כל מי שמודאג מכך שהבינה המלאכותית תחליף אותו צריך לקחת נשימה עמוקה - לפחות לפי הכלכלן הראשי של חברת ההשקעות אפולו (Apollo Global Management).

בפוסט שפרסם בבלוג שלו ביום שישי האחרון, אמר הכלכלן הראשי טורסטן סלוק, כי ישנן "אפס ראיות לאובדן משרות בגלל AI", תוך שהוא מסתמך על דוח התעסוקה הלאומי של ADP (אחד מדוחות התעסוקה החשובים בארה״ב).

לדבריו, במקום לפטר, חברות דווקא מגייסות מועמדים בעלי מיומנויות בתחום ה-AI. ״חברות רבות מגייסות מומחי הטמעת AI, ובניית מרכזי הנתונים מה שלוחץ כלפי מעלה על שכרם של מומחי AI ושל מחירי מוליכים למחצה, ציוד ואנרגיה," אמר סלוק. "השורה התחתונה היא שבום ההשקעות ב-AI מניע גם תעסוקה וגם אינפלציה".

סלוק חזר על אותה עמדה בפוסט מאפריל, וכתב כי "תשומות זולות יותר אינן מכווצות תעשיות. במקום זאת, AI צפוי להגדיל גם פרודוקטיביות וגם תעסוקה".

החשש ש-AI יחסל את שוק העבודה נפוץ מאוד, ומוזן בין היתר על ידי מי שמפתחים את הטכנולוגיה עצמה. בעוד שמנכ"ל Anthropic דריו אמודיי ומנכ"ל OpenAI סם אלטמן שינו לאחרונה מעט את הטון שלהם לקראת הנפקות אפשריות, שניהם הזהירו במשך שנים כי AI עלול לשנות באופן דרמטי קטגוריות שלמות של משרות. אמודיי אף אמר בשנה שעברה כי AI עלול למחוק חצי ממשרות הכניסה בתחומי הצווארון הלבן.

הניתוח של סלוק זכה להדהוד בקרב גורמים בכירים כולל מנכ"ל Box אהרון לוי, מנכ"ל Dell מייקל דל, וראש תחום ה-AI והקריפטו בבית הלבן דייוויד סאקס, שהסכימו עם עמדתו בפוסטים ברשת X בסוף השבוע. גם דייוויד סולומון, מנכ"ל גולדמן זאקס, הציג טיעון דומה במאמר דעה שפרסם בשבוע שעבר.

סקר של EY בקרב 240 מנכ"לים בתחום השירותים הפיננסיים מצא כי כ-60% סבורים שהשקעה ב-AI תשמור על מספר העובדים שלהם או אף תגדיל אותו בשנת 2026.

עם זאת, הגישות האופטימיות הללו נראות כסותרות את המציאות האחרונה. לפחות תריסר חברות גדולות בארה״ב ציינו את ה-AI כגורם לפיטורים השנה. בפברואר השנה הכריז מנכ"ל Block ג’ק דורסי שהחברה תפטר אלפים

"אנחנו כבר רואים שכלי האינטליגנציה שאנחנו יוצרים ומשתמשים בהם, יחד עם צוותים קטנים ושטוחים יותר, מאפשרים דרך עבודה חדשה שמשנה באופן מהותי את מה זה אומר לבנות ולנהל חברה," כתב דורסי במזכר שפורסם ב-X. "היו לי שתי אפשרויות: לקצץ בהדרגה לאורך חודשים או שנים, או להיות כנים לגבי המצב ולפעול עכשיו."

חברות כמו Cisco, Atlassian, Cloudflare, Coinbase, IBM ו-Snap היו גם הן בין אלו שציינו את ה-AI כסיבה לפיטורים.

גם מנכ"ל אנבידיה , ג’נסן הואנג - אחד מעמודי התווך של תעשיית ה-AI - ביקר חברות שמאשימות את AI בפיטורים. "אני חושב שהנרטיב שמקשר בין AI לאובדן משרות אצל הרבה מהמנהלים שעושים זאת הוא פשוט עצלני מדי," אמר הואנג בראיון בסינגפור בשבוע שעבר.