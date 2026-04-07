מניית אינטל קופצת בכ- 3% בשעה זו במסחר בנאסד"ק לאחר שהודיעה אחר הצהריים (ג') כי תייצר שבבים עבור קונגלומרט החברות של אילון מאסק. בהודעתה ציינה אינטל כי "תצטרף ל'טרה-פאב'", קומפלקס של שני מפעלי ייצור שבבים שיוקם באוסטין עבור שתי חברות הטכנולוגיה של מאסק: טסלה מחד, וספייס-אקס מאידך, שהתמזגה עם חברת הבינה המלאכותית xAI, ושמעוניינת לצאת להנפקה מאוחר יותר השנה בשווי של 1.75 טריליון דולר.

לפי ההערכה, מדובר בהרבה מעבר לייצור מעבדים לרכבים בטסלה או למשגרים בספייס אקס - בטסלה בונים על עידן חדש של רובוטים דמויי-אנוש המשמשים כעוזרי בית ופועלי ייצור, ואילו בספייס אקס בונים על הרחבת בניית חוות שרתים לעיבוד בינה מלאכותית בכדור הארץ ובחלל. המונח שטבע מאסק, "טרה-פאב", מרמז על ייצור של סך יכולת ייצור של טרהוואט - מיליון מגוואט - של יכולת עיבוד בינה מלאכותית בשנה. אינטל זינקה ב- 41% מאז תחילת השנה ושוויה מתייצב על 261 מיליארד דולר.

עם זאת, ההודעה הקצרה של אינטל, מבלי להרחיב או לפרט על אופי שיתוף הפעולה בין החברות הותירה מקום לסימני שאלה. לשון ההודעה היה כי "אינטל מצטרפת לפרויקט" ולאו דווקא לוקחת עליו בעלות, כלומר, ייתכן כי החברה תהיה שותפה לחלק מפסי הייצור.

אינטל עדיין לא הוכיחה כי מפעליה מסוגלים לייצר מעבדים גרפים לעיבור בינה מלאכותית, הדורשים גאומטרית מעגלים חשמליים הקטנים מ- 5 ננומטר, יכולת שנמצאת כיום באופן בלעדי אצל המתחרה TSMC. אינטל, אמנם, השיגה יכולת לייצר מעבדים בטכנולוגיה הנמוכה מ- 2 ננומטר, אך לתחום המחשוב האישי, ובלאו הכי מדובר במעבדי ליבה בלבד. את מעבדי ה-AI שלה מייצאת אינטל ב-TSMC.

לפיכך, ההערכה היא כי אינטל תיקח חלק במקומות שבהם יש לה יתרונות יחסיים, כמו תחום ההרכבה והאריזה של שבבים, או שתתמקד בייצור חלק מהשבבים עבור רובוטים וחלליות, אך לא בכולם. אם תוכיח אינטל שהיא מייצרת מעבדים גרפיים לשרתי xAI, הדבר יהווה קפיצת דרך משמעותית לחברה ויאפשר לה סוף סוף להתחרות באופן אפקטיבי ב- TSMC.