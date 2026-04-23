חברת Cyera הודיעה היום (ה') על רכישת Ryft, בסכום המוערך בטווח שבין 100 ל-130 מיליון דולר. החברה הנרכשת פיתחה מערכת לניהול אוטומטי, יעיל ומאובטח של דאטה, המותאמת לארגונים המאמצים מערכות בינה מלאכותית וסוכנים אוטונומיים. הרכישה מגיעה על רקע האצה משמעותית בשימוש ב-AI בעולם הארגוני. כך, ככל שיותר מערכות ניגשות למידע, מנתחות אותו ופועלות על בסיסו, גובר גם הסיכון הכרוך בשימוש בו. במקרים רבים קצב האימוץ של טכנולוגיות AI מקדים את היכולת של ארגונים להבין לעומק איזה מידע נמצא ברשותם, מי ניגש אליו ומה נעשה בו. לדבריה של החברה, Cyera פועלת בדיוק בנקודת החיכוך הזו ומאפשרת לארגונים לראות, לנתח ולשלוט בשימוש בדאטה, כך שניתן יהיה להרחיב את השימוש ב-AI מבלי לאבד שליטה.

● לקוח דגל ראשון למפעלי הייצור של אינטל: טסלה תייצר שבבי AI בטכנולוגיה חדשה

● בלעדי | מחקר חדש מגלה: יוצאי יחידת תלפיות הם בעלי סיכויי הצלחה גבוהים במיוחד בהייטק

Ryft הוקמה בשנת 2024 על ידי יוסי רייטבלט, יובל יוגב וגיא גדון, ומפתחת כאמור תשתית דאטה המותאמת לעידן סוכני ה-AI. הפלטפורמה שלה מאפשרת גישה מהירה ובטוחה למידע, תוך ניתוח אוטומטי של כל הגישות לדאטה בארגון, הן מצד עובדים והן מצד סוכני AI. בנוסף, היא מבצעת אוטומציה של מנגנוני הרשאות, סיווג ואופטימיזציה של המידע. החברה גייסה עד כה 8 מיליון דולר בסבב סיד בהובלת אינדקס ונצ'רס, ובסמר ונצ'רס, ולה לקוחות גולבאליים דוגמת Sonos, Unity ו-Voodoo. כיום מעסיקה Ryft כ-15 עובדים, רובם בישראל. עם השלמת העסקה, מנכ"ל החברה יוסי רייטבלט יוביל את תחום ה-AI Security ב-Cyera, וצוות החברה יצטרף לפעילות זו כחלק מהקמה של קבוצת מומחים שתתמקד בצומת שבין בינה מלאכותית, דאטה ואבטחת מידע.

הרכישה משתלבת בצמיחה של Cyeraֿֿ, כאשר לפני מספר חודשים השלימה סבב גיוס בהיקף של 400 מיליון דולר לפי שווי של 9 מיליארד דולר, ובכך הביאה את סך הגיוסים שלה ליותר מ-1.7 מיליארד דולר. בתוך שנה בלבד שילשה את שוויה והשלימה ארבע רכישות בתוך חמש שנים. העלייה החדה באימוץ AI בארגונים מחדדת את הצורך בהגנה על מידע, ו-Cyera פועלת להרחיב את יכולותיה בתחום באמצעות רכישות.

מייסדי חברת Cyera. מימין: יונתן איתי, תמר בר אילן ויותם שגב / צילום: נטשה זריקר

יונתן איתי, מייסד שותף וסגן נשיא למחקר ופיתוח ב-Cyera, מסר כי המעבר לעולמות ה-AI מעלה משמעותית את המורכבות סביב דאטה ואבטחה, וכי Ryft מביאה גישה מדויקת לשליטה ובעלות על מידע. עוד לדבריו, מעבר לטכנולוגיה מדובר בצוות עם עומק הנדסי וניסיון בולט, והחיבור בין החברות יאפשר להאיץ את הפיתוח בשוק ה-AI security ולספק לארגונים הבנה עמוקה יותר של השימוש בדאטה. יוסי רייטבלט, מנכ"ל ומייסד שותף ב-Ryft, הוסיף כי בעידן הבינה המלאכותית הדאטה הוא היתרון התחרותי המרכזי של ארגונים. לדבריו, עד היום נאלצו ארגונים לבחור בין שליטה במידע לבין מהירות וחדשנות, והמטרה של Ryft הייתה לבטל את הפער הזה. עוד מסר כי ההצטרפות ל-Cyera תאפשר לחברה לממש את החזון שלה בקנה מידה רחב יותר, ולסייע לארגונים לנצל את הדאטה שלהם בצורה מלאה, מבלי לפגוע באבטחה או בנוחות השימוש.