובדים בסוף 2025, מרביתם בארה"ב.

מתקדמים משלב האימון

לופסקו מספר כי כשהחל לעסוק בתחומי ה־AI, "אימון המודלים קיבל את הדגש המשמעותי ויכולות ההיסק לא היו משמעותיות. רוב ההשקעה הייתה בפיתוח המודלים ולא היו הרבה אפליקציות. עכשיו זה משתנה דרמטית, אנשים קלטו מה הטכנולוגיה הזו מאפשרת והמודלים הרבה יותר אינטליגנטיים. התוצאה לדעתי היא שיש ביקוש גובר להיסק, כשאנו רק מגרדים את פני השטח". לדבריו, "האפליקציות הכי יעילות בתחום הבינה כיום הן יכולות התכנות של מודלי השפה, שהם לחלוטין 'קילר אפליקיישן', וזו רק ההתחלה".

הנפקת Cerebras / צילום: Nasdaq, Inc./ Vanja Savic

אחד היתרונות המרכזיים של אנבידיה בשוק, הוא שהיא לא רק סיפקה שבב חזק במיוחד ויעיל, אלא גם אקוסיסטם - מערכת הפעלה בשם CUDA, שלמעשה ייצרה שפה בשוק שכולם היו צריכים לאמץ ולפעול לפיה. לשאלה איך בסרבראס מתמודדים עם כך, השיב לופסקו כי "קודה משמעותית יותר בעולם של אימון מודלים. באינפרנס היא לחלוטין לא רלוונטית, אף אחד לא משתמש בקודה בשביל ההיסק. אף לקוח שלי מעולם לא שאל 'האם אתה תומך במערכת ההפעלה קודה של אנבידיה?'. מה שמעניין אותם זה המהירות, ואיזה מודלים תומכים בצרכים שלהם".

ב־OpenAI נפל האסימון

התחום השני שעליו אחראי לופסקו בסרבראס הוא תחום הענן, והוא שהוביל בסופו של דבר לעסקת הענק עם OpenAI, בהיקף 20 מיליארד דולר. "תחום הענן מאוד משמעותי מבחינת סרבראס. כל מפתח יכול להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, להירשם ולקבל גישה ל־API (ספריות קוד, פקודות ופונקציות שמתכנתים יכולים להשתמש מבלי לכתוב בעצמם, נ"ט) שלנו דרך הענן", מספר לופסקו.

"כך עשינו דמוקרטיזציה לטכנולוגיה, והיום יש בערך 500 אלף מפתחים שמשתמשים בענן שלנו. הרבה מהם סטודנטים או סתם חובבים, ויש גם יזמים. הענן מילא תפקיד מאוד חשוב בלסייע לאנשים להבין את הטכנולוגיה הזו, ולנו - לנצח עם לקוחות כמו OpenAI ואמזון".

איך זה קרה?

"ברגע שהשקנו את המוצר, לאט־לאט התחלנו לזכות בלקוחות מסקיילים הולכים וגדלים. בגלל שתחום Coding Agents (מערכות AI אוטונומיות שנועדו לתכנן, לכתוב ולאתר באגים בתכנות, עם התערבות אנושית מינימלית, נ"ט) הוא מאוד חם כיום, והמהירות שלנו סיפקה יתרון משמעותי, הרי שגם סטארט־אפים רבים יותר שבונים Coding Agents התחילו להשתמש בנו".

גם משקיע קיבוצניק לשעבר: הקשר הישראלי של סרבראס הנפקת סרבראס בנאסד"ק חשפה כי מלבד סגן הנשיא לופסקו, ישנו ישראלי בכיר נוסף בחברה, ה־CISO (מנהל אבטחת מידע ראשי) נאור פנסו. לאחר שירות בחיל המודיעין בצה"ל, שימש פנסו במגוון תפקידים בכירים בעולם הסייבר הישראלי ובעמק הסיליקון, בחברות כמו אמדוקס, אורבוטק ו־FICO. בסרבראס הוא מוביל את תחום הסייבר מול לקוחות בעלי דרישות אבטחה מהמחמירות בעולם. הוא למעשה זה שאחראי על החיבור בין אבטחה, מוצר, תשתיות, לקוחות ודרישות רגולטוריות. מעבר לכך, פנסו הוא משקיע אנג'ל, מנטור בארגונים, יועץ לסטארט־אפים וחוקר אבטחה בתחום הסייבר. בכך לא מסתכם הקשר הישראלי של סרבראס, שמייסדה, אנדרו פלדמן, מתואר כ"יהודי שגם דובר כמה מילים בעברית והתנדב בעברו בקיבוץ". אחד המרוויחים הגדולים מהנפקת החברה הוא ליאור סוסן (42), בן קיבוץ אשדות יעקב, המנהל את קרן ההון סיכון האמריקאית אקליפס קפיטל (Eclipse Capital). סוסן זיהה את הפוטנציאל של סרבראס לפני כעשור, והוביל את סיבוב הגיוס הראשון כשהחברה הייתה שווה 60 מיליון דולר בלבד, ומאז הוא משמש כחבר דירקטוריון בחברה. כיום מחזיקה קרן אקליפס ב־6.2% ממניות סרבראס, נתח ששוויו עומד כעת על 2.9 מיליארד דולר - פי 20 מהשקעתה בחברה. סוסן, המתואר כבוגר אחת היחידות המיוחדות בצה"ל, מנהל מאז 2015 את אקליפס, המנהלת 10 מיליארד דולר. משקיע ישראלי בולט נוסף בסרבראס הוא דדי פרלמוטר, לשעבר הישראלי הבכיר ביותר באינטל העולמית, שפרש ממנה לפני יותר מעשור. כיום משמש פרלמוטר כמשקיע אנג'ל בחברות, ובשנים האחרונות שימש כראש הצוות הממשלתי להגדלת ההון האנושי בהייטק הישראלי. פרלמוטר הצטרף כמשקיע לסרבראס ב־2018, כששוויה היה 80 מיליון דולר בלבד, בסבב בו השתתפו משקיעים פרטיים רבים, דוגמת מנכ"ל אינטל הנוכחי ליפ־בו טאן ומייסדי OpenAI איליה סוצקבר וסם אלטמן. קראו עוד

לופסקו מוסיף כי "גם OpenAI הבחינו בנו וראו שהמתחרים שלהם משתמשים בנו ויש פה יתרון משמעותי, והחליטו שהם גם רוצים להשתמש בענן שלנו כדי להפעיל את שירות ה־Coding Agents שלהם. האפליקציה שלהם מדהימה, אגב, אני משתמש בה הרבה".

אחת הביקורות שמושמעות כלפי החברה היא בדבר מאגר לקוחות נמוך והסתמכות רבה על איחוד האמירויות.

"יש מאות ארגונים שהם לקוחות שלנו היום, ואני לא חושב שהמספר קטן. זה נכון שיש לנו מספר קטן של לקוחות מאוד גדולים, ואחד מהגדולים היא G42 מאיחוד האמירויות. שם הבינו את הפוטנציאל בטכנולוגיה של סרבראס בשלב מאוד מוקדם ורכשו די הרבה מערכות חומרה. הם היו הלקוח הכי גדול שלנו מבחינת הכנסות עד שנסגרה העסקה עם OpenAI".

העסקה הזו עם OpenAI - שהפכה אותה ללקוח הגדול ביותר כיום של סרבראס, היא גם אחת העסקאות הכי גדולות בהיסטוריה של עמק הסיליקון - 750 מגוואט כוח מחשוב. "זה גבוה יותר מצריכת החשמל של תל אביב, ובערך צריכת החשמל של סן פרנסיסקו", מציין לופסקו, ומוסיף כי "נכון שהיה נחמד אם ההכנסות היו מתפלגות באופן שווה בין אלפי לקוחות, אבל זו לא בעיה מהותית שיש לך כמה לקוחות מאוד מאוד גדולים, וזה גם קצת הטבע של התחום הזה: מספר קטן של לקוחות, שחקנים מאוד מאוד גדולים שמבצעים השקעות ענקיות".

ישראל צריכה להתעורר

יש לסרבראס תוכניות להקים מרכז פיתוח פה בישראל?

"כרגע אין תוכניות כאלה. אני חושב שהטאלנט בישראל הוא באמת מהשורה הראשונה, ואני אישית כמובן מאוד אשמח אם תהיה איזו הזדמנות כזאת בהמשך. יש הרבה חברות ענק שמכירות בכך שקורה בישראל תהליך מאוד משמעותי ומקימות בה מרכזי פיתוח, למרות ששער הדולר הנוכחי לא מעודד לכך".

ומה הטיפ שלך למדינה?

"הייתי רוצה לראות יותר טאלנטים בתחום הבינה המלאכותית. אני חושב שישראל ברמת המדינה צריכה לתת יותר תשומת לב לפיתוח הטאלנט והתשתיות בתחום ה־AI. אני לא רואה שעושים את זה מספיק. זה שישראל הצליחה מאוד בתחום הסייבר, לא אומר שצריך לצפות שזה ישוכפל לתחום AI, כי הוא תחום שונה. יש בו יותר חשיבות למחקר אקדמי ולהשקעה בתשתיות. במדינות אחרות, כמו למשל השכנים שלכם באיחוד האמירויות, עושים השקעות מאוד אסטרטגיות בדיוק בתחומים האלה. בישראל פחות רואים את זה".

לסיום הראיון, לופסקו אומר כי "בתור חברה שעושה משהו מאוד חדשני, צריך הרבה סבלנות לספר את הסיפור שלך עד שאנשים מתחילים להבין אותו, כי זה לוקח זמן. אנחנו דיברנו על החשיבות של אינפרנס והמהירות שלו עד שזכינו בעסקאות עם חברות כמו אמזון ו־OpenAI שנפל להם האסימון בהקשר זה".

עם זאת, הוא מודע לכך ש"יש הרבה פחד סביב ה־AI, מהחשש שעלול להיעשות שימוש שלילי בטכנולוגיה הזאת. בסופו של דבר זה תלוי בעיקר בבני אדם שמפעילים אותה, ואני מאמין מאוד גדול בפוטנציאל של ה־AI לשפר את החיים של אנשים בעולם".