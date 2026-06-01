מנכ"ל אנבידיה: "בינה מלאכותית תצמצם משרות? זו שטות מוחלטת"

מנכ"ל ומייסד חברת אנבידיה , ג'נסן הואנג, עלה לבמה בכנס המחשוב קומפיוטקס (Computex) בטייוואן כשהוא לבוש בשחור ובז'קט העור המזוהה עמו, ופתח את דבריו בהתייחסות למעמדה של המדינה המארחת: "טאיפיי הבירה היא המקום שבו הכל מתחיל- מדינה שהיא שרשרת ערך שלמה של ייצור (שבבים ועד מחשבים ורובוטים - א"ג).

הואנג פתח את נאומו בסברה לפיה הבינה המלאכותית גורמת לקיצוץ משרות ולפיטורים. "אנשים מדברים על הורדת מספר המשרות, זה שטויות, כי חברות שוכרות יותר מהנדסים שיפיקו יותר. חברות מבינות שמפתחי תוכנה מגדילים את הפריון עם AI ושוכרים יותר מהנדסים. יחידת העיבוד הבסיסית לבינה מלאכותית - אסימונים (טוקנים) - הוא עניין רווחי ונמצא בביקוש גבוה. עם 30 מיליון מתכנתים שמתפרנסים מפיתוח תוכנה, ה-AI מגדיל את התפוקה שלהם מ-3 טריליון דולר ל-9 טריליון, וזה מסביר את העלייה במספר המשרות. זו הסיבה שבגללה אתם עסוקים יותר, זו הסיבה שהמנייה שלכם ככל הנראה עולה".

בהמשך נאומו העלה הואנג על נס את סוכני ה-AI - אותם הוא מכנה כ"תוכנות" החדשות, תוכנות הבנויות ממודלי שפה, כלי פיתוח וזיכרון המאפשרות לבצע משימות כמו אנושיות כמו פיתוח קוד או ניתוח מידע. עידן הסוכנים מביא עמו צורך גדול יותר במעבדי ליבה ולא רק מעבדים גרפיים, לחישוב משימות פשוטות יותר. הואנג הציג את שבב ה"וורה", מעבד הליבה של אנבידיה הצמוד בדרך כלל למעבד הגרפי החדש "רובין".

בשבוע הקרוב צפויים הואנג, לצד מנכ"ל אינטל ליפ בו טאן, מנכ"ל מארוול מט מרפי ומנכ"ל קוואלקום כריסטיאנו אמון להשיק שבבים חדשים סביב מהפכת ההסקה.

***גילוי מלא: הכותב הוא אורח של TAITRA - ארגון לקידום סחר החוץ של טייוואן שעומד מאחורי כנס המחשוב קומפיוטקס