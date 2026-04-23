אילון מאסק ואינטל חשפו לפני כשבוע שותפות עתידית, לפיה חברת השבבים תיקח חלק בהקמת מפעלי הייצור של טסלה, ספייס אקס וחברת הבינה המלאכותית שלה, xAI, באוסטין, מפעלי "טרהפאב".

הלילה, לאחר פרסום תוצאות החברה-האחות טסלה, הודיע המנכ"ל מאסק כי חברת הרכב החשמלי תייצר מעבדי בינה מלאכותית מתקדמים באמצעות טכנולוגית הייצור החדשה העתידית של אינטל, A14. באינטל לא הגיבו לפרסום ולא אישרו אותו גם לבקשת גלובס.

דבריו של מאסק מהווים הישג משמעותי ראשון לאינטל בשנים האחרונות - זו הפעם הראשונה שבה לקוח גדול מודה כי הוא מתכוון לייצר שבבי AI באחת משתי הטכנולוגיות העתידיות של החברה - A18 או A14, שבבים בעלי טכנולוגיית מעגלים מתחת ל-2 ננומטר.

עד היום מייצרים לקוחות אינטל - וגם אינטל עצמה - מעבדים מתקדמים בעלי טכנולוגיה הנמוכה מ-5 ננומטר במפעלי המתחרה TSMC, כך שמדובר בהוכחת היתכנות ראשונה של חברת השבבים האמריקאית לייצר מעבדים בגאומטריה זעירה, שעוסקים בבינה מלאכותית ומשרתים לקוחות גדולים.

לשם השוואה, השבבים המיוצרים במפעל אינטל בקריית גת מיועדים בעיקר לשוק מעבדי הליבה למחשבים אישיים ולמחשוב ענן בשרתים, בטכנולוגיה של 7 ו-10 ננומטר בלבד.

מניית אינטל עולה בשעה זו במסחר המאוחר בנאסד"ק בכ-2%, ונכון לסיום יום המסחר אמש (ד') היא נסחרת לפי שווי של 328 מיליארד דולר. בשבוע שעבר, לאחר ההכרזה על שותפות ראשונית עם מאסק, שוויה עמד על 261 מיליארד דולר בלבד.

יכולת ייצור של מיליון מגוואט בשנה

מדובר בהמשך ישיר להכרזה של איניטל מהשבוע שעבר כי היא תייצר שבבים עבור קונגלומרט החברות של מאסק. לפי ההערכה, מדובר בהרבה מעבר לייצור מעבדים לרכבים, למוניות האוטונומיות בטסלה או למשגרים בספייס אקס - בטסלה בונים על עידן חדש של רובוטים דמויי-אנוש המשמשים כעוזרי בית ופועלי ייצור, ואילו בספייס אקס בונים על הרחבת בניית חוות שרתים לעיבוד בינה מלאכותית בכדור הארץ ובחלל. המונח שטבע מאסק, "טרה-פאב", מרמז על ייצור של סך יכולת ייצור של טרהוואט - מיליון מגוואט - של יכולת עיבוד בינה מלאכותית בשנה.

לפני כשנתיים הודיעה מיקרוסופט על נכונות לייצר במפעלי הייצור החדשים של אינטל כלקוח חיצוני, אך ההצהרה נעשתה באופן כללי ולא מחייב, ובחברות טרם התייחסו לנושא לאחר מכן.